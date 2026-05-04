En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Crédit Agricole finalise le rachat du Groupe Milleis.
- Engie concrétise ses deux premiers projets éoliens en mer en France.
- Renault reconduit son plan d’actionnariat salarié pour la 5ème année consécutive.
- Atos finalise la cession de ses activités en Amérique du Sud à Semanti.
- Worldline annonce que la cession de son activité Electronic Data Management à SIX a été finalisée.
- Europlasma décale la publication de ses comptes et va lancer de nouvelles OCABSA.
- Les principales publications du jour : Elis, Vicat, Bénéteau, Wavestone, Rougier, Bilendi, Munic, Encres Dubuit, Néovacs, Tonner Drones, Energisme, Adomos, Uniti, DNXcorp… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- BP Plc envisage de se désengager partiellement ou totalement de ses activités en mer du Nord britannique, selon Bloomberg.
- UBS va proposer des comptes privés et d'épargne aux USA dès 2027.
- UCB va racheter Candid Therapeutics pour un montant allant jusqu'à 2,2 milliards de dollars.
- ThyssenKrupp et Jindal Steel suspendent leurs discussions en vue d'une entrée de l'Indien au capital de l'Allemand.
- Titan finalise l'acquisition de Keystone Cement aux Etats-Unis.
- Equinor prolonge ses contrats de forage et de services aux puits pour 1,8 milliard de dollars.
- Skanska décroche un contrat de 363 millions de dollars à New York.
- EQT envisagerait une introduction en bourse d'Audiology à Wall Street, selon plusieurs sources.
- Novartis obtient l'homologation de Santé Canada pour Fabhalta, traitement oral destiné aux adultes atteints de C3G.
- Trimco Group, société en portefeuille de Brookfield Asset Management, propose 77 couronnes par action en numéraire pour l'acquisition de la société suédoise de branding et de design Nilörngruppen.
- Stabilus confirme ses prévisions pour l'exercice 2026.
- Burkhalter reprend Progressio Holding et sa filiale Anplag.
- Les principales publications du jour : Unicredit…
D'Amérique du Nord
- Spirit Airlines (Spirit Aviation Holdings) entame la liquidation de ses activités, faute de plan de sauvetage crédible.
- GameStop veut racheter eBay pour 55,5 MdsUSD (125 USD par action) pour créer un concurrent d'Amazon.
- Exxon estime qu'il faudra 1 à 2 mois pour un retour à la normale des flux après la réouverture du détroit d'Ormuz.
- Le bénéfice de Berkshire Hathaway a encore progressé, tandis que la trésorerie atteint un record faute de pistes d'investissement.
- Les autorités américaines de la concurrence valident l'acquisition de SambaNova Systems par Intel.
- La FDA accorde un accès anticipé au daraxonrasib de Revolution Medicines contre le cancer du pancréas.
- Meta se lance à son tour dans les robots humanoïdes par le biais de l'acquisition de Assured Robot Intelligence.
- Les principales publications du jour : Palantir, Vertex, Williams Companies, Diamondback Energy…
D'Asie et d'ailleurs
- Woolworths et Coles alertent sur la hausse des coûts en Australie à cause du conflit avec l'Iran.
- National Australia Bank rate les estimations de bénéfices au S1.
- La tech coréenne (SK Hynix, Samsung…) flambe encore.
- Les principales publications du jour : néant…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Pourquoi tout le monde perd, à l'exception de quelques requins, sur les marchés de prédiction (Wall Street Journal).
- Comment l'armée des petits investisseurs américains en est venue à dominer la Bourse (Financial Times)
- C'est une période bizarre pour s'appeler Claude (Bloomberg).
- Drones, robots, IA : la technologie suffit-elle à préparer la guerre du futur ? (The Conversation).
- Les marchés pétroliers sont toujours à La La Land (The Economist).
- A Beverly Hills, le Maître du sang et les millionnaires qui ne veulent plus mourir (Revue21).
- Ce qui distingue les grands personnages des personnages insignifiants dans l'histoire (Noéma).
- Le plus important stratège chinois dont vous n’avez jamais entendu parler (Le Grand Continent).
- L'intelligence artificielle transforme notre façon d'écrire et de parler (Axios).
- La véritable signification du retrait des Émirats arabes unis de l'OPEP (Foreign Policy).
- Sophie la girafe, un mensonge "Made in China" (Mediapart).