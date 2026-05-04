En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • BP Plc envisage de se désengager partiellement ou totalement de ses activités en mer du Nord britannique, selon Bloomberg.
  • UBS va proposer des comptes privés et d'épargne aux USA dès 2027.
  • UCB va racheter Candid Therapeutics pour un montant allant jusqu'à 2,2 milliards de dollars.
  • ThyssenKrupp et Jindal Steel suspendent leurs discussions en vue d'une entrée de l'Indien au capital de l'Allemand.
  • Titan finalise l'acquisition de Keystone Cement aux Etats-Unis.
  • Equinor prolonge ses contrats de forage et de services aux puits pour 1,8 milliard de dollars.
  • Skanska décroche un contrat de 363 millions de dollars à New York.
  • EQT envisagerait une introduction en bourse d'Audiology à Wall Street, selon plusieurs sources.
  • Novartis obtient l'homologation de Santé Canada pour Fabhalta, traitement oral destiné aux adultes atteints de C3G.
  • Trimco Group, société en portefeuille de Brookfield Asset Management, propose 77 couronnes par action en numéraire pour l'acquisition de la société suédoise de branding et de design Nilörngruppen.
  • Stabilus confirme ses prévisions pour l'exercice 2026.
  • Burkhalter reprend Progressio Holding et sa filiale Anplag.
  • Les principales publications du jour : Unicredit

D'Amérique du Nord

  • Spirit Airlines (Spirit Aviation Holdings) entame la liquidation de ses activités, faute de plan de sauvetage crédible.
  • GameStop veut racheter eBay pour 55,5 MdsUSD (125 USD par action) pour créer un concurrent d'Amazon.
  • Exxon estime qu'il faudra 1 à 2 mois pour un retour à la normale des flux après la réouverture du détroit d'Ormuz.
  • Le bénéfice de Berkshire Hathaway a encore progressé, tandis que la trésorerie atteint un record faute de pistes d'investissement.
  • Les autorités américaines de la concurrence valident l'acquisition de SambaNova Systems par Intel.
  • La FDA accorde un accès anticipé au daraxonrasib de Revolution Medicines contre le cancer du pancréas.
  • Meta se lance à son tour dans les robots humanoïdes par le biais de l'acquisition de Assured Robot Intelligence.
  • Les principales publications du jour : Palantir, Vertex, Williams Companies, Diamondback Energy

D'Asie et d'ailleurs

  • Woolworths et Coles alertent sur la hausse des coûts en Australie à cause du conflit avec l'Iran.
  • National Australia Bank rate les estimations de bénéfices au S1.
  • La tech coréenne (SK Hynix, Samsung…) flambe encore.
  • Les principales publications du jour : néant…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures