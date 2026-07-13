En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Les ventes de Stellantis progressent de 10% au deuxième trimestre, portées par l'Amérique du Nord.
- La Haute Cour de Londres rejette l'intégralité des recours contre Renault dans l'affaire des émissions diesel.
- NAMIB, le nouveau produit de guerre électronique embarqué développé par Harmattan AI et Dassault Aviation, réalise un vol collaboratif avec un Rafale.
- L'introduction en bourse d'un gestionnaire d'actifs en Inde récompense le pari précoce d'Amundi.
- Ipsen atteint le critère principal en phase III avec IQIRVO dans la CBP.
- Ubisoft a vendu 2 millions d'exemplaires du nouvel opus d'Assassin's Creed sur sa première journée de commercialisation.
- Casino a retenu la proposition de restructuration financière de son actionnaire de référence.
- Messer entre à 30% au capital de quatre sites de production de Lhyfe en France et en Allemagne.
- Le réseau ouvert de consignes automatiques de Quadient au Royaume-Uni dépasse les 3 000 emplacements à l'échelle nationale.
- Ciné Par relève à 100 EUR par action le prix de son OPR sur Gaumont, contre 90 EUR initialement.
- AB Science arrête définitivement trois études cliniques sur le Masitinib pour concentrer ses ressources sur la leucémie myéloïde aiguë et la sclérose latérale amyotrophique.
- Unify signe un protocole d'accord en vue de l'acquisition de SPAS Organisation.
- Thomson Computing (Metavisio) signe un partenariat en Arabie Saoudite.
- Les principales publications du jour: Thermador, Okwind, Ecoslops.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Akzo Nobel confirme avoir reçu une offre de 7,5 MdEUR de Nippon Paint pour ses activités de peinture.
- Volkswagen fait face à l'opposition syndicale sur sa restructuration.
- La fusion entre Saipem et Subsea 7 devrait faire l'objet d'un examen approfondi de la Commission européenne.
- Novartis cède son site tyrolien à l'allemand Innexis.
- Le PDG d'Eni prévoit une sortie du marché pétrolier de sa fourchette actuelle d'ici début 2027.
- Novo Nordisk présente des données de long terme positives pour son candidat dans l'hémophilie A.
- Deutsche Bank s'acquitte d'une amende de 1,3 million de dollars pour des manquements dans le reporting de transactions en Australie.
- Oxford Nanopore Technologies affiche une hausse de son chiffre d'affaires au premier semestre.
- Standard Chartered s'appuie sur Aladdin Wealth de BlackRock pour renforcer sa plateforme de conseil en patrimoine.
- Infineon Technologies et LS Electric s'associent dans les infrastructures d'alimentation en courant continu.
- Moody's relève la perspective de Bayer et confirme sa note après une décision de justice favorable.
- Carel Industries va acquérir le danois Cotes.
- Les principales publications du jour: Kongsberg Gruppen, Galp Energia, Gjensidige Forsikring, Flughafen Zürich, Fraport, Plus500, Grafton.
D'Amérique du Nord
- Apple poursuit OpenAI en justice pour vol présumé de secrets commerciaux, selon le WSJ.
- Meta abandonne son accord d'acquisition de Manus pour 2 milliards de dollars.
- Philippine Airlines s'apprêterait à commander des appareils Airbus et Boeing.
- Delta Air Lines renoue avec les bénéfices malgré un coût du carburant record.
- Ford et le syndicat canadien Unifor concluent un accord de principe sur une nouvelle convention collective.
- Fastenal a racheté 650 000 actions au deuxième trimestre.
- Vulcan Materials maintient son dividende trimestriel à 0,52 USD par action, payable le 2 septembre.
- Holtec Nuclear dépose son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis.
D'Asie et d'ailleurs
- TSMC va implanter deux usines de conditionnement de puces avancées à Chiayi, selon le ministre taïwanais. Par ailleurs, le groupe affiche un chiffre d'affaires record au deuxième trimestre, porté par la demande en IA.
- Samsung Electronics avance à 2029 le démarrage de son usine de puces à Yongin.
- SK Hynix débute au Nasdaq à 170 USD, soit 14% au-dessus du prix d'introduction de 149 USD par ADR, et s'apprête à émettre de nouvelles actions sur le KOSPI. Le titre chute en revanche lourdement en Corée ce matin.
- Regis Resources ne déposera pas de contre-offre pour rivaliser avec celle faite par Genesis Minerals sur Vault Minerals.
- Seven & i envisage d'accueillir au capital SoftBank et PayPay, selon Bloomberg.
- BHP envisage la cession de ses actifs de dessalement et d'énergie au Chili pour 2 milliards de dollars.
- State Bank of India réduit sa cession de parts dans le cadre de l'introduction en bourse de SBI Funds Management.
- Tata Consultancy Services prévoit de déployer jusqu'à 8 900 ingénieurs en IA et cible des acquisitions.
- Les principales publications du jour: Qatar National Bank, HCL Technologies.
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Qui va faire le ménage après la frénésie de vibe coding ? (Financial Times).
- Comment investir alors que les crises mondiales ne cessent de se succéder ? (Wall Street Journal).
- Deloitte et Grant Thornton entament une guérilla juridique contre 850 actionnaires d'Atos (La Lettre).
- Le tic d'écriture le plus célèbre de l'IA est aussi le plus mystérieux (The Atlantic).
- Fed : Kevin Warsh annonce les architectes de sa nouvelle doctrine monétaire (Zonebourse).
- En 1976, les soldats perdus de l’extrême droite française au Liban (Le Monde).
- Pourquoi nous en savons plus sur les avions de combat de nouvelle génération chinois que sur ceux des États-Unis (Foreign Policy).
- "Buy, Borrow, Die" : comment les fortunes de la Tech financent leur train de vie ? (Le Figaro).