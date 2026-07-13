En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Les ventes de Stellantis progressent de 10% au deuxième trimestre, portées par l'Amérique du Nord.
  • La Haute Cour de Londres rejette l'intégralité des recours contre Renault dans l'affaire des émissions diesel.
  • NAMIB, le nouveau produit de guerre électronique embarqué développé par Harmattan AI et Dassault Aviation, réalise un vol collaboratif avec un Rafale.
  • L'introduction en bourse d'un gestionnaire d'actifs en Inde récompense le pari précoce d'Amundi.
  • Ipsen atteint le critère principal en phase III avec IQIRVO dans la CBP.
  • Ubisoft a vendu 2 millions d'exemplaires du nouvel opus d'Assassin's Creed sur sa première journée de commercialisation.
  • Casino a retenu la proposition de restructuration financière de son actionnaire de référence.
  • Messer entre à 30% au capital de quatre sites de production de Lhyfe en France et en Allemagne.
  • Le réseau ouvert de consignes automatiques de Quadient au Royaume-Uni dépasse les 3 000 emplacements à l'échelle nationale.
  • Ciné Par relève à 100 EUR par action le prix de son OPR sur Gaumont, contre 90 EUR initialement.
  • AB Science arrête définitivement trois études cliniques sur le Masitinib pour concentrer ses ressources sur la leucémie myéloïde aiguë et la sclérose latérale amyotrophique.
  • Unify signe un protocole d'accord en vue de l'acquisition de SPAS Organisation.
  • Thomson Computing (Metavisio) signe un partenariat en Arabie Saoudite.
  • Les principales publications du jourThermador, Okwind, Ecoslops.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

D'Amérique du Nord

  • Apple poursuit OpenAI en justice pour vol présumé de secrets commerciaux, selon le WSJ.
  • Meta abandonne son accord d'acquisition de Manus pour 2 milliards de dollars.
  • Philippine Airlines s'apprêterait à commander des appareils Airbus et Boeing.
  • Delta Air Lines renoue avec les bénéfices malgré un coût du carburant record.
  • Ford et le syndicat canadien Unifor concluent un accord de principe sur une nouvelle convention collective.
  • Fastenal a racheté 650 000 actions au deuxième trimestre.
  • Vulcan Materials maintient son dividende trimestriel à 0,52 USD par action, payable le 2 septembre.
  • Holtec Nuclear dépose son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis.

D'Asie et d'ailleurs

  • TSMC va implanter deux usines de conditionnement de puces avancées à Chiayi, selon le ministre taïwanais. Par ailleurs, le groupe affiche un chiffre d'affaires record au deuxième trimestre, porté par la demande en IA.
  • Samsung Electronics avance à 2029 le démarrage de son usine de puces à Yongin.
  • SK Hynix débute au Nasdaq à 170 USD, soit 14% au-dessus du prix d'introduction de 149 USD par ADR, et s'apprête à émettre de nouvelles actions sur le KOSPI. Le titre chute en revanche lourdement en Corée ce matin. 
  • Regis Resources ne déposera pas de contre-offre pour rivaliser avec celle faite par Genesis Minerals sur Vault Minerals.
  • Seven & i envisage d'accueillir au capital SoftBank et PayPay, selon Bloomberg.
  • BHP envisage la cession de ses actifs de dessalement et d'énergie au Chili pour 2 milliards de dollars.
  • State Bank of India réduit sa cession de parts dans le cadre de l'introduction en bourse de SBI Funds Management.
  • Tata Consultancy Services prévoit de déployer jusqu'à 8 900 ingénieurs en IA et cible des acquisitions.
  • Les principales publications du jourQatar National BankHCL Technologies.

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures