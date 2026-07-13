Bourse : Go West pour Stellantis, Apple se fâche contre OpenAI, Akzo courtisé

La tech et les semi-conducteurs (encore) au centre du jeu : TSMC signe un chiffre d'affaires trimestriel record porté par l'IA et annonce deux nouvelles usines, tandis que SK Hynix se fait secouer dans les deux sens. Les fusions-acquisitions restent le fil rouge du jour, entre l'offre de 7,5 MdEUR de Nippon Paint sur les activités peinture d'Akzo Nobel et l'abandon par Meta du rachat de Manus. En France, Stellantis affiche des ventes en hausse de 10% et Renault remporte une victoire judiciaire décisive dans le dossier du diesel.