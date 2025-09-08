En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Crédit Agricole serait proche de régler une enquête pénale portant sur des opérations d'arbitrage de dividendes, selon plusieurs sources, dont Radio France qui a révélé l'information.
  • Alstom remporte un contrat de 538 millions d'euros en Nouvelle-Zélande pour 18 trains à batterie et 35 ans de maintenance.
  • Le CEO de Stellantis critique à son tour, après ceux de BMW et de Mercedes, la fin des ventes de voitures thermiques en Europe en 2035.
  • Baillie Gifford passe sous les 10% du capital de Soitec.
  • Getlink annonce une baisse du trafic camions (effet calendaire défavorable) et une hausse du trafic passagers en août.
  • Sword signe de nouveaux contrats dans le secteur public en Suisse.
  • OVH lance Public VCF as-a-Service, une solution VMware managée innovante à destination des PME.
  • Atos inaugure le supercalculateur Jupiter.
  • Riber annonce une commande d'un système ROSIE aux Etats-Unis.
  • DBV Technologies met en place un programme ATM de 150 MUSD sur le Nasdaq, pour lever des fonds.
  • The Blockchain Group lève 5 MEUR additionnels pour acheter des bitcoins.
  • Hopium réduit son capital en ramenant le nominal de ses actions à 0,001 EUR.
  • Europlasma tire 400 OCA.
  • Les principales publications du jour : AbivaxLe reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • ASML va devenir le principal actionnaire de la start-up française d'Intelligence artificielle Mistral AI.
  • BBVA lance ce jour son offre hostile sur Banco de Sabadell, qui représente 14,9 milliards d'euros en actions et en numéraire. Clôture prévue le 7 octobre.
  • Nestlé a fait une offre de rachat à Seres Therapeutics, sur la base de 76 USD par action en intégrant les paiements d'étapes.
  • Volkswagen présente quatre nouveaux modèles électriques à partir de 25 000 euros.
  • ThyssenKrupp obtient l'approbation des syndicats pour son plan de restructuration.
  • RWE fait appel à Apollo pour financer son réseau à hauteur de 3,2 milliards d'euros.
  • Swedbank annonce que la SEC a clos l'enquête sur la banque sans retenir de griefs.
  • Le fonds Richmond Global Compass réclame 291 MUSD à Novartis pour avoir prétendument donné accès sans droit à une stratégie de fonds spéculatif.
  • Vopak cède ses parts dans un terminal à Barcelone.
  • Nordex reçoit une nouvelle commande d'éoliennes d'une capacité de 70,8 MW au Portugal.
  • EDF envisagerait de coter à nouveau sa filiale italienne Edison à Milan, selon Bloomberg.
  • Les principales publications du jour : Medacta, Enea

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

  • Les Etats-Unis envisagent des autorisations annuelles pour l’approvisionnement en équipements de Samsung et SK Hynix en Chine, selon Bloomberg
  • Le fabricant chinois de batteries CATL prévoit de lancer sa production en Hongrie d'ici début 2026.
  • Hero Motocorp nomme Harshavardhan Chitale au poste de CEO.
  • Hyundai conseille à ses employés de reporter leurs voyages d'affaires aux Etats-Unis après le raid des autorités américaines dans une usine du groupe.
  • Les principales publications du jour : néant…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures