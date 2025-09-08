En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Crédit Agricole serait proche de régler une enquête pénale portant sur des opérations d'arbitrage de dividendes, selon plusieurs sources, dont Radio France qui a révélé l'information.
- Alstom remporte un contrat de 538 millions d'euros en Nouvelle-Zélande pour 18 trains à batterie et 35 ans de maintenance.
- Le CEO de Stellantis critique à son tour, après ceux de BMW et de Mercedes, la fin des ventes de voitures thermiques en Europe en 2035.
- Baillie Gifford passe sous les 10% du capital de Soitec.
- Getlink annonce une baisse du trafic camions (effet calendaire défavorable) et une hausse du trafic passagers en août.
- Sword signe de nouveaux contrats dans le secteur public en Suisse.
- OVH lance Public VCF as-a-Service, une solution VMware managée innovante à destination des PME.
- Atos inaugure le supercalculateur Jupiter.
- Riber annonce une commande d'un système ROSIE aux Etats-Unis.
- DBV Technologies met en place un programme ATM de 150 MUSD sur le Nasdaq, pour lever des fonds.
- The Blockchain Group lève 5 MEUR additionnels pour acheter des bitcoins.
- Hopium réduit son capital en ramenant le nominal de ses actions à 0,001 EUR.
- Europlasma tire 400 OCA.
- Les principales publications du jour : Abivax…
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- ASML va devenir le principal actionnaire de la start-up française d'Intelligence artificielle Mistral AI.
- BBVA lance ce jour son offre hostile sur Banco de Sabadell, qui représente 14,9 milliards d'euros en actions et en numéraire. Clôture prévue le 7 octobre.
- Nestlé a fait une offre de rachat à Seres Therapeutics, sur la base de 76 USD par action en intégrant les paiements d'étapes.
- Volkswagen présente quatre nouveaux modèles électriques à partir de 25 000 euros.
- ThyssenKrupp obtient l'approbation des syndicats pour son plan de restructuration.
- RWE fait appel à Apollo pour financer son réseau à hauteur de 3,2 milliards d'euros.
- Swedbank annonce que la SEC a clos l'enquête sur la banque sans retenir de griefs.
- Le fonds Richmond Global Compass réclame 291 MUSD à Novartis pour avoir prétendument donné accès sans droit à une stratégie de fonds spéculatif.
- Vopak cède ses parts dans un terminal à Barcelone.
- Nordex reçoit une nouvelle commande d'éoliennes d'une capacité de 70,8 MW au Portugal.
- EDF envisagerait de coter à nouveau sa filiale italienne Edison à Milan, selon Bloomberg.
- Les principales publications du jour : Medacta, Enea…
D'Amérique du Nord
- AppLovin, Robinhood et Emcor vont intégrer le S&P 500. MarketAxess, Enphase et Caesars Entertainment en sortent.
- L'UE sanctionne Google à hauteur de 3 MdsEUR pour ses pratiques publicitaires.
- Kenvue a coulé de 9,4% vendredi, après la rumeur de sortie d'un rapport des autorités de santé US liant le paracétamol et le développement de l'autisme chez l'enfant.
- Les principales publications du jour : Casey's General Store…
D'Asie et d'ailleurs
- Les Etats-Unis envisagent des autorisations annuelles pour l’approvisionnement en équipements de Samsung et SK Hynix en Chine, selon Bloomberg
- Le fabricant chinois de batteries CATL prévoit de lancer sa production en Hongrie d'ici début 2026.
- Hero Motocorp nomme Harshavardhan Chitale au poste de CEO.
- Hyundai conseille à ses employés de reporter leurs voyages d'affaires aux Etats-Unis après le raid des autorités américaines dans une usine du groupe.
- Les principales publications du jour : néant…
Le reste de l'agenda mondial des publications
Lectures
- Pourquoi les populistes aiment-ils les taux d'intérêt bas ? (Project Syndicate, en anglais).
- Six Américains qui ont changé le cours du capitalisme (Wall Street Journal, en anglais).
- La Chine concentre plus des deux-tiers des caméras de surveillance installées dans le monde (Le Grand Continent).
- Qui étaient les phéniciens ? (National Geographic, en anglais).
- Wakuku vs Labubu : Miniso défie Pop Mart pour la suprématie des jouets à collectionner (Financial Times, en anglais).
- Est-ce que les politiques sont plus bêtes parce qu'ils lisent moins ? (The Economist, en anglais).
- Les Grecs ont-ils inventé une démocratie modèle, créé des robots et maltraité les femmes ? 11 idées reçues décryptées (Historia).