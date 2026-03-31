En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Unilever confirme des discussions avancées avec McCormick pour une transaction de 16 milliards de dollars dans l'agroalimentaire.
  • Les députés suisses laissent entrevoir un compromis sur les capitaux prudentiels exigés d'UBS, selon le FT.
  • AB Volvo devient distributeur exclusif de Lynk en Europe.
  • Aena remporte l'appel d'offres pour l'aéroport Galeão de Rio avec une offre de 552 millions de dollars.
  • Siemens AG prévoit de scinder ses pôles Digital Industries et Smart Infrastructure en unités plus restreintes dans le cadre de sa stratégie "One Tech Company", a rapporté Reuters.
  • Fitch a relevé la note long terme de Rolls-Royce de BBB+ à A-.
  • Le gouvernement Meloni s'apprête à reconduire Claudio Descalzi à la tête d'Eni, annonce Bloomberg.
  • VAT Group abaisse ses prévisions de ventes pour le premier trimestre face aux perturbations logistiques.
  • SoftwareOne renoue avec les bénéfices en 2025.
  • Un ex-cadre de Deutsche Bank poursuit la banque pour au moins 624 millions de dollars, révèle Bloomberg.
  • DHL renforce ses capacités de fret aérien avec de nouvelles liaisons entre l'Europe et l'Asie.
  • Holcim finalise la prise de contrôle de Cementos Pacasmayo.
  • Les principales publications du jour : néant…

D'Amérique du Nord

  • Le traitement de Merck & Co contre le cholestérol atteint son objectif principal lors d'un essai comparatif.
  • Chevron annonce des dégâts cycloniques majeurs sur le site de GNL de Wheatstone en Australie.
  • Meta lance le test d'un abonnement premium sur Instagram, selon TechCrunch.
  • Apollo serait sur le point de racheter Atlantic Aviation à KKR pour 10 milliards de dollars.
  • SpaceX envisage d'exclure Robinhood et SoFi de son introduction en bourse alors que les courtiers négocient leur participation, a appris Reuters.
  • Les principales publications du jour : Nike

D'Asie et d'ailleurs

  • L'activiste Palliser entre au capital d'Ajinomoto et se hisse parmi les 25 premiers actionnaires, selon Bloomberg.
  • Astellas accélère son pipeline et vise 10 médicaments en phase avancée d'ici 2034.
  • IQiyi, le service de streaming de Baidu, a déposé une demande d'introduction en bourse à Hong Kong.
  • Le fabricant chinois de robots Inovance mandate plusieurs banques pour une potentielle introduction à la Bourse de Hong Kong.
  • Les principales publications du jour : néant…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures