Bourse : gros contrat pour Alstom, Unilever et McCormick s'entendent, compromis chez UBS

Engie se renforce dans le transport d'électricité au Brésil, Alstom remporte un contrat de 2,75 milliards de dollars en AMECA et Sanofi obtient un feu vert conditionnel dans l'UE. A l'international, Unilever négocie une opération à 16 milliards de dollars avec McCormick, Siemens prépare une réorganisation et Chevron signale de lourds dégâts sur Wheatstone.