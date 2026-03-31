En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Engie se renforce dans le transport d'électricité au Brésil grâce au gain de nouvelles concessions.
- Alstom s'impose dans un projet à 2,75 milliards de dollars en AMECA.
- Kering finalise sa prise de participation de 20% dans Raselli Franco pour 115 MEUR.
- Sanofi obtient une autorisation de mise sur le marché conditionnelle de l'UE pour un traitement contre la réaction du greffon contre l'hôte.
- Vivendi lance un rachat d'actions.
- Après Eiffage, Mundys se renforce dans Getlink.
- Precia négocie le rachat de certaines activités de Minebea.
- Casino dévoile un redressement de sa rentabilité et évoque son chantier financier.
- Quadient accompagne Lush Cosmetics dans la transformation de sa comptabilité fournisseurs avec sa solution d’automatisation.
- L’Olympique Lyonnais (Eagle Football) transfère Martín Satriano à Getafe pour 6 MEUR assorti de bonus pouvant atteindre 0,2 MEUR.
- Les principales publications du jour : Nanobiotix, Solutions 30, Upergy, Gérard Perrier, Maison Pommery, Maat Pharma, UTI Group, Lhyfe, Genoway, Inventiva, Kaleon, Graines Voltz, Afyren, Herige, Lacroix, LightOn… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Unilever confirme des discussions avancées avec McCormick pour une transaction de 16 milliards de dollars dans l'agroalimentaire.
- Les députés suisses laissent entrevoir un compromis sur les capitaux prudentiels exigés d'UBS, selon le FT.
- AB Volvo devient distributeur exclusif de Lynk en Europe.
- Aena remporte l'appel d'offres pour l'aéroport Galeão de Rio avec une offre de 552 millions de dollars.
- Siemens AG prévoit de scinder ses pôles Digital Industries et Smart Infrastructure en unités plus restreintes dans le cadre de sa stratégie "One Tech Company", a rapporté Reuters.
- Fitch a relevé la note long terme de Rolls-Royce de BBB+ à A-.
- Le gouvernement Meloni s'apprête à reconduire Claudio Descalzi à la tête d'Eni, annonce Bloomberg.
- VAT Group abaisse ses prévisions de ventes pour le premier trimestre face aux perturbations logistiques.
- SoftwareOne renoue avec les bénéfices en 2025.
- Un ex-cadre de Deutsche Bank poursuit la banque pour au moins 624 millions de dollars, révèle Bloomberg.
- DHL renforce ses capacités de fret aérien avec de nouvelles liaisons entre l'Europe et l'Asie.
- Holcim finalise la prise de contrôle de Cementos Pacasmayo.
- Les principales publications du jour : néant…
D'Amérique du Nord
- Le traitement de Merck & Co contre le cholestérol atteint son objectif principal lors d'un essai comparatif.
- Chevron annonce des dégâts cycloniques majeurs sur le site de GNL de Wheatstone en Australie.
- Meta lance le test d'un abonnement premium sur Instagram, selon TechCrunch.
- Apollo serait sur le point de racheter Atlantic Aviation à KKR pour 10 milliards de dollars.
- SpaceX envisage d'exclure Robinhood et SoFi de son introduction en bourse alors que les courtiers négocient leur participation, a appris Reuters.
- Les principales publications du jour : Nike…
D'Asie et d'ailleurs
- L'activiste Palliser entre au capital d'Ajinomoto et se hisse parmi les 25 premiers actionnaires, selon Bloomberg.
- Astellas accélère son pipeline et vise 10 médicaments en phase avancée d'ici 2034.
- IQiyi, le service de streaming de Baidu, a déposé une demande d'introduction en bourse à Hong Kong.
- Le fabricant chinois de robots Inovance mandate plusieurs banques pour une potentielle introduction à la Bourse de Hong Kong.
- Les principales publications du jour : néant…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Le courtier de Pete Hegseth envisageait d'acheter un fonds spécialisé dans le secteur de la défense avant l'attaque contre l'Iran (Financial Times).
- L'action Nvidia est bon marché : qu'est-ce que cela signifie ? (The Information).
- La guerre en Iran perturbe l'approvisionnement en hélium, essentiel pour l'IA (Wall Street Journal, en anglais).
- Hommage à l'Apple II (The Verge).
- Le coup d'épée dans l'eau d'Attestor et Monarch pour prendre le contrôle de Casino (La Lettre).
- Comment le manque de données entrave la politique d'immigration britannique (The Economist).
- Comment l'équipe de France de football a surpassé la NBA en matière de style (New York Times)
- Le PDG d'Air Canada démissionnera en raison de son incapacité à parler français (Financial Times)
- Les 12 fois où Trump a laissé entendre que la guerre contre l'Iran touchait à sa fin (Axios).
- Hedgers : les nouveaux non-alignés (Le Grand Continent).
- Le vraquier porte-drone de l'Ukraine qui traque la flotte fantôme russe (Intelligence Online).
- Des rares arcs-en-ciel blancs (National Geographic).
- D’Instagram à CNews : Mona Jafarian, la porte-flingue parisienne des monarchistes iraniens (Revue21).
- Le massacre des vêpres siciliennes (Historia).
- Pourquoi la bulle NFT a explosé (Les Echos).