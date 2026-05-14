Bourse : gros contrat pour Vinci, Burberry publie, Cisco flambe

La séance est fériée mais pas chômée en France. Vinci a fait état hier soir d'un gros contrat. Burberry et Aviva ont publié leurs résultats. Cisco s'est envolé à Wall Street après avoir fait état d'un renforcement de la demande liée à l'IA.