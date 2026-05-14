En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
- EPC Groupe publie un chiffre d'affaires consolidé qui progresse de 9,4% au premier trimestre.
- Infotel a enregistré une croissance de 8,6% de son chiffre d'affaires au T1 et anticipe une croissance annuelle supérieure à 5%.
- Vinci, via sa filiale Taylor Woodrow, a remporté un contrat de 990 millions d'euros pour la construction d'infrastructures de la ligne à grande vitesse britannique HS2.
- Airbus et Blackstone seraient en pourparlers pour participer à la levée de fonds de 600 millions d'euros de Quantum Systems.
- Ipsen annonce le départ de Karen Witts du conseil d'administration.
- Euroapi a confirmé être en discussions avec des acquéreurs potentiels pour son site de Brindisi.
- Les principales publications du jour : Bastide, Adomos, Artmarket, Invibes… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
- Burberry renoue avec les bénéfices sur l'exercice 2025/2026 et annonce le départ en retraite de son président.
- Aviva affiche une hausse de 19% de ses primes d'assurance dommages au T1.
- National Grid publie un résultat opérationnel annuel de 5,431 MdGBP.
- CEZ relève ses prévisions après la progression de son bénéfice net ajusté au premier trimestre.
- Volkswagen en discussions pour la vente éventuelle d'une usine européenne au chinois Xpeng, selon le FT.
- Saab et le groupe polonais PGZ s'allient dans le domaine naval.
- Amadeus émet une obligation 2031 de 500 millions d'euros à 3,75%.
- Canal+ émet 700 millions d'euros d'obligations 2032 à 4,875%.
- Havas renouvelle son programme de rachat d'actions.
- Vossloh va racheter Cordel à 12,4 GBX par action.
- ITV en discussions actives avec Sky pour la vente potentielle de sa division M&E.
- Un placement accéléré portant sur environ 3,58% du capital de CIE Automotive a été réalisé hier soir.
- UPM acquiert la technologie d'Avantium pour produire du glycol à partir de sucres végétaux.
- Theon International prend une participation de 3 millions de dollars dans Twin Prime et lance une coentreprise en IA.
- Burckhardt Compression achète un fabricant italien de compresseurs.
- Var Energi intègre l'indice MSCI Norway.
- Sivers Semiconductors prépare une éventuelle double cotation aux Etats-Unis.
- Les principales publications du jour : National Grid, 3i Group, PKO Bank Polski, CEZ, Telefónica, Aviva, Technoprobe, United Utilities…
D'Amérique du Nord
- Cisco s'envole de 20% hors séance après avoir annoncé un pivot vers les infrastructure IA.
- Ford a gagné 13% hier, dopé par les promesses de sa division de stockage d'énergie mises en exergue par Morgan Stanley.
- Arm Holdings et Softbank ont tenté de racheter Cerebras mais ont essuyé un refus, selon Bloomberg.
- Broadcom attaque Bruxelles dans le cadre de l'enquête antitrust liée à VMware.
- Apple étudie l'intégration des agents d'IA au sein de l'App Store, selon The Information.
- Le Conseil d'Etat rejette une requête d'Amazon sur le tarif de livraison des livres.
- PayPal s'associe à Anthropic pour une offre aux petites entreprises.
- Cerebras a fixé le prix de son IPO à 185 USD par action, permettant une levée de fonds de 5,55 MdsUSD.
- Les principales publications du jour : Applied Materials, Brookfield Corporation…
D'Asie et d'ailleurs
- TSMC anticipe un marché mondial des puces à 1 500 milliards de dollars d'ici 2030, porté par l'IA, contre 1 000 milliards pour l'estimation précédente.
- Les Etats-Unis autorisent Alibaba, ByteDance, Foxconn, Lenovo, Tencent et JD.com à acquérir des puces Nvidia H200, selon Reuters.
- Honda enregistre sa première perte annuelle, plombé par une charge de 9 milliards de dollars liée aux véhicules électriques.
- Eneos va racheter la participation de Chevron dans Singapore Refining et d'autres actifs pour 2,2 milliards de dollars.
- Samsung Electronics propose la reprise des négociations salariales.
- Nidec confirme des soupçons d'irrégularités lors d'un audit de qualité interne.
- Les principales publications du jour : Hon Hai Precision, Fujikura, Nu Holdings…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- L'Europe peut-elle compter sur EDF pour mener à bien la renaissance du nucléaire ? (Financial Times).
- Comment la rencontre Trump-Xi est devenue le "sommet des petites demandes" (Politico).
- La majorité des Français n’est pas concernée par l’impôt sur l’héritage, mais pense l’être quand même (The Conversation).
- C'est une semaine de la glande (Klement on Investing).
- Comment le monde a (pour l'instant) évité la cata pétrolière promise (The Economist).
- Le mystère du sarcophage d’or (The Atlantic).
- La Maison Blanche : Trump n'a pas dormi, il a cligné des yeux (pendant 18 secondes) (Intelligencer).
- Les emplois dans le secteur technologique à l'abri de l'IA (Wall Street Journal).
- Comment acheter des tokens Claude à bas prix en Chine (ChinaTalk).
- Les métiers avec le plus gros taux de divorce (Flowingdata).
- Découvrez les "épouses tristes" de l'IA (Wired).
- Quatre ans de ChatGPT (Sheet.Works).