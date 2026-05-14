En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
    • EPC Groupe publie un chiffre d'affaires consolidé qui progresse de 9,4% au premier trimestre.
    • Infotel a enregistré une croissance de 8,6% de son chiffre d'affaires au T1 et anticipe une croissance annuelle supérieure à 5%.
  • Vinci, via sa filiale Taylor Woodrow, a remporté un contrat de 990 millions d'euros pour la construction d'infrastructures de la ligne à grande vitesse britannique HS2.
  • Airbus et Blackstone seraient en pourparlers pour participer à la levée de fonds de 600 millions d'euros de Quantum Systems.
  • Ipsen annonce le départ de Karen Witts du conseil d'administration.
  • Euroapi a confirmé être en discussions avec des acquéreurs potentiels pour son site de Brindisi.
  • Les principales publications du jour : Bastide, Adomos, Artmarket, InvibesLe reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
    • Burberry renoue avec les bénéfices sur l'exercice 2025/2026 et annonce le départ en retraite de son président.
    • Aviva affiche une hausse de 19% de ses primes d'assurance dommages au T1.
    • National Grid publie un résultat opérationnel annuel de 5,431 MdGBP.
    • CEZ relève ses prévisions après la progression de son bénéfice net ajusté au premier trimestre.
  • Volkswagen en discussions pour la vente éventuelle d'une usine européenne au chinois Xpeng, selon le FT.
  • Saab et le groupe polonais PGZ s'allient dans le domaine naval.
  • Amadeus émet une obligation 2031 de 500 millions d'euros à 3,75%.
  • Canal+ émet 700 millions d'euros d'obligations 2032 à 4,875%.
  • Havas renouvelle son programme de rachat d'actions.
  • Vossloh va racheter Cordel à 12,4 GBX par action.
  • ITV en discussions actives avec Sky pour la vente potentielle de sa division M&E.
  • Un placement accéléré portant sur environ 3,58% du capital de CIE Automotive a été réalisé hier soir.
  • UPM acquiert la technologie d'Avantium pour produire du glycol à partir de sucres végétaux.
  • Theon International prend une participation de 3 millions de dollars dans Twin Prime et lance une coentreprise en IA.
  • Burckhardt Compression achète un fabricant italien de compresseurs.
  • Var Energi intègre l'indice MSCI Norway.
  • Sivers Semiconductors prépare une éventuelle double cotation aux Etats-Unis.
  • Les principales publications du jour : National Grid, 3i Group, PKO Bank Polski, CEZ, Telefónica, Aviva, Technoprobe, United Utilities

D'Amérique du Nord

  • Cisco s'envole de 20% hors séance après avoir annoncé un pivot vers les infrastructure IA.
  • Ford a gagné 13% hier, dopé par les promesses de sa division de stockage d'énergie mises en exergue par Morgan Stanley.
  • Arm Holdings et Softbank ont tenté de racheter Cerebras mais ont essuyé un refus, selon Bloomberg.
  • Broadcom attaque Bruxelles dans le cadre de l'enquête antitrust liée à VMware.
  • Apple étudie l'intégration des agents d'IA au sein de l'App Store, selon The Information.
  • Le Conseil d'Etat rejette une requête d'Amazon sur le tarif de livraison des livres.
  • PayPal s'associe à Anthropic pour une offre aux petites entreprises.
  • Cerebras a fixé le prix de son IPO à 185 USD par action, permettant une levée de fonds de 5,55 MdsUSD.
  • Les principales publications du jour : Applied Materials, Brookfield Corporation

D'Asie et d'ailleurs

  • TSMC anticipe un marché mondial des puces à 1 500 milliards de dollars d'ici 2030, porté par l'IA, contre 1 000 milliards pour l'estimation précédente.
  • Les Etats-Unis autorisent Alibaba, ByteDance, Foxconn, Lenovo, Tencent et JD.com à acquérir des puces Nvidia H200, selon Reuters.
  • Honda enregistre sa première perte annuelle, plombé par une charge de 9 milliards de dollars liée aux véhicules électriques.
  • Eneos va racheter la participation de Chevron dans Singapore Refining et d'autres actifs pour 2,2 milliards de dollars.
  • Samsung Electronics propose la reprise des négociations salariales.
  • Nidec confirme des soupçons d'irrégularités lors d'un audit de qualité interne.
  • Les principales publications du jour : Hon Hai Precision, Fujikura, Nu Holdings

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures