En France

  • TotalEnergies va augmenter sa production et réduire ses investissements.
  • L'Oréal organise un défilé de stars pour le lancement de la fashion week à Paris.
  • LVMH a annoncé que Silvia Venturini Fendi allait quitter la marque italienne Fendi, filiale du groupe de luxe français, et devenir présidente d'honneur.
  • Vinci remporte un contrat de conception-construction de route en Nouvelle-Zélande.
  • Eiffage remporte un gros contrat de plus de 1,5 milliard d'euros pour des parcs éoliens en France.
  • Nexity se dote d'un comité exécutif de 7 membres, dont la PDG Véronique Bédague.
  • Valneva annonce un taux de séroréponse de 95% quatre ans après une vaccination avec une seule dose du vaccin contre le chikungunya.
  • Delta Plus acquiert la société Baspa et sa marque Air.
  • 2CRSi reçoit une première commande de 290 MUSD sur le contrat de 610 MUSD annoncé début 2024.
  • Hoffmann Green Cement signe un partenariat avec Donada et MRC Constructions.
  • Camlin Fine Sciences a racheté le bloc de contrôle de Vinpai à 3,60 EUR l'action.
  • L’Afnic choisit LightOn pour déployer une IA générative souveraine et sécurisée.
  • Fill Up Média s’associe à Adsquare pour réaliser des campagnes DOOH ultra-ciblées.
  • Nanobiotix avance des résultats de phase I prometteurs avec JNJ-1900.
  • Theranexus devient THX Pharma.
  • Biosynex ouvre une procédure de sauvegarde.
  • Ça chauffe chez Vergnet avec le président de Vergnet Pacific.
Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • La Suisse et UBS se montrent disposées, en privé, à faire des compromis sur les règles relatives aux fonds propres, a appris Reuters.
  • Novo Nordisk soumet à nouveau Awiqli à la FDA en vue d'en faire le premier traitement par insuline basale en une seule semaine pour les adultes atteints de diabète de type 2.
  • Le PDG de Pandora prendra sa retraite l'année prochaine et sera remplacé par un responsable du marketing.
  • RWE se retire du projet Hyphen d'ammoniac vert en Namibie.
  • Asos prévoit un EBITDA ajusté annuel vers le bas de la fourchette de 130 millions de livres sterling à 150 millions de livres sterling.
  • Ageas finalise l'acquisition d'esure.
  • Skanska remporte un contrat de 55 millions de dollars pour la rénovation d'une résidence universitaire aux Etats-Unis.
  • EQT achève son programme de rachat d'actions.
  • Youngtimers accroît ses pertes semestrielles.
  • Celyad Oncology vend son centre de recherche belge pour 3 millions d'euros.
D'Amérique du Nord

  • Electronic Arts sera finalement racheté pour 55 milliards de dollars, soit 210 USD par action, par un consortium Silver Lake, Affinity Partners et PIF.
  • Boeing a commencé à travailler sur le remplacement du B737MAX, révèle le WSJ.
  • OpenAI introduit le paiement instantané dans ChatGPT avec Etsy et Shopify.
  • Verizon est en pourparlers pour acheter le spectre sans fil d'EchoStar, selon Bloomberg.
  • Microsoft annonce que Grok 4 est désormais disponible dans Azure AI Foundry.
  • Le Pentagone attribue à RTX Corp un contrat de 5 milliards de dollars pour le système de missiles Coyote.
  • Coty lance une révision stratégique de ses activités dans le domaine de la beauté grand public.
  • YouTube (Alphabet) va payer 24,5 millions de dollars pour régler un procès intenté par Trump.
  • La centrale nucléaire de NextEra dans le Wisconsin obtient une prolongation d'exploitation de 20 ans.
  • Credo acquiert Hyperlume.
  • Le booster de la fusée Firefly Alpha détruit lors d'un essai.
D'Asie et d'ailleurs

  • Kioxia et Sandisk lancent l'exploitation de la Fab2 à l'usine de Kitakami, au Japon, pour répondre à la demande du marché stimulée par l'IA.
  • Jaguar Land Rover (Tata Motor) obtient un financement supplémentaire de 2 MdsGBP en plus de la garantie de prêt de l'Etat, selon le FT.
Lectures