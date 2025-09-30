En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- TotalEnergies va augmenter sa production et réduire ses investissements.
- L'Oréal organise un défilé de stars pour le lancement de la fashion week à Paris.
- LVMH a annoncé que Silvia Venturini Fendi allait quitter la marque italienne Fendi, filiale du groupe de luxe français, et devenir présidente d'honneur.
- Vinci remporte un contrat de conception-construction de route en Nouvelle-Zélande.
- Eiffage remporte un gros contrat de plus de 1,5 milliard d'euros pour des parcs éoliens en France.
- Nexity se dote d'un comité exécutif de 7 membres, dont la PDG Véronique Bédague.
- Valneva annonce un taux de séroréponse de 95% quatre ans après une vaccination avec une seule dose du vaccin contre le chikungunya.
- Delta Plus acquiert la société Baspa et sa marque Air.
- 2CRSi reçoit une première commande de 290 MUSD sur le contrat de 610 MUSD annoncé début 2024.
- Hoffmann Green Cement signe un partenariat avec Donada et MRC Constructions.
- Camlin Fine Sciences a racheté le bloc de contrôle de Vinpai à 3,60 EUR l'action.
- L’Afnic choisit LightOn pour déployer une IA générative souveraine et sécurisée.
- Fill Up Média s’associe à Adsquare pour réaliser des campagnes DOOH ultra-ciblées.
- Nanobiotix avance des résultats de phase I prometteurs avec JNJ-1900.
- Theranexus devient THX Pharma.
- Biosynex ouvre une procédure de sauvegarde.
- Ça chauffe chez Vergnet avec le président de Vergnet Pacific.
Les principales publications du jour : EPC Groupe, Emeis, Waga, Precia, Pierre & Vacances, Novacyt, Barbara Bui, Lhyfe, AB Science, Diagnostic Medical Systems, Lacroix, Novacyt, Xilam, Global Bioenergies…
Dans le vaste monde
D'Europe
- La Suisse et UBS se montrent disposées, en privé, à faire des compromis sur les règles relatives aux fonds propres, a appris Reuters.
- Novo Nordisk soumet à nouveau Awiqli à la FDA en vue d'en faire le premier traitement par insuline basale en une seule semaine pour les adultes atteints de diabète de type 2.
- Le PDG de Pandora prendra sa retraite l'année prochaine et sera remplacé par un responsable du marketing.
- RWE se retire du projet Hyphen d'ammoniac vert en Namibie.
- Asos prévoit un EBITDA ajusté annuel vers le bas de la fourchette de 130 millions de livres sterling à 150 millions de livres sterling.
- Ageas finalise l'acquisition d'esure.
- Skanska remporte un contrat de 55 millions de dollars pour la rénovation d'une résidence universitaire aux Etats-Unis.
- EQT achève son programme de rachat d'actions.
- Youngtimers accroît ses pertes semestrielles.
- Celyad Oncology vend son centre de recherche belge pour 3 millions d'euros.
- Les principales publications du jour : Solaria Energia, GEK Terna…
D'Amérique du Nord
- Electronic Arts sera finalement racheté pour 55 milliards de dollars, soit 210 USD par action, par un consortium Silver Lake, Affinity Partners et PIF.
- Boeing a commencé à travailler sur le remplacement du B737MAX, révèle le WSJ.
- OpenAI introduit le paiement instantané dans ChatGPT avec Etsy et Shopify.
- Verizon est en pourparlers pour acheter le spectre sans fil d'EchoStar, selon Bloomberg.
- Microsoft annonce que Grok 4 est désormais disponible dans Azure AI Foundry.
- Le Pentagone attribue à RTX Corp un contrat de 5 milliards de dollars pour le système de missiles Coyote.
- Coty lance une révision stratégique de ses activités dans le domaine de la beauté grand public.
- YouTube (Alphabet) va payer 24,5 millions de dollars pour régler un procès intenté par Trump.
- La centrale nucléaire de NextEra dans le Wisconsin obtient une prolongation d'exploitation de 20 ans.
- Credo acquiert Hyperlume.
- Le booster de la fusée Firefly Alpha détruit lors d'un essai.
- Les principales publications du jour : Nike, Paychex…
D'Asie et d'ailleurs
- Kioxia et Sandisk lancent l'exploitation de la Fab2 à l'usine de Kitakami, au Japon, pour répondre à la demande du marché stimulée par l'IA.
- Jaguar Land Rover (Tata Motor) obtient un financement supplémentaire de 2 MdsGBP en plus de la garantie de prêt de l'Etat, selon le FT.
- Les principales publications du jour : pas grand-chose…
Le reste de l'agenda mondial des publications
Lectures
- Aux USA, les centres de données IA font grimper les factures d'électricité en flèche (Bloomberg, en anglais).
- OpenAI se prépare à lancer une application sociale pour les vidéos générées par l'IA (Wired, en anglais).
- L'ONU, nouveau Davos des diplomates (Project Syndicate, en anglais).
- OpenAI, 4,3 Mds$ de revenus et 2,5 Mds$ de pertes au S1 (The Information, en anglais).
- L'individu remplace l'entreprise en tant qu'acteur principal du monde des affaires (The Economist, en anglais).
- L'émergence de territoires virtuels va remodeler la géopolitique (Noéma, en anglais).
- Bienvenue dans la jungle de la dette de First Brands (FT Alphaville, en anglais).
- Flagrant délit, panier à salade, violon… d'où viennent ces expressions policières ? (Historia).
- Est-ce que les moustiques préfèrent le buveurs (et les buveuses) de bière ? (National Geographic, en anglais).