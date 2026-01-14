En France

  • TotalEnergies ne se précipite pas pour revenir au Venezuela, où 100 milliards de dollars d'investissements sont nécessaires, selon son PDG. TotalEnergies qui forme une coentreprise commerciale au Moyen-Orient avec la société bahreïnienne Bapco Energies. Enfin, le groupe signe un accord en vue de céder sa participation pétrolière dans Renaissance (anciennement SPDC).
  • La faillite de Saks laisse des créances impayées chez les groupes de luxe comme Chanel (136 millions de dollars), Kering (60 millions) ou encore LVMH (26 millions).
  • Thales sélectionné pour améliorer la sécurité et l’efficacité des missions des pilotes d’hélicoptères NH90 grâce au casque TopOwl Digital Display.
  • Engie remporte son premier projet hybride en Inde. Le groupe signe par ailleurs un contrat de 15 ans pour l'approvisionnement en GNL de centrales électriques thaïlandaises.
  • Ipsen annonce que la FDA a accordé à son médicament IPN60340 la désignation de "thérapie innovante" dans le traitement de première intention de la leucémie myéloïde aiguë inéligible.
  • Scor SE nomme Philipp Rüede au poste de directeur financier du groupe.
  • Le gouvernement français affirme qu'Eli Lilly n'a pris aucun contact concernant le rachat d'Abivax.
  • Eramet obtient des notes "A-" de la part du CDP.
  • Hoffmann Green et Briand coopèrent dans la décarbonation du secteur de la construction.
  • Logic Instrument livre 60 000 terminaux à Arkéa Care.
  • Lucibel en redressement judiciaire.
  • Semco a dévoilé plusieurs annonces pour poursuivre sa croissance.
Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • BP Plc annonce des dépréciations de 4 à 5 milliards de dollars liées à la transition énergétique et une activité pétrolière en repli.
  • Pearson maintient ses perspectives à moyen terme inchangées.
  • AstraZeneca va acquérir Modella AI afin d'accélérer la recherche sur les médicaments oncologiques.
  • Le PDG de Nestlé déclare que tous les rappels ont désormais été annoncés.
  • Le CEO de Novo Nordisk estime que la perte d'exclusivité sur plusieurs marchés en 2026 pourrait entraîner une année difficile pour l'entreprise.
  • Julius Bär nomme Jean Nabaa au poste de directeur général adjoint.
  • Rockwool perd le contrôle de ses usines russes.
  • Mutares finalise la vente de sa participation majoritaire dans LiBCycle.
  • La société tchèque de défense CSG annonce son introduction en bourse à Amsterdam.
D'Amérique du Nord

  • Netflix prépare une offre intégralement en numéraire pour Warner Bros, selon des sources concordantes.
  • Boeing dépasse Airbus en nombre de commandes pour la première fois de la décennie.
  • Amazon fait pression sur ses fournisseurs pour obtenir des réductions avant la décision de la Cour suprême sur les droits de douane, selon le FT.
  • La Réserve fédérale américaine approuve l'acquisition de Comerica par Fifth Third Bancorp.
D'Asie et d'ailleurs

