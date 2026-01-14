En France
Annonces importantes
- TotalEnergies ne se précipite pas pour revenir au Venezuela, où 100 milliards de dollars d'investissements sont nécessaires, selon son PDG. TotalEnergies qui forme une coentreprise commerciale au Moyen-Orient avec la société bahreïnienne Bapco Energies. Enfin, le groupe signe un accord en vue de céder sa participation pétrolière dans Renaissance (anciennement SPDC).
- La faillite de Saks laisse des créances impayées chez les groupes de luxe comme Chanel (136 millions de dollars), Kering (60 millions) ou encore LVMH (26 millions).
- Thales sélectionné pour améliorer la sécurité et l’efficacité des missions des pilotes d’hélicoptères NH90 grâce au casque TopOwl Digital Display.
- Engie remporte son premier projet hybride en Inde. Le groupe signe par ailleurs un contrat de 15 ans pour l'approvisionnement en GNL de centrales électriques thaïlandaises.
- Ipsen annonce que la FDA a accordé à son médicament IPN60340 la désignation de "thérapie innovante" dans le traitement de première intention de la leucémie myéloïde aiguë inéligible.
- Scor SE nomme Philipp Rüede au poste de directeur financier du groupe.
- Le gouvernement français affirme qu'Eli Lilly n'a pris aucun contact concernant le rachat d'Abivax.
- Eramet obtient des notes "A-" de la part du CDP.
- Hoffmann Green et Briand coopèrent dans la décarbonation du secteur de la construction.
- Logic Instrument livre 60 000 terminaux à Arkéa Care.
- Lucibel en redressement judiciaire.
- Semco a dévoilé plusieurs annonces pour poursuivre sa croissance.
Dans le vaste monde
Annonces importantes
D'Europe
- BP Plc annonce des dépréciations de 4 à 5 milliards de dollars liées à la transition énergétique et une activité pétrolière en repli.
- Pearson maintient ses perspectives à moyen terme inchangées.
- AstraZeneca va acquérir Modella AI afin d'accélérer la recherche sur les médicaments oncologiques.
- Le PDG de Nestlé déclare que tous les rappels ont désormais été annoncés.
- Le CEO de Novo Nordisk estime que la perte d'exclusivité sur plusieurs marchés en 2026 pourrait entraîner une année difficile pour l'entreprise.
- Julius Bär nomme Jean Nabaa au poste de directeur général adjoint.
- Rockwool perd le contrôle de ses usines russes.
- Mutares finalise la vente de sa participation majoritaire dans LiBCycle.
- La société tchèque de défense CSG annonce son introduction en bourse à Amsterdam.
D'Amérique du Nord
- Netflix prépare une offre intégralement en numéraire pour Warner Bros, selon des sources concordantes.
- Boeing dépasse Airbus en nombre de commandes pour la première fois de la décennie.
- Amazon fait pression sur ses fournisseurs pour obtenir des réductions avant la décision de la Cour suprême sur les droits de douane, selon le FT.
- La Réserve fédérale américaine approuve l'acquisition de Comerica par Fifth Third Bancorp.
D'Asie et d'ailleurs
- Les actions d'Evolution Mining et de Newmont Corporation atteignent des records dans le sillage de l'or.
- Komatsu maintient ses hausses de prix mondiales pour contrer les coûts liés aux droits de douane.
- Bitpanda se préparerait à entrer en bourse à Francfort au premier semestre 2026.
Lectures
- Trump a déclaré une course à l'espace avec la Chine. Les Etats-Unis sont en train de perdre (Wired).
- En Chine, de nouvelles entreprises prêtes à partir à l'assaut du monde (The Economist).
- A Tokyo, la paix tourmentée du sanctuaire des guerriers japonais (Revue21).
- La faillite obscure d'une banque qui a plongé l'Iran dans la tourmente (Wall Street Journal).
- Quelles sont les implications du Venezuela pour Taïwan ? (Conflict).
- Les pressantes manœuvres de Patrick Molis déployées autour de Rubis (La Lettre).
- La capitale mondiale de Warhammer (Dispatch).
- Comment la Cour suprême a brisé le Congrès (The Atlantic).