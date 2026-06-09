En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Le projet franco-allemand SCAF (Dassault Systèmes, Airbus) est désormais mort et enterré.
- Orange a finalisé le rachat de 100% du capital de MasOrange.
- Stellantis rappelle 1,3 million de véhicules Jeep en raison d'un risque d'incendie.
- Technip Energies, Airbus, Safran et Tereos s'allient pour développer un projet de production de carburants d’aviation durables en France.
- Renault veut plafonner à 5% de son chiffre d'affaires les revenus liés à la défense.
- Veolia lance un plan d'actionnariat salarié proposé à environ 180 000 employés du groupe.
- Elis annonce l'acquisition de RS10 en Espagne.
- Scor rembourse 282,9 millions d'euros d'obligations subordonnées.
- Vallourec signe un MoU avec Ultra Corpotech en Inde.
- Paprec reçoit le feu vert de l'Autorité de la concurrence pour le rachat du bloc de contrôle de Groupe Pizzorno Environnement.
- Vusion est reconnu comme CDP Supplier Engagement Leader.
- Hoffmann Green Cement dévoile H-CLAY, un procédé inédit de valorisation de l'argile sans calcination.
- Emeis va proposer un rachat d'actions lors de la prochaine AG fin juin.
- Voltalia s'assure une capacité de raccordement au réseau au Brésil pour des projets de centres de données.
- North Atlantic France ne sollicitera pas de retrait obligatoire de North Atlantic Energies après son OPA simplifiée à 28,93 EUR l'action.
- DBV Technologies présente de nouvelles données positives issues de l’étude de phase III VITESSE.
- Eagle Football Group a lancé une enquête interne et déposé plainte contre X.
- Amoéba obtient en Italie une autorisation d'urgence de 120 jours pour son biofongicide contre le mildiou du basilic
- Intrasense et Guerbet obtiennent la certification réglementaire au Japon pour leur logiciel d'intelligence artificielle DUOnc Pancreas dédié au pancréas.
- Ateme référencé par Apple pour sa prise en charge des workflows Apple Immersive lors de la WWDC 2026.
- Genfit annonce la disponibilité de NASHnext (basé sur sa technologie diagnostique non invasive) sur la plateforme de Labcorp.
- Sirius Media restructure son emprunt obligataire.
- Theraclion passe un jalon dans le remboursement de Sonovein aux Etats-Unis.
- Les principales publications du jour: Groupe Partouche.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- GSK va faire l'acquisition de Nuvalent pour 10,6 MdsUSD.
- Bellway anticipe une modération de la demande et une hausse des coûts tout en maintenant ses perspectives pour l'exercice 2026.
- Les parlementaires suisses envisagent un nouveau compromis sur les fonds propres d'UBS.
- AstraZeneca publie des résultats encourageants pour son comprimé anti-obésité en essai de phase III.
- Les investisseurs exigent de la clarté sur l'éviction du président de BP Plc, selon le FT.
- PAI Partners se retire de la course au rachat de la division Nestlé Waters.
- Relx lance un programme de rachat d'actions de 200 millions de livres sterling.
- Rio Tinto augmente de 30% son investissement communautaire annuel au Canada à 13 millions de dollars canadiens.
- Banca Monte dei Paschi va examiner les propositions de Banco BPM et d'Intesa Sanpaolo.
- Les principales publications du jour: Bellway.
D'Amérique du Nord
- Le CEO de Nvidia décline l'invitation à témoigner devant le Sénat sur le contrôle des exportations de puces.
- Le cofondateur de Siri qualifie la mise à jour d'Apple de première étape majeure.
- Microsoft, HSBC et d'autres géants signent un accord avec le Royaume-Uni sur l'adoption de l'IA en entreprise.
- Meta fait l'objet d'une enquête de l'autorité italienne de la concurrence sur l'outil d'IA de WhatsApp.
- Cadence et Intel renforcent leur collaboration autour de la technologie Intel 14A.
- Sempra et Qualcomm lancent avec l'UC San Diego une initiative de surveillance des incendies par IA.
- Merck et Gilead interrompent l'essai de phase 3 combinant le Trodelvy et le Keytruda dans le cancer du poumon.
- Uber voit son offensive sur Delivery Hero contrariée par une startup saoudienne.
- Les principales publications du jour: Robinhood Markets.
D'Asie et d'ailleurs
- Le Pentagone accuse Alibaba, Tencent, BYD et CATL de liens avec l'armée chinoise.
- Le PDG de Vale affirme que la demande de métaux reste robuste malgré le conflit avec l'Iran.
- Tencent fixe les conditions de son emprunt obligataire de 4 milliards de dollars.
- SK Hynix commande pour 44,2 milliards de wons d'équipements à Hanmi.
- Commonwealth Bank n'est plus actionnaire substantiel de Karoon Energy.
- Hitachi renforce son alliance avec Google Cloud pour progresser en IA physique et cybersécurité.
- Sony s'apprête à lancer un nouvel Xperia doté de fonctions photo boostées à l'IA.
- ANZ signe un partenariat d'impact de deux ans avec la First Nations Foundation.
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- "Opération Pouchkine" : des livres anciens, des escrocs géorgiens et l’ombre du Kremlin(Le Monde).
- Mythos, le logiciel d'Anthropic, est capable d'exploiter de nouvelles failles en quelques heures(Axios).
- Les nouveaux pouvoirs d'espionnage par IA provoquent une phobie des caméras chez Poutine(Financial Times).
- Combien de fois par jour pensez-vous à Alexandre le Grand ?(The Economist).
- Strategy perd-elle son sang-froid(FT Alphaville).
- Pourquoi Trump semble désorienté par sa propre guerre(Persuasion).
- Singapour fait appel à des technologies du XIXe siècle pour lutter contre le réchauffement climatique(Bloomberg).
- Le Japon devient la superpuissance des puissances moyennes (Bloomberg)
- Les camions autonomes sont arrivés — et ils livrent des sacs de Doritos (Wall Street Journal)
- Comment Donald Trump a contribué à faire du Premier ministre espagnol une « rockstar » (Politico)