Le SCAF rejoint le cimetière des grands programmes franco-allemands. GSK, moins nostalgique, sort 10,6 milliards pour Nuvalent. Stellantis rappelle 1,3 million de Jeep.

Publié le 09/06/2026 à 08:58 - Modifié le 09/06/2026 à 09:24

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

GSK va faire l'acquisition de Nuvalent pour 10,6 MdsUSD.

Bellway anticipe une modération de la demande et une hausse des coûts tout en maintenant ses perspectives pour l'exercice 2026.

Les parlementaires suisses envisagent un nouveau compromis sur les fonds propres d'UBS.

AstraZeneca publie des résultats encourageants pour son comprimé anti-obésité en essai de phase III.

Les investisseurs exigent de la clarté sur l'éviction du président de BP Plc, selon le FT.

PAI Partners se retire de la course au rachat de la division Nestlé Waters.

Relx lance un programme de rachat d'actions de 200 millions de livres sterling.

Rio Tinto augmente de 30% son investissement communautaire annuel au Canada à 13 millions de dollars canadiens.

Banca Monte dei Paschi va examiner les propositions de Banco BPM et d'Intesa Sanpaolo.

Les principales publications du jour: Bellway.

D'Amérique du Nord

Le CEO de Nvidia décline l'invitation à témoigner devant le Sénat sur le contrôle des exportations de puces.

Le cofondateur de Siri qualifie la mise à jour d'Apple de première étape majeure.

Microsoft, HSBC et d'autres géants signent un accord avec le Royaume-Uni sur l'adoption de l'IA en entreprise.

Meta fait l'objet d'une enquête de l'autorité italienne de la concurrence sur l'outil d'IA de WhatsApp.

Cadence et Intel renforcent leur collaboration autour de la technologie Intel 14A.

Sempra et Qualcomm lancent avec l'UC San Diego une initiative de surveillance des incendies par IA.

Merck et Gilead interrompent l'essai de phase 3 combinant le Trodelvy et le Keytruda dans le cancer du poumon.

Uber voit son offensive sur Delivery Hero contrariée par une startup saoudienne.

Les principales publications du jour: Robinhood Markets.

D'Asie et d'ailleurs

Le Pentagone accuse Alibaba, Tencent, BYD et CATL de liens avec l'armée chinoise.

Le PDG de Vale affirme que la demande de métaux reste robuste malgré le conflit avec l'Iran.

Tencent fixe les conditions de son emprunt obligataire de 4 milliards de dollars.

SK Hynix commande pour 44,2 milliards de wons d'équipements à Hanmi.

Commonwealth Bank n'est plus actionnaire substantiel de Karoon Energy.

Hitachi renforce son alliance avec Google Cloud pour progresser en IA physique et cybersécurité.

Sony s'apprête à lancer un nouvel Xperia doté de fonctions photo boostées à l'IA.

ANZ signe un partenariat d'impact de deux ans avec la First Nations Foundation.

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.