En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Le projet franco-allemand SCAF (Dassault Systèmes, Airbus) est désormais mort et enterré.
  • Orange a finalisé le rachat de 100% du capital de MasOrange.
  • Stellantis rappelle 1,3 million de véhicules Jeep en raison d'un risque d'incendie.
  • Technip Energies, Airbus, Safran et Tereos s'allient pour développer un projet de production de carburants d’aviation durables en France.
  • Renault veut plafonner à 5% de son chiffre d'affaires les revenus liés à la défense.
  • Veolia lance un plan d'actionnariat salarié proposé à environ 180 000 employés du groupe.
  • Elis annonce l'acquisition de RS10 en Espagne.
  • Scor rembourse 282,9 millions d'euros d'obligations subordonnées.
  • Vallourec signe un MoU avec Ultra Corpotech en Inde.
  • Paprec reçoit le feu vert de l'Autorité de la concurrence pour le rachat du bloc de contrôle de Groupe Pizzorno Environnement.
  • Vusion est reconnu comme CDP Supplier Engagement Leader.
  • Hoffmann Green Cement dévoile H-CLAY, un procédé inédit de valorisation de l'argile sans calcination.
  • Emeis va proposer un rachat d'actions lors de la prochaine AG fin juin.
  • Voltalia s'assure une capacité de raccordement au réseau au Brésil pour des projets de centres de données.
  • North Atlantic France ne sollicitera pas de retrait obligatoire de North Atlantic Energies après son OPA simplifiée à 28,93 EUR l'action.
  • DBV Technologies présente de nouvelles données positives issues de l’étude de phase III VITESSE.
  • Eagle Football Group a lancé une enquête interne et déposé plainte contre X.
  • Amoéba obtient en Italie une autorisation d'urgence de 120 jours pour son biofongicide contre le mildiou du basilic
  • Intrasense et Guerbet obtiennent la certification réglementaire au Japon pour leur logiciel d'intelligence artificielle DUOnc Pancreas dédié au pancréas.
  • Ateme référencé par Apple pour sa prise en charge des workflows Apple Immersive lors de la WWDC 2026.
  • Genfit annonce la disponibilité de NASHnext (basé sur sa technologie diagnostique non invasive) sur la plateforme de Labcorp.
  • Sirius Media restructure son emprunt obligataire.
  • Theraclion passe un jalon dans le remboursement de Sonovein aux Etats-Unis.
  • Les principales publications du jourGroupe Partouche.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • GSK va faire l'acquisition de Nuvalent pour 10,6 MdsUSD.
  • Bellway anticipe une modération de la demande et une hausse des coûts tout en maintenant ses perspectives pour l'exercice 2026.
  • Les parlementaires suisses envisagent un nouveau compromis sur les fonds propres d'UBS.
  • AstraZeneca publie des résultats encourageants pour son comprimé anti-obésité en essai de phase III.
  • Les investisseurs exigent de la clarté sur l'éviction du président de BP Plc, selon le FT.
  • PAI Partners se retire de la course au rachat de la division Nestlé Waters.
  • Relx lance un programme de rachat d'actions de 200 millions de livres sterling.
  • Rio Tinto augmente de 30% son investissement communautaire annuel au Canada à 13 millions de dollars canadiens.
  • Banca Monte dei Paschi va examiner les propositions de Banco BPM et d'Intesa Sanpaolo.
  • Les principales publications du jourBellway.

D'Amérique du Nord

  • Le CEO de Nvidia décline l'invitation à témoigner devant le Sénat sur le contrôle des exportations de puces.
  • Le cofondateur de Siri qualifie la mise à jour d'Apple de première étape majeure.
  • Microsoft, HSBC et d'autres géants signent un accord avec le Royaume-Uni sur l'adoption de l'IA en entreprise.
  • Meta fait l'objet d'une enquête de l'autorité italienne de la concurrence sur l'outil d'IA de WhatsApp.
  • Cadence et Intel renforcent leur collaboration autour de la technologie Intel 14A.
  • Sempra et Qualcomm lancent avec l'UC San Diego une initiative de surveillance des incendies par IA.
  • Merck et Gilead interrompent l'essai de phase 3 combinant le Trodelvy et le Keytruda dans le cancer du poumon.
  • Uber voit son offensive sur Delivery Hero contrariée par une startup saoudienne.
  • Les principales publications du jourRobinhood Markets.

D'Asie et d'ailleurs

  • Le Pentagone accuse Alibaba, Tencent, BYD et CATL de liens avec l'armée chinoise.
  • Le PDG de Vale affirme que la demande de métaux reste robuste malgré le conflit avec l'Iran.
  • Tencent fixe les conditions de son emprunt obligataire de 4 milliards de dollars.
  • SK Hynix commande pour 44,2 milliards de wons d'équipements à Hanmi.
  • Commonwealth Bank n'est plus actionnaire substantiel de Karoon Energy.
  • Hitachi renforce son alliance avec Google Cloud pour progresser en IA physique et cybersécurité.
  • Sony s'apprête à lancer un nouvel Xperia doté de fonctions photo boostées à l'IA.
  • ANZ signe un partenariat d'impact de deux ans avec la First Nations Foundation.

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures