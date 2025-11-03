En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Les immatriculations de voitures neuves étaient en hausse de 2,9% en France en octobre.
- Orange va racheter les 50% de MasOrange qu'il ne détient pas au fonds Lorca pour 4,25 MdsEUR.
- Renault vend à Geely 26% du capital de sa filiale au Brésil.
- Capgemini finalise l'acquisition de Cloud4C.
- GTT relève sa prévision de chiffre d'affaires malgré le ralentissement des entrées de commandes.
- Eurazeo a finalisé la cession de CPK (Carambar, Krema, Poulain) à Ferrero.
- Emeis cède son activité de résidences seniors indépendantes en France pour 159 MEUR.
- Implanet a levé 4,5 MEUR à 0,25 EUR l'action.
- Auplata conteste la radiation de ses actions d'Euronext Growth à la fin de l'année.
- Octopus Biosafety et TAW annonce un partenariat avec Excelcar pour accélérer la robotisation de la propreté dans l'industrie.
- Les principales publications du jour : Coface, Vicat, DBT, Acheter-Louer, Smart Good Things, Capital B… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Pfizer attaque en justice Novo Nordisk après sa contre-offre sur Metsera.
- Ryanair dépasse les attentes au premier semestre et relève sa prévision de trafic annuel.
- Eni et Petronas signent un accord pour créer une coentreprise en Indonésie et en Malaisie.
- BP Plc vend ses participations dans des actifs intermédiaires terrestres aux États-Unis pour 1,5 milliard de dollars.
- Mercedes-Benz va racheter jusqu'à 2 milliards d'euros de ses propres actions en un an.
- Tenaris va lancer une deuxième tranche de 600 millions de dollars de son programme de rachat d'actions de 1,2 milliard de dollars.
- Kuehne und Nagel acquiert l'irlandais Eastway.
- M&C Saatchi estime que l'offre à 50 MGBP de Brave Bison sous-évalue son unité médias.
- Cosmo décroche un marque CE pour un logiciel de coloscopie.
- Ypsomed vend l'unité Ypsotec à Callista Asset Management.
- Lifco acquiert Hegutechnik en Allemagne.
- Les principales publications du jour : Ryanair, Lottomatica, Elecnor, Theon, Corticeira Amorim…
D'Amérique du Nord
- Donald Trump impose que les meilleures puces IA de Nvidia ne soient vendues qu'à des entreprises américaines.
- Berkshire Hathaway, avant le départ de Warren Buffett, affiche un record de trésorerie et reste prudente sur les marchés.
- S&P révise la perspective crédit de Boeing de négative à stable, et confirme son "BBB-".
- Coinbase en pourparlers pour acquérir la start-up BVNK, spécialisée dans les infrastructures de stablecoins, pour 2 milliards de dollars.
- Les principales publications du jour : Palantir Technologies, Vertex Pharmaceuticals, Williams Companies, Simon Property, IDEXX Laboratories, Diamondback Energy, Franco-Nevada Corporation, BioNTech, ON Semiconductor Corporation…
D'Asie et d'ailleurs
- Le bénéfice net de Sabic chute au troisième trimestre en raison d'une offre excédentaire dans le secteur pétrochimique.
- CATL fait appel à des fournisseurs externes pour s'approvisionner en minerai de lithium, alors que sa mine phare reste fermée.
- Pony AI prévoit de fixer le prix de son introduction en bourse à Hong Kong à 139 HKD par action, selon Bloomberg.
- Les principales publications du jour : Bharti Airtel, Westpac, Titan Company, Kyocera…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
