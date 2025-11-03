En France

  • Les immatriculations de voitures neuves étaient en hausse de 2,9% en France en octobre.
  • Orange va racheter les 50% de MasOrange qu'il ne détient pas au fonds Lorca pour 4,25 MdsEUR.
  • Renault vend à Geely 26% du capital de sa filiale au Brésil.
  • Capgemini finalise l'acquisition de Cloud4C.
  • GTT relève sa prévision de chiffre d'affaires malgré le ralentissement des entrées de commandes.
  • Eurazeo a finalisé la cession de CPK (Carambar, Krema, Poulain) à Ferrero.
  • Emeis cède son activité de résidences seniors indépendantes en France pour 159 MEUR.
  • Implanet a levé 4,5 MEUR à 0,25 EUR l'action.
  • Auplata conteste la radiation de ses actions d'Euronext Growth à la fin de l'année.
  • Octopus Biosafety et TAW annonce un partenariat avec Excelcar pour accélérer la robotisation de la propreté dans l'industrie.
  Les principales publications du jour : Coface, Vicat, DBT, Acheter-Louer, Smart Good Things, Capital B

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Pfizer attaque en justice Novo Nordisk après sa contre-offre sur Metsera.
  • Ryanair dépasse les attentes au premier semestre et relève sa prévision de trafic annuel.
  • Eni et Petronas signent un accord pour créer une coentreprise en Indonésie et en Malaisie.
  • BP Plc vend ses participations dans des actifs intermédiaires terrestres aux États-Unis pour 1,5 milliard de dollars.
  • Mercedes-Benz va racheter jusqu'à 2 milliards d'euros de ses propres actions en un an.
  • Tenaris va lancer une deuxième tranche de 600 millions de dollars de son programme de rachat d'actions de 1,2 milliard de dollars.
  • Kuehne und Nagel acquiert l'irlandais Eastway.
  • M&C Saatchi estime que l'offre à 50 MGBP de Brave Bison sous-évalue son unité médias.
  • Cosmo décroche un marque CE pour un logiciel de coloscopie.
  • Ypsomed vend l'unité Ypsotec à Callista Asset Management.
  • Lifco acquiert Hegutechnik en Allemagne.
D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

  • Le bénéfice net de Sabic chute au troisième trimestre en raison d'une offre excédentaire dans le secteur pétrochimique.
  • CATL fait appel à des fournisseurs externes pour s'approvisionner en minerai de lithium, alors que sa mine phare reste fermée.
  • Pony AI prévoit de fixer le prix de son introduction en bourse à Hong Kong à 139 HKD par action, selon Bloomberg.
