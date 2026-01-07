En France
- ArcelorMittal signe un contrat d'approvisionnement électrique bas carbone avec EDF.
- Saint-Gobain a l'intention de se retirer de la Bourse de Londres.
- Orange émet 6 milliards de dollars d'obligations en cinq tranches.
- Technip Energies remporte deux contrats dans les raffineries en Inde.
- GTT remporte une commande de cuves pour sept méthaniers.
- Valeo et Hero MotoCorp s'associent pour des systèmes d'aide à la conduite dédiés aux deux-roues.
- Pluxee annonce un chiffre d'affaires total de 308 millions d'euros pour le premier trimestre (+9% de croissance organique, consensus +8%) et confirme ses objectifs.
- Covivio et Blue Owl Capital annoncent un partenariat de 500 millions d'euros pour partager les sites de Thales à Vélizy-Meudon.
- LDC accélère au 3e trimestre fiscal, avec un CA en hausse de 17% porté par ses acquisitions.
- Exail annonce la signature de deux contrats pour son drone de surface DriX H-9.
- SMAIO obtient 2 millions d'euros de financements non dilutifs.
- Omer-Decugis annonce la création d'une co-entreprise avec PrepWorld.
- Genfit publie les résultats d'une étude de phase I avec G1090N.
- Carmat annonce sa liquidation et son retrait de la cote.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Alcon renonce à acquérir Staar Surgical.
- Le rappel des produits nutritionnels pour nourrissons Nestlé touche jusqu'à présent 25 marchés.
- Bayer poursuit les fabricants de vaccins contre le COVID-19 (Pfizer, Moderna, BioNTech) pour la technologie ARNm.
- ThyssenKrupp pourrait vendre sa division acier à l'entreprise indienne Jindal Steel en plusieurs étapes, a appris Reuters.
- Sunrise Wind, filiale d'Orsted, conteste à son tour la suspension par les Etats-Unis du bail d'un projet éolien.
- Shell signe un accord pour acquérir 35% des parts dans les blocs pétroliers angolais de Chevron, selon Bloomberg.
- Kingspan abandonne son projet d'introduction en bourse pour son activité d'infrastructure de centres de données.
- Le traitement de l'hépatite B chronique de GSK atteint son objectif principal dans des études clés.
- Anheuser-Busch Inbev investit 30 millions de dollars dans ses installations de Jacksonville.
- Plus d'un million de véhicules BMW construits en Allemagne en 2025.
- Amrize va racheter l'entreprise américaine PB Materials, spécialisée dans les granulats.
- KBC Securities et Van Lanschot Kempen Investment Banking annoncent la création d'une coentreprise dans le domaine des actions.
D'Amérique du Nord
- Eli Lilly et Nimbus s'allient pour développer une pilule contre l'obésité. Par ailleurs, Lilly serait proche d'un rachat de Ventyx.
- Nvidia a fait savoir que ses prévisions de revenus optimistes publiées en octobre n'avaient fait que s'améliorer depuis.
- Chevron a affrété une flotte de navires qui fait route vers le Venezuela, en tant que seul exportateur officiel depuis la chute de Maduro. Chevron qui préparerait par ailleurs, allié à Quantum Energy, une offre de 22 milliards de dollars pour les actifs internationaux de Lukoil, selon le FT.
- La Chine examine l'acquisition par Meta, pour 2 milliards de dollars, de la start-up spécialisée dans l'IA Manus, selon le FT.
- Marvell rachète XConn Technologies pour 540 millions de dollars.
D'Asie et d'ailleurs
- La division de puces IA de Baidu, Kunlunxin, serait valorisée 2 MdsUSD dans le cadre de son introduction en bourse à Hong Kong, selon Bloomberg.
- Samsung Electronics met à nouveau en garde contre une possible hausse des prix en raison d'un problème d'approvisionnement en puces mémoire.
Lectures
- Le Venezuela n’est pas un Etat de la drogue, mais un Etat qui utilise la drogue comme instrument de survie du pouvoir (Le Monde).
- Rubio affirme que Trump vise un rachat du Groenland et minimise une action militaire (Wall Street Journal).
- L'Amérique n'est plus amoureuse de la pizza (Wall Street Journal).
- Les rachats d'actions ne devraient pas avoir d'importance, mais ils en ont (Klement on Investing).
- Qui est qui chez X, le site porno deepfake anciennement connu sous le nom de Twitter ? (FT Alphaville).
- Pourquoi il est si dur de savoir de quoi sera fait l'avenir de l'IA ? (MIT Technology Review).
- "Personne ne va se battre militairement contre les Etats-Unis pour l’avenir du Groenland" : Stephen Miller (Le Grand Continent).