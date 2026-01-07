Bourse : GTT et Technip Energy engrangent, Pluxee publie, Carmat disparaît

L'actualité parisienne est marquée par la liquidation de Carmat et la croissance organique de +9% publiée par Pluxee, tandis qu'Orange émet 6 milliards de dollars d'obligations. A l'international, les velléités de rachat de Chevron sur les actifs de Lukoil et l'optimisme affiché par Nvidia animent les échanges, alors que Samsung alerte sur une tension des prix des puces mémoire.