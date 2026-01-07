En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • ArcelorMittal signe un contrat d'approvisionnement électrique bas carbone avec EDF.
  • Saint-Gobain a l'intention de se retirer de la Bourse de Londres.
  • Orange émet 6 milliards de dollars d'obligations en cinq tranches.
  • Technip Energies remporte deux contrats dans les raffineries en Inde.
  • GTT remporte une commande de cuves pour sept méthaniers.
  • Valeo et Hero MotoCorp s'associent pour des systèmes d'aide à la conduite dédiés aux deux-roues.
  • Pluxee annonce un chiffre d'affaires total de 308 millions d'euros pour le premier trimestre (+9% de croissance organique, consensus +8%) et confirme ses objectifs.
  • Covivio et Blue Owl Capital annoncent un partenariat de 500 millions d'euros pour partager les sites de Thales à Vélizy-Meudon.
  • LDC accélère au 3e trimestre fiscal, avec un CA en hausse de 17% porté par ses acquisitions.
  • Exail annonce la signature de deux contrats pour son drone de surface DriX H-9.
  • SMAIO obtient 2 millions d'euros de financements non dilutifs.
  • Omer-Decugis annonce la création d'une co-entreprise avec PrepWorld.
  • Genfit publie les résultats d'une étude de phase I avec G1090N.
  • Carmat annonce sa liquidation et son retrait de la cote.
  • Les principales publications du jour : Pluxee, Cogra, Hoffmann Green CementLe reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Alcon renonce à acquérir Staar Surgical.
  • Le rappel des produits nutritionnels pour nourrissons Nestlé touche jusqu'à présent 25 marchés.
  • Bayer poursuit les fabricants de vaccins contre le COVID-19 (Pfizer, Moderna, BioNTech) pour la technologie ARNm.
  • ThyssenKrupp pourrait vendre sa division acier à l'entreprise indienne Jindal Steel en plusieurs étapes, a appris Reuters.
  • Sunrise Wind, filiale d'Orsted, conteste à son tour la suspension par les Etats-Unis du bail d'un projet éolien.
  • Shell signe un accord pour acquérir 35% des parts dans les blocs pétroliers angolais de Chevron, selon Bloomberg.
  • Kingspan abandonne son projet d'introduction en bourse pour son activité d'infrastructure de centres de données.
  • Le traitement de l'hépatite B chronique de GSK atteint son objectif principal dans des études clés.
  • Anheuser-Busch Inbev investit 30 millions de dollars dans ses installations de Jacksonville.
  • Plus d'un million de véhicules BMW construits en Allemagne en 2025.
  • Amrize va racheter l'entreprise américaine PB Materials, spécialisée dans les granulats.
  • KBC Securities et Van Lanschot Kempen Investment Banking annoncent la création d'une coentreprise dans le domaine des actions.
  • Les principales publications du jourGrenke

D'Amérique du Nord

  • Eli Lilly et Nimbus s'allient pour développer une pilule contre l'obésité. Par ailleurs, Lilly serait proche d'un rachat de Ventyx.
  • Nvidia a fait savoir que ses prévisions de revenus optimistes publiées en octobre n'avaient fait que s'améliorer depuis.
  • Chevron a affrété une flotte de navires qui fait route vers le Venezuela, en tant que seul exportateur officiel depuis la chute de Maduro. Chevron qui préparerait par ailleurs, allié à Quantum Energy, une offre de 22 milliards de dollars pour les actifs internationaux de Lukoil, selon le FT.
  • La Chine examine l'acquisition par Meta, pour 2 milliards de dollars, de la start-up spécialisée dans l'IA Manus, selon le FT.
  • Marvell rachète XConn Technologies pour 540 millions de dollars.
  • Les principales publications du jour : Constellation Brands, Jefferies Financial, Albertsons

D'Asie et d'ailleurs

  • La division de puces IA de Baidu, Kunlunxin, serait valorisée 2 MdsUSD dans le cadre de son introduction en bourse à Hong Kong, selon Bloomberg.
  • Samsung Electronics met à nouveau en garde contre une possible hausse des prix en raison d'un problème d'approvisionnement en puces mémoire.
  • Les principales publications du jour : vide…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures