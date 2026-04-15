En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Hermès voit sa croissance organique ralentir à 5,6% au T1.
- Kering toujours sous pression au T1, mais le titre monte hors séance à Wall Street, avant de décrocher.
- Renault va réduire ses effectifs en ingénierie de 15 à 20% sur les deux prochaines années.
- Technip Energies remporte deux contrats d’ingénierie d’avant-projet détaillée auprès de SOGARA pour un complexe de raffinage au Gabon.
- GTT reçoit une commande de Samsung Heavy Industries pour la conception des cuves d’un nouveau méthanier.
- Covivio acquiert quatre hôtels à Milan.
- Mersen collabore avec Tera Innovatum.
- Les principales publications du jour : Hermès International, Covivio, Exail Technologies, GL Events, Kaufman & Broad, Foncière Inea, Sidetrade, Voyageurs du Monde, SMAIO, ASIT Biotech, European Medical, Drone Volt, HiPay, Broadpeak, Mauna Kea, NFL Biosciences… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- ASML améliore ses performances au T1.
- La CEO de Commerzbank maintient sa stratégie d'indépendance face aux divergences sur le projet de rachat d'UniCredit.
- Le directeur financier de Burberry juge les perspectives à long terme en Asie très attractives, malgré une concurrence accrue.
- Helvetia Bâloise publie des résultats en hausse.
- Aegon signe la vente de ses activités britanniques à Standard Life.
- La production d’ENI à Val d’Agri pourrait doubler.
- Aixtron a revu à la hausse ses prévisions annuelles pour 2026.
- Sandoz s'associe au Rwanda pour l'approvisionnement direct de médicaments essentiels en Afrique.
- Les principales publications du jour : ASML, Antofagasta, Helvetia, Tryg…
D'Amérique du Nord
- Amazon va bien racheter Globalstar pour environ 11,5 milliards de dollars.
- Eli Lilly va acquérir CrossBridge Bio.
- Meta Platforms visée par une action de groupe en Italie suite au piratage de données sur Facebook.
- Northrop Grumman obtient une extension de contrat de 475,3 millions de dollars.
- GitLab renforce sa collaboration avec Google Cloud pour soutenir les agents d'IA.
- Caterpillar fait l'acquisition de Monarch Tractor, start-up spécialisée dans les tracteurs électriques autonomes.
- Rocket Lab finalise l'acquisition de Mynaric pour 155,3 millions de dollars.
- Microsoft va étendre ses centres de données dans le Wyoming.
- Les principales publications du jour : Bank of America, Morgan Stanley, Progressive Corporation, The PNC Financial Services, M&T Bank…
D'Asie et d'ailleurs
- Fitch confirme la note de BHP Group.
- PayPay lance son service de paiement à Taïwan.
- L'usine hongroise de BYD visée par des allégations de violations du droit du travail.
- Les principales publications du jour : néant…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- La croissance européenne passe sous le scénario de la BCE (Bloomberg).
- L’action indonésienne plus chère que Nvidia (Financial Times).
- Jackpot pour les traders pétroliers genevois (Le Monde).
- Le Pape et le Président (Wall Street Journal).
- 154 Macintosh depuis 1983 (Sheets.Works).
- La fragilité de l’Etat libéral neutre (Noema).
- Même rendement, mais davantage de risque (Klement on Investing).
- Les hôtels américains baissent leurs prix face à une demande insuffisante pour la Coupe du monde (Financial Times)
- Trump fait face à un monde de plus en plus rebelle (Politico)
- Des parents anxieux dépensent plus de 50 000 $ pour trouver un emploi à leur enfant (Bloomberg)
- Le rétrécissement incroyable de la tente de Trump (Axios)