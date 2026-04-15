En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • ASML améliore ses performances au T1.
  • La CEO de Commerzbank maintient sa stratégie d'indépendance face aux divergences sur le projet de rachat d'UniCredit.
  • Le directeur financier de Burberry juge les perspectives à long terme en Asie très attractives, malgré une concurrence accrue.
  • Helvetia Bâloise publie des résultats en hausse.
  • Aegon signe la vente de ses activités britanniques à Standard Life.
  • La production d’ENI à Val d’Agri pourrait doubler.
  • Aixtron a revu à la hausse ses prévisions annuelles pour 2026.
  • Sandoz s'associe au Rwanda pour l'approvisionnement direct de médicaments essentiels en Afrique.
  • Les principales publications du jour : ASML, Antofagasta, Helvetia, Tryg

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

  • Fitch confirme la note de BHP Group.
  • PayPay lance son service de paiement à Taïwan.
  • L'usine hongroise de BYD visée par des allégations de violations du droit du travail.
  • Les principales publications du jour : néant…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures