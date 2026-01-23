En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Michelin finalise l’acquisition de Cooley Group et crée un leader mondial des tissus enduits industriels.
- L'amlitelimab de Sanofi confirme son potentiel dans le traitement de la dermatite atopique.
- Valeo et NATIX s'associent pour créer un des plus grands modèles open source multi-caméras.
- Les vélos en libre-service de JCDecaux totalisent près de 29 millions de locations en France en 2025, nouveau record.
- Voltalia signe un crédit corporate de 244 MEUR et améliore le profil de sa dette.
- Keyrus acquiert Vuealta Holdings.
- Hoffmann Green Cement reçoit un financement de 3 MEUR de Bpifrance pour soutenir le développement d’une nouvelle technologie.
- Transgene renforce son comité scientifique.
- Charwood Energy sélectionnée dans le cadre du projet de pyrogazéification du gaz vert de GRDF.
- Biosynex dépose une demande de mise sur le marché américain de son test de la syphilis.
- Les principales publications du jour : GL Events, Sword, Pierre & Vacances, Kerlink, Advicenne, Stef, Enensys, Ecoslops, Prismaflex, Bio-UV, Argan, SMAIO, STIF… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Ericsson publie des résultats 2025 en hausse, malgré des ventes en baisse.
- BASF publie un Ebitda 2025 prévisionnel sous les attentes.
- Nestlé commence à recevoir les premières offres dans le cadre d'un projet de cession partielle de ses activités dans les eaux, selon Bloomberg.
- Compagnie Financière Richemont vend l'horloger Baume & Mercier à Damiani.
- Shell envisage de vendre ses participations dans le gisement de schiste argentin de Vaca Muerta.
- Watches of Switzerland rachète la société américaine Deutsch & Deutsch.
- Cellnex finalise la vente de sa participation dans Towerlink France.
- BB Biotech enregistre une hausse de son bénéfice net 2025.
- Les principales publications du jour : Ericsson, Babcock, HBM Healthcare, Gurit…
D'Amérique du Nord
- Actions en baisse post-séance après leurs trimestriels : Intel (-11%), Abbott (-10%)…
- Donald Trump poursuit JPMorgan et son PDG Jamie Dimon pour 5 milliards de dollars pour avoir exclu ses comptes bancaires.
- Bank of America et Citigroup envisagent de lancer de nouvelles cartes de crédit avec un taux d'intérêt de 10%, selon Bloomberg.
- La coentreprise TikTok USA compte trois investisseurs principaux, Silver Lake, Oracle et MGX, qui détiennent chacun 15% des parts.
- Capital One va racheter la fintech Brex pour 5,15 milliards de dollars.
- Joshua Jepsen démissionne de son poste de directeur financier chez Deere.
- Tesla a lancé son service de Robotaxi à Austin sans conducteur de sécurité à bord des véhicules.
- SpaceX a sélectionné quatre banques pour mener son introduction en bourse, selon Bloomberg.
- Les principales publications du jour : Schlumberger, First Citizens BancShares, Booz Allen Hamilton…
D'Asie et d'ailleurs
- Alibaba en hausse après l'annonce du projet d'introduction en bourse de sa filiale de fabrication de puces T-Head.
- Nintendo en hausse marquée à Tokyo après de bonnes ventes pour la Switch 2.
- Les principales publications du jour : JSW Steel, Vedanta, Adani Green Energy, Bharat Petroleum…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Y aura-t-il de l'inflation en 2026 ? (FT Unhedged).
- Scott Bessent est dans le déni, et le marché obligataire observe (Project Syndicate).
- Le Web alimenté par l'IA se dévore lui-même (Noéma).
- L'affaire Nicolas Guillou, ou quand Washington bascule votre vie en mode 404 (L'ADN).
- Le paradoxe de la productivité de l'IA (Platformer).
- Intel est désormais plus cher que TSMC : cela n'a aucun sens (The Information).
- Carte postale de Davos : gros égos, chaleur et flexions à froid (MIT Technology Review).
- En France, tenir ses promesses électorales ne rapporte rien (The Conversation).