En France

  • Michelin finalise l’acquisition de Cooley Group et crée un leader mondial des tissus enduits industriels.
  • L'amlitelimab de Sanofi confirme son potentiel dans le traitement de la dermatite atopique.
  • Valeo et NATIX s'associent pour créer un des plus grands modèles open source multi-caméras.
  • Les vélos en libre-service de JCDecaux totalisent près de 29 millions de locations en France en 2025, nouveau record.
  • Voltalia signe un crédit corporate de 244 MEUR et améliore le profil de sa dette.
  • Keyrus acquiert Vuealta Holdings.
  • Hoffmann Green Cement reçoit un financement de 3 MEUR de Bpifrance pour soutenir le développement d’une nouvelle technologie.
  • Transgene renforce son comité scientifique.
  • Charwood Energy sélectionnée dans le cadre du projet de pyrogazéification du gaz vert de GRDF.
  • Biosynex dépose une demande de mise sur le marché américain de son test de la syphilis.
  Les principales publications du jour : GL Events, Sword, Pierre & Vacances, Kerlink, Advicenne, Stef, Enensys, Ecoslops, Prismaflex, Bio-UV, Argan, SMAIO, STIF

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Ericsson publie des résultats 2025 en hausse, malgré des ventes en baisse.
  • BASF publie un Ebitda 2025 prévisionnel sous les attentes.
  • Nestlé commence à recevoir les premières offres dans le cadre d'un projet de cession partielle de ses activités dans les eaux, selon Bloomberg.
  • Compagnie Financière Richemont vend l'horloger Baume & Mercier à Damiani.
  • Shell envisage de vendre ses participations dans le gisement de schiste argentin de Vaca Muerta.
  • Watches of Switzerland rachète la société américaine Deutsch & Deutsch.
  • Cellnex finalise la vente de sa participation dans Towerlink France.
  • BB Biotech enregistre une hausse de son bénéfice net 2025.
  • Les principales publications du jour : Ericsson, Babcock, HBM Healthcare, Gurit

D'Amérique du Nord

  • Actions en baisse post-séance après leurs trimestriels : Intel (-11%), Abbott (-10%)…
  • Donald Trump poursuit JPMorgan et son PDG Jamie Dimon pour 5 milliards de dollars pour avoir exclu ses comptes bancaires.
  • Bank of America et Citigroup envisagent de lancer de nouvelles cartes de crédit avec un taux d'intérêt de 10%, selon Bloomberg.
  • La coentreprise TikTok USA compte trois investisseurs principaux, Silver Lake, Oracle et MGX, qui détiennent chacun 15% des parts.
  • Capital One va racheter la fintech Brex pour 5,15 milliards de dollars.
  • Joshua Jepsen démissionne de son poste de directeur financier chez Deere.
  • Tesla a lancé son service de Robotaxi à Austin sans conducteur de sécurité à bord des véhicules.
  • SpaceX a sélectionné quatre banques pour mener son introduction en bourse, selon Bloomberg.
  • Les principales publications du jour : SchlumbergerFirst Citizens BancSharesBooz Allen Hamilton

D'Asie et d'ailleurs

Le reste de l'agenda mondial des publications

