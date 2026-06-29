En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- TotalEnergies signale une panne temporaire d'unité dans une raffinerie française.
- Bruxelles ouvre une enquête contre Sanofi pour une possible entrave à la concurrence.
- LVMH et l'Orient Express d'Accor ciblent la nouvelle classe des milliardaires de la tech.
- Volvic (Danone) a été jugée coupable de "pratiques commerciales trompeuses" par le tribunal judiciaire de Paris pour avoir mentionné sur ses bouteilles d'eau qu'elles étaient "neutres en carbone" ou "100% recyclables".
- Technip Energies Alterra et Neste lancent Nerea, une solution modulaire et standardisée pour le recyclage chimique des plastiques.
- Ipsen va acquérir la biotech américaine Kartos Therapeutics pour 450 MUSD.
- Soitec et ZenSemi s’associent pour industrialiser la production de substrats 300mm BCD-sur-SOI pour l’électronique de puissance de nouvelle génération.
- Semaine décisive pour Casino, avec une date butoir au 30 juin (mardi) pour trouver une solution au surendettement du distributeur.
- Exosens conclut un contrat de long terme avec Brolis pour fournir 17 000 tubes intensificateurs de lumière aux forces armées tchèques.
- Jacquet Metals a adopté un programme de rachat d'actions lors de son Assemblée générale du 26 juin 2026.
- Eagle Football finalise ses opérations avec Olympe Bidco et restructure la dette du groupe OL.
- Valbiotis a levé 10,2 MEUR (8,9 MEUR net) à 0,86 EUR par action via une augmentation de capital.
- AB Science achève l'étape 3 de la phase I, évaluant la combinaison d’AB8939 et du vénétoclax dans le traitement de la LMA réfractaire ou en rechute.
- Figeac Aero interviendra sur la modernisation du char Leclerc.
- Vantiva restructure sa dette.
- Hydrogen Refueling signe un contrat de maintenance des stations Hympulsion.
- Hopium tire sur son financement dilutif.
- Les principales publications : GEA (Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes), Téléverbier.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- AstraZeneca publie des résultats positifs pour son traitement de l'hypophosphatasie.
- Fin de la procédure de recours pour le contrat ferroviaire allemand attribué à Deutsche Bahn, Siemens et Stadler Rail.
- Lufthansa a démenti vendredi un article du Spiegel affirmant que la compagnie s'apprêtait à immobiliser jusqu'à 40 avions en raison d'une pénurie de kérosène.
- Unilever envisagerait une offre de rachat sur Thorne, marque américaine de compléments alimentaires.
- BT Group et Verizon fusionnent leurs activités internationales au sein d'une nouvelle coentreprise de 4 milliards de dollars
- EQT en discussions pour investir dans CuspAI, société britannique de science des matériaux.
- Helvetia Baloise supprimera 1 000 à 1 200 emplois en Suisse suite à la fusion des deux assureurs.
- Porsche envisage de transférer la production du SUV Cayenne de Slovaquie vers Leipzig, selon FAZ.
- Nordex va fournir des turbines pour un projet aux États-Unis.
- Roche lance une nouvelle plateforme de séquençage.
- Prosus annonce une baisse du bénéfice net 2026 malgré une hausse du chiffre d'affaires.
- Implenia remporte un contrat de 250 millions de francs suisses pour la construction d'une gare en Suède.
- SBM Offshore obtient un financement de projet de 465 millions de dollars pour une unité flottante de stockage et de déchargement.
- PSP Swiss Property cède un complexe immobilier en Suisse pour 150 MCHF et relève ses prévisions.
- Les principales publications : Prosus.
D'Amérique du Nord
- Apple sollicite l'aval de Washington pour s'approvisionner en puces mémoires auprès du chinois CXMT, selon le FT.
- SpaceX intégrera l'indice Nasdaq 100 le 7 juillet, a confirmé l'opérateur boursier Nasdaq.
- Google restreint l'accès de Meta à ses modèles d'intelligence artificielle Gemini, selon le FT.
- Firmus Technologies conclut un accord avec Nvidia pour l'accès à l'IA.
- L'agence américaine de la sécurité routière clôt son enquête sur la direction assistée de 376 000 Tesla.
- Zuckerberg demande à Meta d'étudier une collaboration avec Polymarket et Kalshi, selon le NYT.
- SpaceX et Charter envisagent un partenariat dans la téléphonie mobile aux États-Unis, selon Bloomberg News.
- Le Département de la Justice américain clôt l'enquête pénale visant Abbott concernant son usine de lait infantile, selon le WSJ.
- Les actionnaires d'AES approuvent son rachat par Global Infrastructure Partners et un consortium mené par EQT.
- Williams Companies en discussions pour racheter Momentum Midstream pour 5,5 milliards de dollars, selon Bloomberg.
D'Asie et d'ailleurs
- Samsung Electronics et SK Hynix s'apprêteraient à investir 1 300 milliards de dollars sur dix ans, selon Bloomberg.
- Un hélicoptère de Saudi Aramco s'écrase en Arabie saoudite, faisant 14 morts.
- Kunlunxin, la filiale de puces IA de Baidu, viserait une introduction en bourse de 50 milliards de dollars à Hong Kong, selon The Information.
- Tencent teste une application de paiement numérique destinée aux étrangers.
- Une filiale de MediaTek acquiert 29 MUSD d'actions privilégiées dans Reed Semiconductor.
- HDFC Bank affirme qu'un audit juridique invalide les allégations visant son ex-président.
- Daikin Industries crée une filiale de R&D en Inde pour cibler la croissance des pays du Sud.
- Les principales publications : Naspers.
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- En 2026, les actions qui génèrent des bénéfices ne sont forcément celles qui enregistrent la plus forte hausse (FT Alphaville).
- La question à 4 400 milliards de dollars (Behind the balance sheet).
- L'IA va-t-elle faire baisser les taux d'intérêt ? (The Economist).
- Une liste d'Apps qui remplacent des Apps classiques (Sheet.Works).
- L’IA est-elle le nouveau casse-tête des assureurs ? (L'ADN).
- La Chine a rattrapé Anthropic en matière de cybersécurité (Wall Street Journal).
- Cette révolution industrielle n'est pas comme la précédente (Foreign Policy).
- La raison méconnue pour laquelle l'Europe n'a pas de climatisation (The Atlantic).
- "Envoyez FOOT au 72 600" : pourquoi les jeux à SMS surtaxés restent une manne pour les diffuseurs (Le Monde).
- Qu'est-ce que la "distillation de l'IA" et pourquoi suscite-t-elle des inquiétudes dans le secteur ? (Bloomberg).