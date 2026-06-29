Bourse : Ipsen rachète Kartos, Google et Meta se chicanent, Samsung et SK investissent

SpaceX rejoindra le Nasdaq 100 le 7 juillet. Samsung Electronics et SK Hynix s'apprêteraient à engager 1 300 milliards de dollars sur dix ans. Côté français, Ipsen s'offre la biotech américaine Kartos pour 450 MUSD et Soitec signe un partenariat avec ZenSemi.