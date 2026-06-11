En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Airbus décroche un contrat de 345 MEUR auprès de la coentreprise Thales-Leonardo pour des instruments radar du programme Copernicus.
- Vinci lance un programme de rachat d'actions de 200 millions d'euros.
- Engie Brasil approuve une augmentation de capital liée à l'acquisition d'une participation dans Jirau.
- Thales Alenia Space sera le maître d'œuvre de deux satellites commandés par l'Agence spatiale européenne.
- Aéroports de Paris émet 600 millions d'euros de nouvelles obligations.
- Compagnie des Alpes encaisse 127 MEUR après la fin de la concession du domaine skiable de Tignes.
- La Société de la Tour Eiffel livre Syrah à Bobigny, son deuxième hôtel d'activités à étages sous la marque LILK.
- Ubisoft envisagerait de nouveaux licenciements.
- Plastivaloire rejoint Euronext Growth Paris ce 12 juin.
- Biosynex vend son activité de biologie moléculaire.
- Figeac Aéro affiche un résultat net positif de 0,5 MEUR sur l'exercice 2025/26.
- Poxel nomme un nouveau Directeur Général.
- Adocia confirme son éligibilité au PEA-PME.
- Diagnostic Medical Systems obtient la certification européenne MDR pour Onyx, son système mobile de radiologie, avec premières livraisons attendues au T3 2026.
- Cellectis présente les résultats finaux de phase 1 pour lasmé-cel et des résultats préliminaires pour éti-cel au congrès de l'EHA 2026.
- Klea démarre une activité de distribution de médicaments en Afrique / Moyen-Orient.
- Focus Entertainment signe un accord d'édition mondial avec Day 4 Night Studios pour Bradley the Badger.
- Les principales publications du jour: Oeneo, Groupe LDLC.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- ASML réduira moins de postes que prévu initialement après des négociations syndicales.
- Commerzbank exprime ses inquiétudes face à l'offre d'UniCredit et réclame plus de transparence sur les mouvements de titres liés à l'OPA.
- BP Plc poursuit les négociations salariales avec le syndicat United Steelworkers dans sa raffinerie américaine.
- Petroleo Brasileiro acquiert 50% d'un bloc offshore du bassin de Campos auprès d'Equinor.
- Mercedes envisage une coopération avec la start-up de drones Tytan pour des véhicules blindés.
- Le bénéfice de Wizz Air s'effondre pour l'exercice 2026 malgré une hausse du chiffre d'affaires.
- Intertek prolonge le délai de l'offre ferme d'EQT.
- Julius Baer obtient le feu vert pour son plan directeur d'extension du site zurichois.
- La division juridique de Wolters Kluwer intègre les contenus de Stämpfli à son espace de travail Libra AI.
- EDF et Centrica visent un accord avec Londres pour prolonger la centrale nucléaire de Sizewell B.
- Implenia s'offre l'allemand Zigmo Engineering.
- Kinepolis va acquérir 13 cinémas aux États-Unis pour 30 millions de dollars.
- La fréquentation et les revenus de Flughafen Zürich sont en hausse en mai.
- Les principales publications du jour: BT Group, Halma, LPP.
D'Amérique du Nord
- Chez Microsoft, la division Xbox prévoit des licenciements massifs le mois prochain, selon Bloomberg.
- Oracle dépasse les attentes et relève ses prévisions, mais le titre chute de 10% hors séance à cause d'investissements encore plus élevés que prévu.
- Applied Materials renforce ses capacités de production de semi-conducteurs à Singapour.
- Caterpillar relève son dividende trimestriel de 8% à 1,63 USD par action, payable le 19 août.
- SLB conclut un accord avec la PDVSA vénézuélienne pour moderniser le secteur pétrolier via l'IA.
- Humana cède sa participation minoritaire dans Gentiva.
- Le principal fournisseur d'aluminium de Ford redémarre son usine de New York après des incendies.
- Teradyne décroche un contrat de 139,9 millions de dollars auprès de l'Air Force.
- Les actionnaires de Target rejettent la proposition d'une présidence indépendante.
- L'IPO de SpaceX serait sursouscrite plus de 4 fois, selon Bloomberg.
- OpenAI envisage des baisses de prix drastiques face à la concurrence d'Anthropic, selon le WSJ.
- Les principales publications du jour: Adobe.
D'Asie et d'ailleurs
- DI Co décroche un contrat de 21 milliards de wons avec Samsung Electronics pour des équipements d'inspection de puces.
- SK Hynix envisage une cotation aux Etats-Unis en août.
- Le chiffre d'affaires de MediaTek a légèrement augmenté en avril.
- BYD projette de renforcer sa présence en Europe via l'acquisition d'une usine et le déploiement d'infrastructures de recharge.
- Westpac Banking enregistre une chute des demandes de prêts immobiliers locatifs suite au projet de réforme de la fiscalité des plus-values en Australie.
- Vale inaugure une unité pilotée par l'IA dans le Minas Gerais et accroît sa productivité de 25%.
- Takeda Pharmaceutical va émettre 17 millions d'actions dans le cadre de son plan d'actionnariat salarié.
- L'autorité brésilienne de la concurrence inflige une amende de 19,5 millions de dollars à Denso pour cartel de pièces auto.
- Elliott intensifie sa pression sur Northern Star pour une refonte du conseil d'administration et des cessions d'actifs.
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Certaines équipes de foot seront défavorisées par la température aux Etats-Unis (Bloomberg).
- Frénésie boursière au Nigeria (Bloomberg).
- La grande peur du SaaSpocalypse (The Economist).
- Comment la Grande-Bretagne en est venue à être aussi pauvre que le Mississippi (The Atlantic).
- Est-ce que le marché actions US est trop gros ? (Project Syndicate).
- La guerre en Ukraine est désormais plus longue que la Première Guerre mondiale (Wall Street Journal).
- En Iran, les Gardiennes de la révolution (Revue21).
- La prochaine élection présidentielle américaine portera sur l'IA (Noéma).
- Taxer les riches et sauver le monde (Dollar & Sense).
- Les filières françaises de collecte et de recyclage des déchets en "danger de mort" (Le Monde).