En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Airbus décroche un contrat de 345 MEUR auprès de la coentreprise Thales-Leonardo pour des instruments radar du programme Copernicus.
  • Vinci lance un programme de rachat d'actions de 200 millions d'euros.
  • Engie Brasil approuve une augmentation de capital liée à l'acquisition d'une participation dans Jirau.
  • Thales Alenia Space sera le maître d'œuvre de deux satellites commandés par l'Agence spatiale européenne.
  • Aéroports de Paris émet 600 millions d'euros de nouvelles obligations.
  • Compagnie des Alpes encaisse 127 MEUR après la fin de la concession du domaine skiable de Tignes.
  • La Société de la Tour Eiffel livre Syrah à Bobigny, son deuxième hôtel d'activités à étages sous la marque LILK.
  • Ubisoft envisagerait de nouveaux licenciements.
  • Plastivaloire rejoint Euronext Growth Paris ce 12 juin.
  • Biosynex vend son activité de biologie moléculaire.
  • Figeac Aéro affiche un résultat net positif de 0,5 MEUR sur l'exercice 2025/26.
  • Poxel nomme un nouveau Directeur Général.
  • Adocia confirme son éligibilité au PEA-PME.
  • Diagnostic Medical Systems obtient la certification européenne MDR pour Onyx, son système mobile de radiologie, avec premières livraisons attendues au T3 2026.
  • Cellectis présente les résultats finaux de phase 1 pour lasmé-cel et des résultats préliminaires pour éti-cel au congrès de l'EHA 2026.
  • Klea démarre une activité de distribution de médicaments en Afrique / Moyen-Orient.
  • Focus Entertainment signe un accord d'édition mondial avec Day 4 Night Studios pour Bradley the Badger.
  • Les principales publications du jourOeneoGroupe LDLC.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • ASML réduira moins de postes que prévu initialement après des négociations syndicales.
  • Commerzbank exprime ses inquiétudes face à l'offre d'UniCredit et réclame plus de transparence sur les mouvements de titres liés à l'OPA.
  • BP Plc poursuit les négociations salariales avec le syndicat United Steelworkers dans sa raffinerie américaine.
  • Petroleo Brasileiro acquiert 50% d'un bloc offshore du bassin de Campos auprès d'Equinor.
  • Mercedes envisage une coopération avec la start-up de drones Tytan pour des véhicules blindés.
  • Le bénéfice de Wizz Air s'effondre pour l'exercice 2026 malgré une hausse du chiffre d'affaires.
  • Intertek prolonge le délai de l'offre ferme d'EQT.
  • Julius Baer obtient le feu vert pour son plan directeur d'extension du site zurichois.
  • La division juridique de Wolters Kluwer intègre les contenus de Stämpfli à son espace de travail Libra AI.
  • EDF et Centrica visent un accord avec Londres pour prolonger la centrale nucléaire de Sizewell B.
  • Implenia s'offre l'allemand Zigmo Engineering.
  • Kinepolis va acquérir 13 cinémas aux États-Unis pour 30 millions de dollars.
  • La fréquentation et les revenus de Flughafen Zürich sont en hausse en mai.
  • Les principales publications du jourBT GroupHalmaLPP.

D'Amérique du Nord

  • Chez Microsoft, la division Xbox prévoit des licenciements massifs le mois prochain, selon Bloomberg.
  • Oracle dépasse les attentes et relève ses prévisions, mais le titre chute de 10% hors séance à cause d'investissements encore plus élevés que prévu.
  • Applied Materials renforce ses capacités de production de semi-conducteurs à Singapour.
  • Caterpillar relève son dividende trimestriel de 8% à 1,63 USD par action, payable le 19 août.
  • SLB conclut un accord avec la PDVSA vénézuélienne pour moderniser le secteur pétrolier via l'IA.
  • Humana cède sa participation minoritaire dans Gentiva.
  • Le principal fournisseur d'aluminium de Ford redémarre son usine de New York après des incendies.
  • Teradyne décroche un contrat de 139,9 millions de dollars auprès de l'Air Force.
  • Les actionnaires de Target rejettent la proposition d'une présidence indépendante.
  • L'IPO de SpaceX serait sursouscrite plus de 4 fois, selon Bloomberg.
  • OpenAI envisage des baisses de prix drastiques face à la concurrence d'Anthropic, selon le WSJ.
  • Les principales publications du jourAdobe.

D'Asie et d'ailleurs

  • DI Co décroche un contrat de 21 milliards de wons avec Samsung Electronics pour des équipements d'inspection de puces.
  • SK Hynix envisage une cotation aux Etats-Unis en août.
  • Le chiffre d'affaires de MediaTek a légèrement augmenté en avril.
  • BYD projette de renforcer sa présence en Europe via l'acquisition d'une usine et le déploiement d'infrastructures de recharge.
  • Westpac Banking enregistre une chute des demandes de prêts immobiliers locatifs suite au projet de réforme de la fiscalité des plus-values en Australie.
  • Vale inaugure une unité pilotée par l'IA dans le Minas Gerais et accroît sa productivité de 25%.
  • Takeda Pharmaceutical va émettre 17 millions d'actions dans le cadre de son plan d'actionnariat salarié.
  • L'autorité brésilienne de la concurrence inflige une amende de 19,5 millions de dollars à Denso pour cartel de pièces auto.
  • Elliott intensifie sa pression sur Northern Star pour une refonte du conseil d'administration et des cessions d'actifs.

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures