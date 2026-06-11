Bourse : J-1 avant SpaceX, Oracle à la peine, contrat pour Airbus

L'IPO SpaceX sursouscrite quatre fois, Oracle qui dépasse les attentes mais plonge de 10% hors séance et SK Hynix qui lorgne une cotation américaine : la nuit a été chargée. En France, Airbus décroche un contrat radar Copernicus, Vinci lance un rachat d'actions de 200 millions et Kinepolis s'offre 13 cinémas aux États-Unis.