  • Schneider Electric a racheté la part de Temasek dans leur coentreprise en Inde.
  • La famille Saadé se renforce au capital de Carrefour, à hauteur de 5%.
  • Kering va racheter le joaillier italien Raselli Franco par étape.
  • Stellantis va réduire sa production sur son site de Mulhouse l'année prochaine.
  • S&P relève la note crédit de Renault de BB+ à BBB-, signant le retour de la dette du groupe en catégorie d'investissement.
  • S&P a relevé la perspective de sa note de crédit d'Airbus de stable à positive.
  • Ipsen subit un revers en phase II dans l'étude FALKON, qui n'a pas atteint son critère principal chez l’adulte et l’enfant atteints de fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP).
  • Eurazeo a vendu 260 MEUR d'actifs sans décote, dont la moitié à percevoir ultérieurement.
  • Scor annonce le renouvellement de son mécanisme de capital contingent.
  • GTT enregistre une nouvelle commande.
  • VusionGroup améliore son profil de financement.
  • Abivax fait son entrée au sein de l'indice Nasdaq Biotechnology.
  • Bassac négocie le rachat de Feu Vert.
  • Entech signe 60 MEUR de financements bancaires.
  • Emeis signe 3,15 MdsEUR de nouveaux financements.
  • Foncière Inea cède une plateforme et relève un objectif.
  • Patrimoine et Commerce lance une augmentation de capital de 30 MEUR.
  • Claranova signe un protocole d'accord transactionnel de 2,5 MUSD mettant fin à un contentieux aux Etats-Unis.
  • Bio-UV renouvelle son contrat avec Galbani.
  • Atari va racheter le solde des titres Thunderful et sortir le dossier de la Bourse de Stockholm.
  • DNXcorp annonce la mise en examen d'anciens dirigeants d'une ex-filiale, sans impact à ce stade pour la société.
  • Sirius Media met fin à son financement dilutif Atlas.
  • Enogia remporte un projet sud-coréen de conversion de chaleur fatale en électricité sur une centrale à piles à combustible.
  • Carbios décale de trois mois le calendrier prévisionnel de son usine de Longlaville.
  • Le directeur général délégué de Vergnet démissionne.
  Les principales publications du jour : Lhyfe, Intrasense, Bleecker

  • UBS Group prévoit une vague de suppressions d'emplois à la mi-janvier, puis une autre plus tard en 2026, a rapporté Bloomberg.
  • BBVA annonce un rachat d'actions d'une valeur de 4 milliards d'euros.
  • Nexi rejette l'offre de TPG pour son activité bancaire numérique.
  • RWE vend son projet de développement éolien offshore en Pologne à PGE.
  • Fagron rachète Amber Compounding Pharmacy et Vepakum, pour 55 millions d'euros.
  • Avio annonce deux contrats de services de lancement Vega C pour un montant supérieur à 100 millions d'euros.
  • Aena va étendre sa présence au Royaume-Uni.
  • Ion Beam Applications rachète ORA, fabricant de synthétiseurs radiopharmaceutiques.
  • Dätwyler acquiert 51% de Aluminum Coffee Capsule Solutions au Luxembourg.
  • Enel va émettre jusqu'à 2 milliards d'euros d'obligations hybrides.
  • Kitron remporte une commande de 44 millions d'euros pour la fourniture de composants électroniques.
  • Safilo acquiert une participation minoritaire dans Inspecs Group pour 22 MGBP.
  • Les principales publications du jourWH Smith

  • Nike replonge de 11% hors séance après ses trimestriels.
  • Les résultats de Fedex ont rassuré, même si le logisticien a expliqué que les avions MD-11 cloués au sol après un accident mortel pourraient coûter 175 MUSD de manque à gagner.
  • Dell et HP Inc ont souffert hier en bourse alors que les prévisions de Micron suscitent des craintes liées aux coûts.
  • L'administration Trump lance un examen multi-agences des licences Nvidia H200 destinées à la vente en Chine.
  • Meta développerait un nouveau modèle d'IA pour les images et les vidéos, baptisé "Mango", selon le WSJ.
  • Barrick Mining reprend officiellement le contrôle opérationnel de la mine au Mali.
  • Lockheed Martin prévoit de comptabiliser une charge exceptionnelle avant impôts d'environ 480 MUSD au T4.
  • Elliott prépare l'introduction en Bourse de Barnes & Nobles et de Waterstones, révèle le WSJ.
  • Les principales publications du jour : Paychex, Carnival, Conagra

  • ANZ Group reçoit une amende record de 250 MAUD pour des affaires liées aux commerces de détail en Australie.
  • Sony va porter sa participation dans Peanuts à 80% pour 630 MCAD.
  • Toyota prévoit de commercialiser au Japon des véhicules fabriqués aux Etats-Unis à partir de 2026.
  • Hanwha Ocean a reçu une commande de construction de sept navires LNG destinés à une compagnie maritime européenne.
  • Les principales publications du jour : vide…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

