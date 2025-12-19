En France
Annonces importantes (et moins importantes…
- Schneider Electric a racheté la part de Temasek dans leur coentreprise en Inde.
- La famille Saadé se renforce au capital de Carrefour, à hauteur de 5%.
- Kering va racheter le joaillier italien Raselli Franco par étape.
- Stellantis va réduire sa production sur son site de Mulhouse l'année prochaine.
- S&P relève la note crédit de Renault de BB+ à BBB-, signant le retour de la dette du groupe en catégorie d'investissement.
- S&P a relevé la perspective de sa note de crédit d'Airbus de stable à positive.
- Ipsen subit un revers en phase II dans l'étude FALKON, qui n'a pas atteint son critère principal chez l’adulte et l’enfant atteints de fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP).
- Eurazeo a vendu 260 MEUR d'actifs sans décote, dont la moitié à percevoir ultérieurement.
- Scor annonce le renouvellement de son mécanisme de capital contingent.
- GTT enregistre une nouvelle commande.
- VusionGroup améliore son profil de financement.
- Abivax fait son entrée au sein de l'indice Nasdaq Biotechnology.
- Bassac négocie le rachat de Feu Vert.
- Entech signe 60 MEUR de financements bancaires.
- Emeis signe 3,15 MdsEUR de nouveaux financements.
- Foncière Inea cède une plateforme et relève un objectif.
- Patrimoine et Commerce lance une augmentation de capital de 30 MEUR.
- Claranova signe un protocole d'accord transactionnel de 2,5 MUSD mettant fin à un contentieux aux Etats-Unis.
- Bio-UV renouvelle son contrat avec Galbani.
- Atari va racheter le solde des titres Thunderful et sortir le dossier de la Bourse de Stockholm.
- DNXcorp annonce la mise en examen d'anciens dirigeants d'une ex-filiale, sans impact à ce stade pour la société.
- Sirius Media met fin à son financement dilutif Atlas.
- Enogia remporte un projet sud-coréen de conversion de chaleur fatale en électricité sur une centrale à piles à combustible.
- Carbios décale de trois mois le calendrier prévisionnel de son usine de Longlaville.
- Le directeur général délégué de Vergnet démissionne.
Les principales publications du jour : Lhyfe, Intrasense, Bleecker…
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- UBS Group prévoit une vague de suppressions d'emplois à la mi-janvier, puis une autre plus tard en 2026, a rapporté Bloomberg.
- BBVA annonce un rachat d'actions d'une valeur de 4 milliards d'euros.
- Nexi rejette l'offre de TPG pour son activité bancaire numérique.
- RWE vend son projet de développement éolien offshore en Pologne à PGE.
- Fagron rachète Amber Compounding Pharmacy et Vepakum, pour 55 millions d'euros.
- Avio annonce deux contrats de services de lancement Vega C pour un montant supérieur à 100 millions d'euros.
- Aena va étendre sa présence au Royaume-Uni.
- Ion Beam Applications rachète ORA, fabricant de synthétiseurs radiopharmaceutiques.
- Dätwyler acquiert 51% de Aluminum Coffee Capsule Solutions au Luxembourg.
- Enel va émettre jusqu'à 2 milliards d'euros d'obligations hybrides.
- Kitron remporte une commande de 44 millions d'euros pour la fourniture de composants électroniques.
- Safilo acquiert une participation minoritaire dans Inspecs Group pour 22 MGBP.
Les principales publications du jour : WH Smith…
D'Amérique du Nord
- Nike replonge de 11% hors séance après ses trimestriels.
- Les résultats de Fedex ont rassuré, même si le logisticien a expliqué que les avions MD-11 cloués au sol après un accident mortel pourraient coûter 175 MUSD de manque à gagner.
- Dell et HP Inc ont souffert hier en bourse alors que les prévisions de Micron suscitent des craintes liées aux coûts.
- L'administration Trump lance un examen multi-agences des licences Nvidia H200 destinées à la vente en Chine.
- Meta développerait un nouveau modèle d'IA pour les images et les vidéos, baptisé "Mango", selon le WSJ.
- Barrick Mining reprend officiellement le contrôle opérationnel de la mine au Mali.
- Lockheed Martin prévoit de comptabiliser une charge exceptionnelle avant impôts d'environ 480 MUSD au T4.
- Elliott prépare l'introduction en Bourse de Barnes & Nobles et de Waterstones, révèle le WSJ.
Les principales publications du jour : Paychex, Carnival, Conagra…
D'Asie et d'ailleurs
- ANZ Group reçoit une amende record de 250 MAUD pour des affaires liées aux commerces de détail en Australie.
- Sony va porter sa participation dans Peanuts à 80% pour 630 MCAD.
- Toyota prévoit de commercialiser au Japon des véhicules fabriqués aux Etats-Unis à partir de 2026.
- Hanwha Ocean a reçu une commande de construction de sept navires LNG destinés à une compagnie maritime européenne.
Les principales publications du jour : vide…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Les données frelatées sur l'inflation anéantissent les espoirs de Trump d'une victoire rapide en matière de pouvoir d'achat (Financial Times, en anglais).
- 11 prédictions pour 2026 (Platformer, en anglais).
- La Cathédrale et l'Usine (L'ADN).
- Comment les voitures chinoises contournent les droits de douane européens (The Economist, en anglais).
- Cinq proverbes qui façonnent notre vision du travail (The Conversation).
- La Chine a dopé de vieilles machines ASML pour ses puces IA (Financial Times, en anglais).
- La prophétie de Wang Huning pour casser les Etats-Unis (Le Grand Continent).
- Pourquoi les gamers haïssent l'IA (Intelligencer, en anglais).
- Les 8 gros flops techs de l'année (MIT Technology Review, en anglais).