  • BNP Paribas vise un ROTE de 13% en 2028.
  • Kering a été victime d'une violation de données découverte en juin, touchant un nombre limité d'informations sur les clients de certaines de ses marques (Gucci, Balenciaga et Alexander McQueen, selon la BBC).
  • Schneider Electric lance une émission d'OCEANE.
  • Le gouvernement italien annonce que STMicroelectronics ne supprimera finalement pas d'emplois dans le pays.
  • Wendel réduit sa participation dans Bureau Veritas. L'actionnaire descend de 26,5% du capital et 41% des droits de vote à environ 21,4% du capital et 35% des droits de vote.
  • Le trafic passagers du groupe Aéroports de Paris progresse de 3% en août.
  • En réponse à la spéculation sur l'intérêt d'acheteurs, Rubis confirme des discussions très préliminaires.
  • Valeo lance un plan d'actionnariat salarié.
  • Coface nomme Christina Montes De Oca directrice générale pour l'Amérique du Nord.
  • VusionGroup relève sa prévision annuelle après les résultats du S1.
  • Exail confirme ses prévisions 2025.
  • Solutions 30 déploie les premières stations de recharge Fastned en Espagne.
  • Guerbet réduit ses prévisions.
  • Capital B lève 58,1 MEUR via un placement privé.
  • Wallix lance une offre pour renforcer la cybersécurité des PMEs et ETI.
  • Cyllene et LightOn s’associent pour accélérer l’adoption de l’IA souveraine au sein des entreprises françaises.
  • Agripower lance une augmentation de capital de 8 MEUR à 0,948 EUR l'action.
  • Entech signe un contrat de construction d’une centrale agrivoltaïque, assorti d’un engagement de maintenance sur 20 ans.
  • Theraclion obtient de bons résultats avec Sonovein dans le traitement non invasif des varices par ultrasons.
  Les principales publications du jour : Assystem, Delfingen, Transgène, Streamwide, Herige

  • Le président de Banco de Sabadell estime que BBVA devrait augmenter considérablement le montant de son OPA pour séduire son conseil d'administration.
  • Unilever nomme Srinivas Phatak au poste de directeur financier.
  • Tietoevry abaisse ses perspectives de croissance organique pour l'année en les situant entre -2% et 0.
  • Kemira acquiert une société de services de traitement de l'eau aux Etats-Unis.
  • La Commission suisse de la concurrence clôt l'enquête contre Swisscom.
  • Peach Property rembourse un emprunt de 73 millions d'euros.
  • Metso acquiert Q&R Industrial Hoses en Australie.
  • Basilea reçoit un financement de 25 millions de dollars aux Etats-Unis pour continuer à faire progresser ses nouveaux antifongiques.
  • L'offre de vente de la technologie publicitaire de Google est loin de répondre aux attentes du ministère de la Justice, selon Bloomberg. Ce qui n'empêche pas la maison-mère Alphabet de passer le cap des 3000 milliards de dollars de capitalisation.
  • L'autorité canadienne de régulation antitrust va examiner la fusion entre Anglo American et Teck Resources. Le premier ministre Mark Carney aurait fait savoir à Anglo American qu'il n'autorisera l'opération qu'en cas d'installation du siège social au Canada.
  • Donald Trump engage une poursuite en diffamation contre The New York Times en réclamant 15 milliards de dollars.
  • Nvidia déclare se conformer en tous points à la loi anti-monopole chinoise après les accusations de Pékin.
  • La Maison Blanche intime Delta Air Lines de mettre fin à ses accords de coentreprise avec Aeromexico d'ici le 1er
  • Amazon va lancer une couverture du football (soccer) en réalité augmentée, selon le FT.
  • Tencent réalise son premier placement obligataire depuis 2021.
