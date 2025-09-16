Bourse : Kering piraté, BNP se projette, Trump attaque le NYT au bazooka

BNP Paribas vise un ROTE de 13% d'ici 2028, tandis que Wendel réduit sa participation dans Bureau Veritas. Rubis confirme des discussions préliminaires sur une possible opération. A l'international, Alphabet dépasse les 3000 Mds$ de capitalisation, Unilever nomme un nouveau directeur financier et la fusion entre Anglo American et Teck est scrutée au Canada.