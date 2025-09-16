En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- BNP Paribas vise un ROTE de 13% en 2028.
- Kering a été victime d'une violation de données découverte en juin, touchant un nombre limité d'informations sur les clients de certaines de ses marques (Gucci, Balenciaga et Alexander McQueen, selon la BBC).
- Schneider Electric lance une émission d'OCEANE.
- Le gouvernement italien annonce que STMicroelectronics ne supprimera finalement pas d'emplois dans le pays.
- Wendel réduit sa participation dans Bureau Veritas. L'actionnaire descend de 26,5% du capital et 41% des droits de vote à environ 21,4% du capital et 35% des droits de vote.
- Le trafic passagers du groupe Aéroports de Paris progresse de 3% en août.
- En réponse à la spéculation sur l'intérêt d'acheteurs, Rubis confirme des discussions très préliminaires.
- Valeo lance un plan d'actionnariat salarié.
- Coface nomme Christina Montes De Oca directrice générale pour l'Amérique du Nord.
- VusionGroup relève sa prévision annuelle après les résultats du S1.
- Exail confirme ses prévisions 2025.
- Solutions 30 déploie les premières stations de recharge Fastned en Espagne.
- Guerbet réduit ses prévisions.
- Capital B lève 58,1 MEUR via un placement privé.
- Wallix lance une offre pour renforcer la cybersécurité des PMEs et ETI.
- Cyllene et LightOn s’associent pour accélérer l’adoption de l’IA souveraine au sein des entreprises françaises.
- Agripower lance une augmentation de capital de 8 MEUR à 0,948 EUR l'action.
- Entech signe un contrat de construction d’une centrale agrivoltaïque, assorti d’un engagement de maintenance sur 20 ans.
- Theraclion obtient de bons résultats avec Sonovein dans le traitement non invasif des varices par ultrasons.
- Les principales publications du jour : Assystem, Delfingen, Transgène, Streamwide, Herige… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Le président de Banco de Sabadell estime que BBVA devrait augmenter considérablement le montant de son OPA pour séduire son conseil d'administration.
- Unilever nomme Srinivas Phatak au poste de directeur financier.
- Tietoevry abaisse ses perspectives de croissance organique pour l'année en les situant entre -2% et 0.
- Kemira acquiert une société de services de traitement de l'eau aux Etats-Unis.
- La Commission suisse de la concurrence clôt l'enquête contre Swisscom.
- Peach Property rembourse un emprunt de 73 millions d'euros.
- Metso acquiert Q&R Industrial Hoses en Australie.
- Basilea reçoit un financement de 25 millions de dollars aux Etats-Unis pour continuer à faire progresser ses nouveaux antifongiques.
- Les principales publications du jour : TrustPilot, Sthree…
D'Amérique du Nord
- L'offre de vente de la technologie publicitaire de Google est loin de répondre aux attentes du ministère de la Justice, selon Bloomberg. Ce qui n'empêche pas la maison-mère Alphabet de passer le cap des 3000 milliards de dollars de capitalisation.
- L'autorité canadienne de régulation antitrust va examiner la fusion entre Anglo American et Teck Resources. Le premier ministre Mark Carney aurait fait savoir à Anglo American qu'il n'autorisera l'opération qu'en cas d'installation du siège social au Canada.
- Donald Trump engage une poursuite en diffamation contre The New York Times en réclamant 15 milliards de dollars.
- Nvidia déclare se conformer en tous points à la loi anti-monopole chinoise après les accusations de Pékin.
- La Maison Blanche intime Delta Air Lines de mettre fin à ses accords de coentreprise avec Aeromexico d'ici le 1er
- Amazon va lancer une couverture du football (soccer) en réalité augmentée, selon le FT.
- Les principales publications du jour : Ferguson Enterprises…
D'Asie et d'ailleurs
- Tencent réalise son premier placement obligataire depuis 2021.
- Les principales publications du jour : néant…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- La Banque Nationale Suisse a un énorme portefeuille de techs américaines (Financial Times, en anglais).
- Pourquoi Larry Ellison et Elon Musk menacent-ils le gouvernement républicain en Amérique ? (Persuasion, en anglais).
- Le Qatar, propriétaire de 20 % des biens des Champs-Elysées (Le Monde).
- Pourquoi les rapports trimestriels ne doivent pas être abolis… et pourquoi les bénéfices ajustés et les prévisions devraient l'être (Herb Greenberg, en anglais).
- La Grande-Bretagne a-t-elle gagné la guerre commerciale ? (contre l'Europe) (New York Times, en anglais).
- Namibie, en attendant le pétrole… (XXI).
- Qu'est-ce qu'un budget de défense de 961 milliards de dollars permet d'obtenir en 2025 ? (The Economist, en anglais).
- Quand les volcans endormis se réveillent (Noéma, en anglais).