En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
    • Kering revient à la croissance organique au S1 grâce à Gucci, dont le repli s'est avéré bien moins marqué que prévu. Le titre prenait 15 % hors séance sur OTC Markets.
    • EssilorLuxottica affiche une croissance de +9,7% à taux constants au S1 avec un résultat net ajusté de 1,921 MdEUR, dopé par des remboursements de droits de douane. Le titre prenait 2,7% hors séance sur OTC Markets.
    • Hermès souffre au second trimestre.
    • Legrand relève sa prévision de croissance des ventes pour 2026.
    • Nexans relève ses perspectives annuelles.
    • Danone confirme ses objectifs annuels.
    • Bureau Veritas relève ses objectifs après un bon premier semestre.
    • Sopra Steria remonte son objectif de croissance organique pour 2026.
    • Rémy Cointreau surpasse les attentes au T1, objectifs confirmés.
    • GTT confirme ses objectifs 2026 et versera un acompte sur dividende de 4,30 EUR par action.
    • Lagardère publie un CA semestriel de 4,545 MdsEUR, en hausse de 2% en données comparables, avec une amélioration de la rentabilité.
    • Alten relève ses objectifs après un retour à la croissance organique au S1.
    • Les marges de M6 Métropole Télévision se sont contractées au premier semestre malgré l'effet Coupe du Monde sur les audiences.
    • Le chiffre d'affaires de Verallia recule de 1,4% sur un an, les effets du plan d'optimisation attendus au S2.
  • Thales accélère sa production de radars au Brésil et anticipe une forte croissance régionale.
  • Microsoft et Saint-Gobain collaborent sur des solutions numériques et d'IA pour la construction.
  • Soitec règle son litige avec le fisc et prévoit jusqu'à 60 MEUR de décaissement au 3e trimestre.
  • Compagnie des Alpes investit 20 millions d'euros pour une participation de 34% dans PadelCity.
  • Les principales publications du jourL'OréalHermès InternationalAirbusVinciDanoneLegrandBureau VeritasKlépierreAeroports de ParisNexansElisFDJ UnitedTikehau CapitalSopra Steria.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
    • UBS annonce 3 MdsUSD de rachats d'actions après un T2 supérieur aux attentes.
    • Porsche confirme ses prévisions 2026.
    • Telefónica de nouveau dans le rouge au premier semestre.
    • CaixaBank publie un bénéfice T2 supérieur aux attentes, porté par la croissance des prêts et des commissions.
    • Eni relève son bénéfice et son programme de rachat d'actions, approuve un dividende de 0,27 EUR par action et envisage un dividende extraordinaire.
    • Deutsche Bank enregistre une hausse de son bénéfice net et de son chiffre d'affaires au premier semestre.
    • Le bénéfice de Rio Tinto bondit de 47% au premier semestre, porté par une hausse de 15% du chiffre d'affaires.
    • RWE relève ses prévisions annuelles après un premier semestre solide et la montée au capital d'Amprion.
    • Logitech affiche une hausse de son bénéfice net et de son chiffre d'affaires au premier trimestre fiscal
    • ASM International a vu son bénéfice net et son chiffre d'affaires augmenter au premier semestre.
    • Solvay dépasse les prévisions de bénéfice au deuxième trimestre, les réductions de coûts compensent partiellement l'impact au Moyen-Orient.
    • Le bénéfice net de Ferrovial a baissé au premier semestre malgré une hausse du chiffre d'affaires.
  • Frasers prend une participation de 4,2% dans Burberry.
  • Leonardo conclut le rachat de Raft pour 450 millions de dollars.
  • Knorr-Bremse cède sa division HVAC à OpenGate Capital.
  • Nestlé remporte un procès en Inde autour de la marque KitKat.
  • Les principales publications du jourUBSRio TintoIntesa SanpaoloCaixaBankGlencoreEniDeutsche BankStandard CharteredEndesaASM InternationalBASFFerrovial.

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures