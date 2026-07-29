En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
- Kering revient à la croissance organique au S1 grâce à Gucci, dont le repli s'est avéré bien moins marqué que prévu. Le titre prenait 15 % hors séance sur OTC Markets.
- EssilorLuxottica affiche une croissance de +9,7% à taux constants au S1 avec un résultat net ajusté de 1,921 MdEUR, dopé par des remboursements de droits de douane. Le titre prenait 2,7% hors séance sur OTC Markets.
- Hermès souffre au second trimestre.
- Legrand relève sa prévision de croissance des ventes pour 2026.
- Nexans relève ses perspectives annuelles.
- Danone confirme ses objectifs annuels.
- Bureau Veritas relève ses objectifs après un bon premier semestre.
- Sopra Steria remonte son objectif de croissance organique pour 2026.
- Rémy Cointreau surpasse les attentes au T1, objectifs confirmés.
- GTT confirme ses objectifs 2026 et versera un acompte sur dividende de 4,30 EUR par action.
- Lagardère publie un CA semestriel de 4,545 MdsEUR, en hausse de 2% en données comparables, avec une amélioration de la rentabilité.
- Alten relève ses objectifs après un retour à la croissance organique au S1.
- Les marges de M6 Métropole Télévision se sont contractées au premier semestre malgré l'effet Coupe du Monde sur les audiences.
- Le chiffre d'affaires de Verallia recule de 1,4% sur un an, les effets du plan d'optimisation attendus au S2.
- Thales accélère sa production de radars au Brésil et anticipe une forte croissance régionale.
- Microsoft et Saint-Gobain collaborent sur des solutions numériques et d'IA pour la construction.
- Soitec règle son litige avec le fisc et prévoit jusqu'à 60 MEUR de décaissement au 3e trimestre.
- Compagnie des Alpes investit 20 millions d'euros pour une participation de 34% dans PadelCity.
- Les principales publications du jour: L'Oréal, Hermès International, Airbus, Vinci, Danone, Legrand, Bureau Veritas, Klépierre, Aeroports de Paris, Nexans, Elis, FDJ United, Tikehau Capital, Sopra Steria.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
- UBS annonce 3 MdsUSD de rachats d'actions après un T2 supérieur aux attentes.
- Porsche confirme ses prévisions 2026.
- Telefónica de nouveau dans le rouge au premier semestre.
- CaixaBank publie un bénéfice T2 supérieur aux attentes, porté par la croissance des prêts et des commissions.
- Eni relève son bénéfice et son programme de rachat d'actions, approuve un dividende de 0,27 EUR par action et envisage un dividende extraordinaire.
- Deutsche Bank enregistre une hausse de son bénéfice net et de son chiffre d'affaires au premier semestre.
- Le bénéfice de Rio Tinto bondit de 47% au premier semestre, porté par une hausse de 15% du chiffre d'affaires.
- RWE relève ses prévisions annuelles après un premier semestre solide et la montée au capital d'Amprion.
- Logitech affiche une hausse de son bénéfice net et de son chiffre d'affaires au premier trimestre fiscal
- ASM International a vu son bénéfice net et son chiffre d'affaires augmenter au premier semestre.
- Solvay dépasse les prévisions de bénéfice au deuxième trimestre, les réductions de coûts compensent partiellement l'impact au Moyen-Orient.
- Le bénéfice net de Ferrovial a baissé au premier semestre malgré une hausse du chiffre d'affaires.
- Frasers prend une participation de 4,2% dans Burberry.
- Leonardo conclut le rachat de Raft pour 450 millions de dollars.
- Knorr-Bremse cède sa division HVAC à OpenGate Capital.
- Nestlé remporte un procès en Inde autour de la marque KitKat.
- Les principales publications du jour: UBS, Rio Tinto, Intesa Sanpaolo, CaixaBank, Glencore, Eni, Deutsche Bank, Standard Chartered, Endesa, ASM International, BASF, Ferrovial.
D'Amérique du Nord
- Actions en hausse post-clôture après leurs résultats : Bloom Energy (+12,7%), Teradyne (+7%), Seagate (+6,6%), Ford (+5%)…
- Actions en baisse post-clôture après leurs résultats : KLA (-8%), PPG Industries (-4%), NXP Semiconductors (-3%), Waste Management (-3%)…
- Netflix et Walt Disney devraient bénéficier de l'abandon par le Canada de sa taxe sur le streaming.
- AT&T finalise l'acquisition de fréquences auprès d'EchoStar pour 23 milliards USD.
- Moody's envisage de relever la note de Delivery Hero suite à sa fusion avec Uber Technologies.
- Les principales publications du jour: Microsoft, Meta Platforms, Lam Research, The Procter & Gamble, Arm, Amphenol, Qualcomm, Starbucks, Fortinet, Vertiv, Equinix, General Dynamics, Automatic Data Processing, Waste Management, Johnson Controls International, Robinhood Markets, Aon, Agnico Eagle Mines, O'Reilly Automotive, Boston Scientific, Public Storage, L3Harris Technologies, Teradyne, Entergy, Ventas, Old Dominion Freight Line, Garmin, Humana, Flex, Carvana.
D'Asie et d'ailleurs
- SK Hynix publie un bénéfice multiplié par 13 au T2, mais moins élevé que prévu.
- Hindustan Unilever enregistre une vive croissance de ses ventes.
- Woodside Energy resserre ses prévisions de production pour 2026 après un bond de son chiffre d'affaires trimestriel.
- Des parlementaires américains veulent lancer une enquête de sécurité nationale sur le fabricant chinois de puces mémoire CXMT, qui vent d'entrer en bourse en Chine.
- TSMC confirme la sécurité de son personnel et le redémarrage progressif de son usine de Kumamoto après un séisme.
- Petrobras réduit ses importations et privilégie la production locale sur fond de tensions géopolitiques.
- Le conseil d'administration de Larsen & Toubro approuve la fusion de sa filiale de développement énergétique.
- Les principales publications du jour: SK Hynix, Hitachi, Advantest, Saudi Telecom, United Microelectronics, Woodside Energy, Adani Enterprises, Adani Ports, Samsung C&T, Komatsu, NEC, Nomura, Asian Paints, ADNOC Drilling Company, Northern Star Resources.
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Les revenus liés à l'IA progressent rapidement, mais pas assez vite (The Economist).
- Les grandes entreprises d'IA sont en train de perdre la bataille face aux modèles ouverts (Intelligencer).
- Palace flottant pour évasion fiscale (Revue21).
- Espionnage chinois à l'Otan : une chercheuse en IA au cœur de l'enquête (La Lettre).
- Faire la queue, c'est tout sauf anodin (Sheets.works).
- C'est peut-être parce que la mémoire coûte trop cher que les puces sont en difficulté (FT AlphaVille).
- Les conversations privées de Claude apparaissent dans les résultats de recherche de Google et Bing (Wired).
- Une semaine importante pour le déni de l'IA (Platformer).
- La "vibecoding fatigue" : épuisés par l’IA, les développeurs informatiques inventent leurs propres parades (The Conversation).
- L'empire crypto de Trump (Molly White / Citation Needed, repéré par Flowingdata).