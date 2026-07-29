Bourse : Kering se réveille, déluge de publications en Europe

Journée-fleuve pour les résultats : une centaine de sociétés déballent leurs comptes des deux côtés de l'Atlantique. Côté français, le luxe fait le grand écart : une fois n'est pas coutume, Kering devrait faire mieux qu'Hermès. Mais le vrai juge de paix tombera ce soir, après la clôture de Wall Street, quand Microsoft et Meta livreront des chiffres que le marché scrutera à la loupe des craintes sur l'IA.