En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- TotalEnergies envisage d'investir dans des oléoducs dans le Golfe pour contourner le détroit d'Ormuz, selon son PDG.
- Airbus va inspecter 16 A380 après la découverte de fissures dans les ailes.
- STMicroelectronics dévoile le ST54M, la première puce sécurisée au monde dotée de cryptographie post-quantique pour les appareils mobiles de dernière génération.
- Le PDG de Leonardo se dit optimiste quant à l'obtention de l'aval de l'UE pour une fusion spatiale avec Airbus et Thales.
- Orange a bouclé le rachat partiel de deux souches obligataires.
- Veolia annonce le succès de son émission obligataire de 400 millions d'euros.
- GTT remporte une nouvelle commande auprès du chantier naval Samsung Heavy Industries pour des systèmes de confinement cryogéniques.
- Olivier Dussopt est nommé Président du Conseil d'administration d'Emeis et Laurent Guillot renouvelé dans ses fonctions de Directeur général.
- Clariane place 333 millions d'euros d'obligations hybrides perpétuelles subordonnées, coupon 7,875% jusqu'en 2029.
- Genfit valide la Phase 1b de son candidat GNS561 contre un cancer rare du foie et confirme le lancement de la Phase 2 fin 2026.
- La Française de l'Energie découvre de l'hydrogène en Lorraine.
- Carvolix sécurise une nouvelle tranche de 10 MEUR, portant à 20 MEUR de financement dans le cadre de son programme de 30 MEUR.
- LightOn confirme la souscription intégrale de son financement obligataire de 4 millions d'euros.
- Toosla réduit sa dette financière.
- THX Pharma nomme Sophie Jacq Lapointe à son conseil d'administration pour piloter son expansion internationale.
- Le fabricant de chars KNDS va s'introduire en Bourse à Francfort et à Paris.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Le fonds de pension de BT Group a perdu 300 millions de livres sur Thames Water, selon le FT
- UniCredit obtient le feu vert de la BCE pour l'absorption de sa filiale UniCredit SA/NV.
- Deutsche Boerse sollicite une autorisation au titre des règles européennes sur les subventions pour le rachat d'Allfunds.
- Des dirigeants de GSK, dont le président non exécutif, achètent des actions de la firme.
- Skanska remporte un contrat hôtelier de 325 millions de dollars aux États-Unis
- Ferrari nomme l'ex-patron de BMW Italie à la tête du marketing après le lancement de l'EV Luce.
- Momenta, soutenu par Mercedes-Benz, prépare son introduction en Bourse à Hong Kong fin juin.
- Rolls-Royce décroche un contrat-cadre majeur avec Overmarine pour des solutions de passerelle intégrée, avec livraisons entre 2026 et 2029.
- Banco BPM et BPM Vita sanctionnés par la Consob dans l'affaire Anima-Danish Compromise.
- Kuehne und Nagel lève 400 millions de francs suisses en deux tranches via une émission obligataire.
- L'autorité brésilienne de la concurrence approuve la fusion Subsea 7-Saipem sans restrictions.
- Les principales publications du jour: The Berkeley.
D'Amérique du Nord
- Cerebras chutait de 11% hors séance après ses prévisions.
- Les puces d'IA de Nvidia voient leur prix plus que doubler sur le marché noir en Chine, selon le FT.
- SpaceX fixe le prix de sa première émission de 25 milliards de dollars d'obligations senior.
- Abbisko Therapeutics conclut un accord de R&D pouvant atteindre 1,9 milliard de dollars avec Eli Lilly.
- Alphabet, la société mère de Google, va remplacer Verizon dans l'indice Dow Jones.
- Boeing remporte un contrat de l'US Air Force pouvant atteindre 2 milliards de dollars pour des travaux sur des satellites.
- Lockheed Martin obtient une modification de contrat de 8,4 milliards de dollars avec l'US Army.
- FedEx anticipe une hausse de 11% de son chiffre d'affaires en 2026 après l'amélioration du bénéfice au quatrième trimestre grâce à une forte tarification.
- Nike nomme David Denton, ancien directeur financier de Pfizer, à la tête de sa fonction finance.
- Cerebras publie ses premiers résultats avec des marges inférieures à celles de ses rivaux des puces d'IA.
- Ryan Cohen renonce à un plan de rémunération de 35 milliards de dollars chez GameStop et souhaite que la direction se concentre sur un projet de rachat d'eBay.
- Les principales publications du jour: Micron Technology, Paychex, Raymond James Financial.
D'Asie et d'ailleurs
- Samsung Electronics prévoit un programme de rachat d'actions de 90 000 milliards de wons (environ 51 milliards d'euros), selon Yonhap.
- Rio Tinto vise une croissance triplée de sa production de lithium d'ici l'exercice 2028.
- Le gouvernement sud-coréen discute avec Samsung et SK Hynix de nouveaux investissements majeurs dans les puces.
- Petrobras et Pemex envisagent une exploration pétrolière commune.
- Le fabricant chinois de modèles d’IA Zhipu envisage une levée de fonds de plusieurs milliards de dollars à Hong Kong après une flambée de 2 000% depuis son introduction en bourse en janvier.
- SoftBank va fabriquer des serveurs d'IA et des batteries dans l'ancienne usine de Sharp à partir de 2027.
- Masayoshi Son prévoit de rester à la tête de SoftBank pendant encore au moins dix ans, renonçant à son projet de succession à l’approche de la soixantaine.
- Alibaba poursuit le Pentagone pour contester sa désignation d'entreprise militaire chinoise.
- Le fonds de pension brésilien Previ soutient Oliveira pour la présidence du conseil de Vale.
- KDDI signale une fuite de données touchant plus de 14 millions de comptes e-mail.
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Les "Trois AImigos" contre les "Sept Magnifiques" (FT Alphaville).
- Pourquoi le trading macroéconomique est si difficile (The Economist).
- Trump prendrait-il un médicament expérimental pour maigrir ? (Intelligencer).
- Une histoire des menus des restaurants aux Etats-Unis (The Pudding).
- Cette adolescente serait-elle la future dictatrice de la Corée du Nord ? (Financial Times).
- Un nouveau réseau téléphonique américain destiné aux chrétiens vise à bloquer la pornographie et les contenus liés au genre (MIT Technology Review).
- Avec GLM-5.2, la Chine a-t-elle ouvert un nouveau "moment DeepSeek" ? (Le Grand Continent).
- Un atlas des plantes d'intérieur (Sheets.Works).
- Elon Musk et le complot visant à prendre le contrôle du haut débit américain (The Verge).
- Polymarket a payé des créateurs pour poster de fausses vidéos pour promouvoir ses services (Wall Street Journal).