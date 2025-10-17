Face à un reflux durable des introductions en Bourse, l'Autorité des marchés financiers (AMF) a annoncé une mise à jour de sa doctrine visant à rendre plus simple, plus rapide et plus lisible l'accès des entreprises aux marchés parisiens, tout en restant dans le cadre du droit européen.

Ces adaptations s’inscrivent dans le sillage du Listing Act européen, qui vise à simplifier le cadre prospectus et à réduire certains coûts réglementaires pour stimuler les cotations, et dans le prolongement des réformes nationales destinées à accroître le financement des entreprises.

Concrètement, l’AMF combine assouplissements opérationnels et garde-fous destinés à rassurer les investisseurs :

acceptation de tous les formats de prospectus conformes au droit européen (avec une préférence pratique pour le format "tripartite" qui permet de publier en amont un document d’enregistrement plus complet) ;

autorisation d’annoncer le projet d’introduction dès les premières étapes, même lorsque le prospectus complet n’est approuvé qu’ultérieurement ;

dispositifs de validation intermédiaire (confirmation par les services de l’AMF de l’état d’instruction de certaines sections du prospectus) pour fiabiliser l’information ;

flexibilité sur l’indication du prix (fourchette indicative possible ou, au minimum, prix maximum si connu) et sur le choix de la langue du prospectus (avec maintien d’un résumé en français pour les investisseurs particuliers).

L’AMF justifie ces évolutions par la nécessité de rendre la place de Paris plus compétitive tout en préservant la protection des investisseurs — une démarche qualifiée d’"adaptation pratique" plutôt que de dérégulation dégagée. Marie-Anne Barbat-Layani rappelle que l’objectif est que les marchés de capitaux jouent pleinement leur rôle dans le financement de l’économie. (source AMF).

Chiffres récents, dynamique européenne et rivalité avec Londres

Les chiffres récents illustrent bien l’urgence : la France a connu une très faible activité d’IPO en 2023, avec seulement 6 introductions réussies publiquement recensées et environ 300 millions d’euros levés — un niveau nettement inférieur aux années précédentes et symptomatique du recul d’intérêt pour une cotation à Paris.

Au niveau européen, la tendance a été marquée par une volatilité et une sous-activité post-pandémie : après un pic d’activités en 2021, les années 2022–2023 ont vu une nette contraction des opérations, puis des signes de reprise sporadiques (certains rapports sectoriels montrent un rebond partiel au cours de 2024–2025, mais avec des profils d’émetteurs plus âgés et des montants moyens plus faibles). Par exemple, les analyses de marché récentes notent que l’âge moyen des sociétés européennes entrant en Bourse a augmenté fortement (indication d’un retour des profils « mûrs » plutôt que des jeunes scale-ups). Ces tendances expliquent en partie les choix règlementaires visant à alléger certaines contraintes pour les émetteurs.

Londres : réformes profondes… mais des résultats mitigés.

Depuis l’été 2024 le Royaume-Uni a engagé une réforme ambitieuse de son régime de cotation (fusion des segments "Standard" et "Premium", passage à un régime plus fondé sur la transparence/disclosure, facilitation des structures à droits de vote différenciés, création d’un cadre pour les secondary listings, etc.) pour regagner des parts de marché face à New York et aux places européennes. Ces mesures sont entrées en vigueur à l’été 2024 et constituent la plus importante révision du régime de cotation britannique depuis des décennies.

Pour autant, la réalité des flux financiers reste délicate : malgré les réformes, les montants levés via IPO à Londres sont tombés à des niveaux historiquement bas (rapports récents indiquent un effondrement des levées au premier semestre 2025), ce qui montre que la volonté réglementaire ne suffit pas immédiatement à rétablir la liquidité et l’appétit des investisseurs. Le gouvernement et le régulateur britannique explorent désormais des mesures additionnelles (parmi elles, une possible exonération temporaire du droit de timbre sur certaines actions nouvellement cotées) pour rendre l’écosystème plus attractif.

L’AMF a donc choisi une voie pragmatique : préserver la protection des investisseurs tout en collant aux meilleures pratiques européennes et en offrant plus de souplesse aux émetteurs (formats de prospectus, communication précoce, validations intermédiaires, liberté de prix/langue, réunions de Place). Les propositions de l’AMF peuvent aider Paris à gagner des parts de marché, mais l’impact réel dépendra des signes de reprise macro-économique, de l’appétit des investisseurs et de l’attractivité de la place.