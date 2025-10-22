En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Parmi les résultats du jour :
    • L'Oréal prévoit toujours une progression de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité sur 2025. Le titre perdait 5% sur l'OTC US post-publication.
    • Hermès enregistre une accélération de sa croissance organique.
    • Worldline abaisse sa prévision de rentabilité pour 2025.
    • Vivendi affiche des revenus en recul de 2% au troisième trimestre.
    • Eutelsat confirme ses objectifs annuels 2025/2026.
    • Légère croissance organique pour OPMobility au T3.
    • Ipsen relève ses prévisions 2025 et annonce le rachat d'ImCheck pour un montant allant jusqu'à 1,35 MdEUR.
  • L'accord sur la beauté avec Kering ne signifie pas que L'Oréal n'envisagera pas d'options pour Armani, selon son PDG.
  • Eurostar choisit Alstom pour 50 nouveaux trains.
  • LVMH envisage de vendre ses 50% dans Fenty Beauty, la marque de Rihanna, selon Reuters.
  • Airbus a ouvert une seconde ligne d'assemblage d'A320neo en Chine. Par ailleurs, Airbus, Thales et Leonardo sont proches d'un accord sur la fusion de leurs activités spatiales, selon le FT.
  • L'Efdoralprin Alfa de Sanofi répond aux critères d'évaluation primaires et secondaires d'une étude de phase II.
  • L'usine Stellantis Jeep arrêtée pendant trois semaines après l'incendie d'une usine d'aluminium, selon Bloomberg.
  • Median Technologies reçoit 19 MEUR correspondants à la première tranche du prêt accordé par la BEI en 2025.
  • Hydrogen Refueling Solutions obtient une commande pour une station de recharge.
  • Theraclion annonce que son dispositif Sonovein a réussi avec succès (le contraire de réussir avec échec) les tests de conformité à la norme chinoise GB 9706.1-2020 relative à la sécurité des équipements électriques médicaux, une étape positive en vue d'une AMM en Chine.
  • Mauna Kea a reçu plus de 5 MEUR d'engagements fermes pour son augmentation de capital par placement privé d'ABSA, alors que la société vise une procédure de sauvegarde.
  • Vergnet met en place un énorme financement dilutif de 8,9 MEUR par OCA avec Atlas.
Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Parmi les résultats du jour :
    • Adidas relève ses objectifs 2025.
    • UniCredit affiche une hausse de son bénéfice net attribuable et de son chiffre d'affaires au troisième trimestre.
    • Heineken affiche un chiffre d'affaires en baisse au troisième trimestre.
    • Barclays annonce une baisse de son bénéfice au troisième trimestre, mais une hausse de ses revenus et un rachat d'actions.
    • Reckitt Benckiser enregistre une hausse de son chiffre d'affaires net au troisième trimestre.
    • Akzo Nobel affiche une petite croissance organique au T3.
    • Randstad dépasse ses prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre.
    • DNB annonce un bénéfice légèrement supérieur aux prévisions pour le troisième trimestre.
    • Aker BP affiche un bénéfice en recul moins prononcé que prévu au T3 et révise sa production 2025 à la hausse.
    • TeamViewer annonce que son chiffre d'affaires 2025 devrait se situer dans la partie inférieure de ses prévisions.
    • Northern Data retire ses prévisions pour 2025.
    • U-blox enregistre une baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre.
  • Le Cosentyx de Novartis répond aux critères d'évaluation primaires et secondaires d'un essai de phase III.
  • Jera et BP Plc mettent fin à leur coentreprise dans le domaine de l'énergie éolienne en mer aux Etats-Unis et licencient du personnel, selon Nikkei.
  • Saipem a signé de nouveaux contrats d'une valeur de 135 millions de dollars en Afrique de l'Ouest, en Méditerranée et en Extrême-Orient.
  • FLSmidth reçoit le feu vert des autorités réglementaires pour la vente de son activité ciment.
  • DocMorris émet des obligations convertibles pour un montant de 45 millions de francs suisses.
  • Demant vend Oticon Medical à Impilo pour un montant pouvant atteindre 600 millions de couronnes danoises.
D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

  • Woodside Energy relève ses prévisions de production pour l'année 2025.
  • La production de minerai de fer de Vale au troisième trimestre augmente de 3,8% sur un an.
