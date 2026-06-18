En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • L'Oréal acquiert une participation majoritaire dans Innovist, l'un des principaux groupes indiens de marques de soins de beauté online.
  • Renault finalise le rachat des parts de Volvo et CMA CGM dans la coentreprise Flexis.
  • Stellantis explore des partenariats pour relancer Maserati.
  • Le trafic a légèrement augmenté dans les aéroports et sur les autoroutes de Vinci en mai.
  • Alstom signe quatre contrats en consortium en Egypte pour 690 MEUR.
  • BC Partners aurait des vues sur Edenred, selon La Lettre.
  • GTT reçoit une commande de China Chengda Engineering pour trois réservoirs terrestres de stockage de GNL.
  • Forvia signe un accord avec GDELS portant sur le transfert du site d'Augsbourg.
  • bioMérieux lance une nouvelle solution de diagnostic pour analyser l’origine des contaminations par Salmonella dans l’industrie agroalimentaire.
  • Air France-KLM signe une ligne de crédit de 1,2 milliard de dollars avec un syndicat bancaire.
  • OVH mise sur les modèles frontier pour devenir le second acteur européen des LLM.
  • OPmobility signe deux contrats avec Leapmotor.
  • Wallix et l'INRIA signent un partenariat stratégique pour développer la prochaine génération d’IA souveraine en cybersécurité.
  • Abionyx accroît son financement de 33 MEUR.
  • Dekuple s'implante au Moyen-Orient.
  • Figeac Aéro est sélectionné par Dassault Aviation pour la production de pièces du Rafale.
  • Hunyvers entre en négociations exclusives en vue de l’acquisition de 51% du groupe IBH.
  • Nicox annonce des retours réglementaires préalables positifs en Chine soutenant le dépôt du NDA pour NCX 470.
  • AB Science obtient un brevet jusqu'en 2042 aux USA pour le masitinib dans le traitement du cancer de la prostate métastatique hormono-résistant.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Diageo lance une vaste revue des coûts et des effectifs sous la direction du nouveau PDG Dave Lewis.
  • Tesco annonce une hausse des ventes au premier trimestre et confirme ses prévisions.
  • BE Semiconductor relève son objectif de chiffre d'affaires à long terme.
  • Un juge fédéral américain renvoie le dossier de l'accord sur le Roundup de Bayer devant la justice du Missouri.
  • GSK et Spero Therapeutics obtiennent le feu vert de la FDA pour l'Utebzi dans le traitement des infections urinaires complexes.
  • La filiale australienne de HSBC risque une amende de 24,6 millions USD pour défaillances dans la lutte contre les fraudes.
  • Rheinmetall et Vantor signent un protocole d'accord pour des contrats de renseignement en Allemagne.
  • La FDA approuve le premier générique du traitement contre la grippe de Roche.
  • Var Energi prend la décision finale d'investissement pour le projet Balder en mer du Nord.
  • Moody's conserve la notation et la perspective de Swisscom.
  • Leonardo crée une coentreprise avec l'émirati Edge.
  • Nyxoah reçoit 15 millions de dollars de la Banque européenne d'investissement.
  • Les principales publications du jourTescoWhitbread.

D'Amérique du Nord

  • Apple envisage d'augmenter ses prix face à la hausse du coût des puces mémoire, a expliqué Tim Cook au WSJ.
  • Noam Shazeer, co-responsable du projet Gemini chez Google, rejoint OpenAI.
  • Biogen mise sur l'immunologie avec le rachat de RayThera pour un milliard de dollars.
  • L'activiste TOMS Capital presse Devon Energy d'accélérer ses cessions d'actifs ou de se vendre.
  • Roelof Botha est élu administrateur indépendant au conseil d'administration de SpaceX.
  • SLB ambitionne de doubler le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel de ses activités numériques d'ici 2030.
  • Bristol-Myers Squibb maintient son dividende trimestriel à 0,63 USD par action, payable le 3 août.
  • Une vaste campagne de piratage a compromis des organisations via des équipements Fortinet, selon des chercheurs.
  • General Dynamics décroche une extension de contrat de 116,6 millions de dollars auprès de l'US Navy pour la torpille MK 54 Lightweight.
  • KKR investit 1,4 milliard de dollars dans la location d'avions aux compagnies aériennes.
  • Nucor prévoit un bénéfice supérieur aux attentes au T2, porté par la hausse des prix et des volumes.
  • Les principales publications du jourAccentureThe Kroger.

D'Asie et d'ailleurs

  • Londres serait en discussions avancées avec Nissan pour soutenir l'usine de Sunderland.
  • Aramco envisage de nouvelles cessions d'actifs pour lever plusieurs dizaines de milliards de dollars, a appris Reuters.
  • SK Hynix livre les premiers échantillons de ses puces de nouvelle génération à ses principaux clients, dont Nvidia.
  • Alibaba lance son troisième centre de données cloud en Europe.
  • Lenovo prévoit une émission d'obligations convertibles de 2 milliards de dollars pour refinancer sa dette et racheter des actions.
  • Komatsu envisage de relever ses prix en Amérique du Nord face au risque de baisse des profits au Moyen-Orient.
  • Daiichi Sankyo obtient un prêt syndiqué de 200 milliards de yens.
  • Alebund Pharmaceuticals lance son introduction en bourse de 1,3 milliard de dollars de Hong Kong.

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures

L'étrange victoire du général (Le Grand Continent).