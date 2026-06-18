En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- L'Oréal acquiert une participation majoritaire dans Innovist, l'un des principaux groupes indiens de marques de soins de beauté online.
- Renault finalise le rachat des parts de Volvo et CMA CGM dans la coentreprise Flexis.
- Stellantis explore des partenariats pour relancer Maserati.
- Le trafic a légèrement augmenté dans les aéroports et sur les autoroutes de Vinci en mai.
- Alstom signe quatre contrats en consortium en Egypte pour 690 MEUR.
- BC Partners aurait des vues sur Edenred, selon La Lettre.
- GTT reçoit une commande de China Chengda Engineering pour trois réservoirs terrestres de stockage de GNL.
- Forvia signe un accord avec GDELS portant sur le transfert du site d'Augsbourg.
- bioMérieux lance une nouvelle solution de diagnostic pour analyser l’origine des contaminations par Salmonella dans l’industrie agroalimentaire.
- Air France-KLM signe une ligne de crédit de 1,2 milliard de dollars avec un syndicat bancaire.
- OVH mise sur les modèles frontier pour devenir le second acteur européen des LLM.
- OPmobility signe deux contrats avec Leapmotor.
- Wallix et l'INRIA signent un partenariat stratégique pour développer la prochaine génération d’IA souveraine en cybersécurité.
- Abionyx accroît son financement de 33 MEUR.
- Dekuple s'implante au Moyen-Orient.
- Figeac Aéro est sélectionné par Dassault Aviation pour la production de pièces du Rafale.
- Hunyvers entre en négociations exclusives en vue de l’acquisition de 51% du groupe IBH.
- Nicox annonce des retours réglementaires préalables positifs en Chine soutenant le dépôt du NDA pour NCX 470.
- AB Science obtient un brevet jusqu'en 2042 aux USA pour le masitinib dans le traitement du cancer de la prostate métastatique hormono-résistant.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Diageo lance une vaste revue des coûts et des effectifs sous la direction du nouveau PDG Dave Lewis.
- Tesco annonce une hausse des ventes au premier trimestre et confirme ses prévisions.
- BE Semiconductor relève son objectif de chiffre d'affaires à long terme.
- Un juge fédéral américain renvoie le dossier de l'accord sur le Roundup de Bayer devant la justice du Missouri.
- GSK et Spero Therapeutics obtiennent le feu vert de la FDA pour l'Utebzi dans le traitement des infections urinaires complexes.
- La filiale australienne de HSBC risque une amende de 24,6 millions USD pour défaillances dans la lutte contre les fraudes.
- Rheinmetall et Vantor signent un protocole d'accord pour des contrats de renseignement en Allemagne.
- La FDA approuve le premier générique du traitement contre la grippe de Roche.
- Var Energi prend la décision finale d'investissement pour le projet Balder en mer du Nord.
- Moody's conserve la notation et la perspective de Swisscom.
- Leonardo crée une coentreprise avec l'émirati Edge.
- Nyxoah reçoit 15 millions de dollars de la Banque européenne d'investissement.
- Les principales publications du jour: Tesco, Whitbread.
D'Amérique du Nord
- Apple envisage d'augmenter ses prix face à la hausse du coût des puces mémoire, a expliqué Tim Cook au WSJ.
- Noam Shazeer, co-responsable du projet Gemini chez Google, rejoint OpenAI.
- Biogen mise sur l'immunologie avec le rachat de RayThera pour un milliard de dollars.
- L'activiste TOMS Capital presse Devon Energy d'accélérer ses cessions d'actifs ou de se vendre.
- Roelof Botha est élu administrateur indépendant au conseil d'administration de SpaceX.
- SLB ambitionne de doubler le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel de ses activités numériques d'ici 2030.
- Bristol-Myers Squibb maintient son dividende trimestriel à 0,63 USD par action, payable le 3 août.
- Une vaste campagne de piratage a compromis des organisations via des équipements Fortinet, selon des chercheurs.
- General Dynamics décroche une extension de contrat de 116,6 millions de dollars auprès de l'US Navy pour la torpille MK 54 Lightweight.
- KKR investit 1,4 milliard de dollars dans la location d'avions aux compagnies aériennes.
- Nucor prévoit un bénéfice supérieur aux attentes au T2, porté par la hausse des prix et des volumes.
- Les principales publications du jour: Accenture, The Kroger.
D'Asie et d'ailleurs
- Londres serait en discussions avancées avec Nissan pour soutenir l'usine de Sunderland.
- Aramco envisage de nouvelles cessions d'actifs pour lever plusieurs dizaines de milliards de dollars, a appris Reuters.
- SK Hynix livre les premiers échantillons de ses puces de nouvelle génération à ses principaux clients, dont Nvidia.
- Alibaba lance son troisième centre de données cloud en Europe.
- Lenovo prévoit une émission d'obligations convertibles de 2 milliards de dollars pour refinancer sa dette et racheter des actions.
- Komatsu envisage de relever ses prix en Amérique du Nord face au risque de baisse des profits au Moyen-Orient.
- Daiichi Sankyo obtient un prêt syndiqué de 200 milliards de yens.
- Alebund Pharmaceuticals lance son introduction en bourse de 1,3 milliard de dollars de Hong Kong.
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- "Humiliation" : Trump se défend contre les accusations selon lesquelles son accord avec l'Iran serait pire que celui d'Obama (Financial Times).
- Quand les cyberharceleurs s'en prennent aux adolescentes pour jouer (Bloomberg).
- NOB, l’appli de dating des aristos (Revue21).
- La Coupe du monde de foot est une fête pour les has-been du monde des affaires (The Economist).
- La déferlante des étudiants français à Séoul (Le Monde).
- Les coûts élevés du cloud (Dollar & Sense).
- Comment ChatGPT est manipulé pour nous influencer (L'ADN).
- Peut-on avoir l'air cool avec les lunettes Snap ? Bien sûr que non (The Verge).
- TW, kWh, mAh… Quelle est la différence entre énergie et puissance ? (The Information).
L'étrange victoire du général (Le Grand Continent).