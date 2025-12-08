En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- C'est le coup d'envoi de la cotation de TotalEnergies à New York aujourd'hui.
- L'Oréal a acquis 10% supplémentaires de Galderma, pour un montant non dévoilé, portant sa participation totale à 20% dans son ancienne coentreprise.
- BNP Paribas cède ses parts dans AG Insurance à Ageas pour 1,9 MdEUR.
- Euronext affiche une croissance de ses volumes de négociation en novembre.
- Worldline va céder PaymentIQ à Incore Invest sur la base d’une considération globale de l’ordre de 160 millions d’euros.
- Le dirigeant fondateur d'OVH (Miroslaw Klaba, via sa holding Deep Code) a cédé 2,4% de la société et ramène sa détention à 42,5%.
- OSE Immunotherapeutics reprend le contrôle du développement précoce d’ABBV-230 et AbbVie conserve ses droits pour mener le développement futur et la commercialisation du produit après la réussite de la phase I. Ce changement supprime un paiement d'étape précoce potentiel pour OSE, mais renforce les suivants.
- AgroGeneration dans l'impossibilité de publier ses résultats semestriels en raison de la perte partielle de documents comptables.
- Le DMC autorise la poursuite de l'essai de phase I/II Audiogene de Sensorion.
- Adomos lance un nouveau financement dilutif par OCABSA.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- UBS Group pourrait supprimer 10 000 emplois supplémentaires d'ici 2027, selon SonntagsBlick. Par ailleurs, le gouvernement suisse s'apprête à assouplir une partie des règles de capital imposées à UBS.
- Volkswagen prévoit d'investir 186 milliards de dollars d'ici 2030, annonce son PDG.
- Les assureurs suisses Helvetia et Baloise finalisent leur fusion.
- Sandoz conclut l'acquisition de la plateforme biologique d'Evotec.
- TKMS prévoit des perspectives de bénéfices modérées pour 2026.
- Barclays envisage une offre sur le gestionnaire de patrimoine britannique Evelyn, selon Reuters.
- Banco Santander conclut un accord de 26 millions de dollars avec le Trésor dans une affaire de fraude fiscale en France.
- La Banca Monte dei Paschi réaffirme sa confiance envers son PDG alors que le parquet de Milan mène une enquête.
- SGS rachète Australian Superintendence Company.
- Scatec met en service une centrale solaire de 273 MW en Afrique du Sud.
- Euronext annonce un prix de référence de 12,80 euros pour les débuts boursiers du spinoff d'Unilever, Magnum Ice Cream.
D'Amérique du Nord
- Paramount envisagerait de soumettre une offre pour Warner Bros directement aux actionnaires de la société, après avoir été doublée par Netflix avec un rachat de 72 milliards de dollars. En outre, Donald Trump est entré dans la danse en jugeant que l'opération de Netflix soulève un risque antitrust sérieux.
- IBM va racheter Confluent pour 11 milliards de dollars pour renforcer son offensive dans le cloud, rapporte le WSJ.
- CRH, Carvana et Comfort Systems vont entrer dans l'indice S&P 500 à la place de LKQ, Solstice et Mohawk. Les changement sont prévus le 22 décembre.
- Une enquête montre qu’une erreur humaine dans un centre de données CyrusOne est à l’origine de la panne de plus de dix heures qui a paralysé les marchés du CME Group.
- Robinhood prépare son entrée en Indonésie après avoir signé des accords pour acquérir deux sociétés de courtage locales.
D'Asie et d'ailleurs
- Baidu monte fort à Hong Kong sur fond de rumeurs de scission et d'introduction en bourse de sa division puces électroniques Kunlunxin.
- InterGlobe Aviation (compagnie Indigo) recule après que le régulateur indien a sommé le directeur général d’expliquer l’une des pires perturbations aériennes du pays.
- Brookfield Asset Management et GIC signent un accord pour racheter National Storage REIT pour 2,7 milliards de dollars (4 milliards de dollars australiens).
- Pop Mart enregistre sa plus forte baisse en plus de six semaines sur fond de crainte de ralentissement de la croissance aux Etats-Unis.
- HD Hyundai envisage d'implanter un chantier naval dans l'Etat indien du Tamil Nadu.
Lectures
- Divination : les 24 prochains mois de l'IA (Exponential View, en anglais).
- Au cœur du rebond de Burberry (Financial Times, en anglais).
- Les Etats-Unis contre l'Europe : le texte de la nouvelle stratégie de sécurité nationale américaine et son décryptage, la "doctrine Donroe" (Le Grand Continent).
- Les drôles de contes de Frédéric Merlin, le patron qui a accueilli Shein au BHV (Le Monde).
- Les rachats de Warner sont-ils les signes avant-coureurs d'une apocalypse financière ? (FT Alphaville, en anglais).
- Pourquoi Nvidia et d'autres actions liées à l'IA ont-elles perdu leur statut de "qualité" (Wall Street Journal, en anglais).
- Corruption à l'OTAN : les contrats du géant israélien Elbit dans le collimateur de la justice (La Lettre).
- Quand le recyclage fait un flop : le streaming 2025 et le cas Madmen (The Atlantic, en anglais).