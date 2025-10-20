En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Kering vend sa division beauté à L'Oréal pour 4 milliards d'euros. L'Oréal récupère Creed ainsi que les principales licences du groupe (Bottega Veneta et Balenciaga immédiatement et Gucci à la fin de l'accord avec Coty).
- BNP Paribas reconnu complice des violences au Soudan par un jury new-yorkais.
- La juste devrait condamner TotalEnergies à démanteler son terminal méthanier flottant au Havre.
- La compagnie IndiGo commande 30 A350-900 supplémentaires à Airbus.
- Le vaccin antigrippal à haute dose de Sanofi offre une protection supérieure contre l'hospitalisation chez les personnes âgées.
- Forvia confirme ses prévisions en dépit d'un T3 difficile.
- Soitec et le CEA s’associent pour faire progresser la cybersécurité automobile grâce à la technologie FD-SOI.
- Florentaise se sépare de certaines activités, va vendre des sites et supprimer 86 emplois.
- Transition Evergreen en redressement judiciaire, la cotation reste suspendue.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Oliver Blume va se consacrer pleinement à sa fonction de patron de Volkswagen jusqu'en 2030 en lâchant la présidence de Porsche AG.
- Holcim acquiert Xella pour 1,85 MdEUR.
- Vestas suspend les activités de son usine de pales d'éoliennes en Pologne.
- Novartis enregistre des résultats positifs dans une étude sur un médicament contre le cancer de la prostate.
- Roche annonce que la FDA approuve Gazyva/Gazyvaro pour le traitement du lupus néphrétique.
- Le bénéfice du troisième trimestre de Plus500 augmente de 1%.
- Theon International a reçu une commande de jumelles de vision nocturne, de monoculaires et de clip-ons thermiques, ainsi qu'une commande supplémentaire de viseurs d'armes thermiques.
- L'UE approuve l'acquisition par Mowi d'une participation majoritaire dans Nova Sea.
- Baywa est en pourparlers avec de nouveaux acheteurs pour Cefetra après l'échec du financement de First Dutch.
- Swedish Orphan Biovitrum révise ses objectifs 2025 en hausse mais prend une grosse dépréciation.
- Cibus élargit son portefeuille belge.
D'Amérique du Nord
- Blackstone et TPG seraient proches d'un rachat de Hologic, selon Bloomberg.
- Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, participera au sommet des PDG de l'APEC en Corée du Sud. Nvidia et TSMC ont par ailleurs dévoilé le premier wafer Nvidia Blackwell produit aux Etats-Unis.
- Les actions de Jefferies se redressent après que son CEO a déclaré que First Brands a fraudé la banque.
- L'investisseur activiste Jana Partners a pris une participation dans The Cooper Companies, selon le WSJ.
- La FAA autorise Boeing à monter les cadences de production du B737MAX.
- La thérapie combinée d'Astellas-Pfizer réduit de moitié le risque de décès chez les patients atteints d'un cancer de la vessie.
- ISS recommande aux actionnaires de Tesla de voter contre l'approbation de l'attribution d'actions de performance à Musk.
- Apple obtient les droits TV de la F1 aux Etats-Unis pour 5 ans.
D'Asie et d'ailleurs
- Les actions de Rio Tinto baissent alors que Reuters fait état d'une augmentation des stocks dans le cadre du projet de minerai de fer en Guinée.
- Le bénéfice de Hangzhou Hikvision au troisième trimestre fait un bond de 20%.
- Sany Heavy Industry a commencé à remplir un livre d'ordres en vue d'une cotation à Hong Kong.
Lectures
- Comment les trafiquants de cocaïne blanchissent l’argent des cartels (The Conversation).
- Une tour de la rue des milliardaires est pleine de fissures. Qui est responsable ? (New York Times, en anglais).
- "Bienvenue dans le prochain désert en Europe" : la Sicile assaillie par les fléaux climatiques (Le Monde).
- Est-ce que picoler modérément est acceptable ? (The Atlantic, en anglais).
- Corruption à l'OTAN : révélations sur les marchés truqués d'armement (La Lettre).
- L'illusion des terres rares en Amérique (Financial Times, en anglais).
- La droite technologique américaine est obsédée par la construction de statues géantes (Bloomberg, en anglais).