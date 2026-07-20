En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- DBV Technologies renouvelle son programme ATM auprès de la SEC pour un montant pouvant atteindre 150 MUSD.
- Groupe Pizzorno Environnement publie le bilan semestriel du contrat de liquidité.
- Ateme publie son activité du 2e trimestre et du 1er semestre 2026.
- ADOCIA publie le bilan semestriel du contrat de liquidité conclu avec Kepler Capital Markets.
- Le motoriste CFM va investir 2 milliards de dollars pour accélérer ses capacités de réparation.
- Les principales publications du jour : Covivio, Virbac, Argan, Oeneo, Omer-Decugis, Diagnostic Medical Systems.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Shell a entamé la recherche d'un prestataire de forage pour son projet gazier offshore au Venezuela.
- Siemens achève son campus Erlangen en inaugurant le module 8, regroupant tous les sites du groupe à Nuremberg et ses environs.
- Deutsche Telekom diffusera également la Coupe du monde 2030.
- ConocoPhillips acquiert la participation de 42% de BP dans des champs pétroliers à Kirkouk en Irak.
- BASF invite les banques à soumissionner pour l'introduction en bourse de sa division agrochimique.
- Siemens Healthineers livre un système d'automatisation de laboratoire pour le site d'Al Mokhtabar en Égypte.
- TIM approuve le communiqué sur l'Offre Publique d'Achat et d'Échange de Poste, le prix jugé équitable.
- Prysmian signe un accord de 5,5 MdEUR avec Molex pour renforcer son positionnement dans les centres de données.
- Adidas enregistre une forte hausse des ventes de maillots lors de la Coupe du monde.
- Ryanair anticipe une baisse des tarifs estivaux après un bénéfice inférieur aux attentes au premier semestre.
- Les principales publications du jour : Ryanair, BELIMO
D'Amérique du Nord
- Apple procède à une refonte de l'iPad et accélère son offensive IA sur le marché chinois.
- SpaceX en discussions avec le Pentagone pour fournir de la puissance de calcul, selon le WSJ.
- Facebook et Instagram (Meta) victimes de pannes signalées par les utilisateurs.
- Walmart nomme Kyle Kinnard directeur de l'exploitation aux États-Unis en remplacement de Kieran Shanahan.
- PepsiCo maintient son dividende trimestriel à 1,48 USD par action, payable le 30 septembre.
- Abbott enquête sur deux cyberincidents distincts et affirme qu'aucune activité n'est affectée.
- Boeing étudie de nouvelles hausses de production pour le 737 Max.
- AerCap en discussions pour l'achat de Boeing 787 Dreamliner, selon Bloomberg.
- Les principales publications du jour : Steel Dynamics.
D'Asie et d'ailleurs
- TSMC anticipe une demande solide et pluriannuelle pour les puces IA et intensifie ses investissements en Arizona.
- Samsung supprime des emplois aux États-Unis et propose des mutations avant le déménagement de son siège.
- Samsung Electronics s'apprête à dévoiler sa nouvelle génération de smartphones pliables.
- Le bénéfice consolidé de Reliance Industries recule au premier trimestre fiscal, dépassant toutefois les attentes.
- Les principales publications du jour : Qatar National Bank, UltraTech Cement.
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Le travail consistant à décevoir les gens commence dès l’entrée au 10 Downing Street (Bloomberg)
- Les coulisses du dernier G7 d’Emmanuel Macron, racontées par le photographe Kamil Zihnioglu (Le Monde)
- Les baby-boomers étaient censés opter pour un logement plus petit. Ils achètent des maisons plus grandes (Wall Street Journal)
- Le nouveau patron de la Fed reste avare de commentaires. Cela pourrait déstabiliser les marchés. (Financial Times)