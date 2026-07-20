Bourse : La Coupe du Monde fait recette

Le blues de la Coupe du Monde atteint déjà les fans. Les marques, elles, peuvent se consoler avec les bons chiffres de la compétition. Adidas, par exemple, a enregistré une forte hausse des ventes de maillots. Deutsche Telekom, de son côté, s'est déjà positionné pour la Coupe du Monde 2030.