En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Shell a entamé la recherche d'un prestataire de forage pour son projet gazier offshore au Venezuela.
  • Siemens achève son campus Erlangen en inaugurant le module 8, regroupant tous les sites du groupe à Nuremberg et ses environs.
  • Deutsche Telekom diffusera également la Coupe du monde 2030.
  • ConocoPhillips acquiert la participation de 42% de BP dans des champs pétroliers à Kirkouk en Irak.
  • BASF invite les banques à soumissionner pour l'introduction en bourse de sa division agrochimique.
  • Siemens Healthineers livre un système d'automatisation de laboratoire pour le site d'Al Mokhtabar en Égypte.
  • TIM approuve le communiqué sur l'Offre Publique d'Achat et d'Échange de Poste, le prix jugé équitable.
  • Prysmian signe un accord de 5,5 MdEUR avec Molex pour renforcer son positionnement dans les centres de données.
  • Adidas enregistre une forte hausse des ventes de maillots lors de la Coupe du monde.
  • Ryanair anticipe une baisse des tarifs estivaux après un bénéfice inférieur aux attentes au premier semestre.
  • Les principales publications du jour : RyanairBELIMO

D'Amérique du Nord

  • Apple procède à une refonte de l'iPad et accélère son offensive IA sur le marché chinois.
  • SpaceX en discussions avec le Pentagone pour fournir de la puissance de calcul, selon le WSJ.
  • Facebook et Instagram (Meta) victimes de pannes signalées par les utilisateurs.
  • Walmart nomme Kyle Kinnard directeur de l'exploitation aux États-Unis en remplacement de Kieran Shanahan.
  • PepsiCo maintient son dividende trimestriel à 1,48 USD par action, payable le 30 septembre.
  • Abbott enquête sur deux cyberincidents distincts et affirme qu'aucune activité n'est affectée.
  • Boeing étudie de nouvelles hausses de production pour le 737 Max.
  • AerCap en discussions pour l'achat de Boeing 787 Dreamliner, selon Bloomberg.
  • Les principales publications du jour : Steel Dynamics.

D'Asie et d'ailleurs

  • TSMC anticipe une demande solide et pluriannuelle pour les puces IA et intensifie ses investissements en Arizona.
  • Samsung supprime des emplois aux États-Unis et propose des mutations avant le déménagement de son siège.
  • Samsung Electronics s'apprête à dévoiler sa nouvelle génération de smartphones pliables.
  • Le bénéfice consolidé de Reliance Industries recule au premier trimestre fiscal, dépassant toutefois les attentes.
  • Les principales publications du jour : Qatar National BankUltraTech Cement.

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures