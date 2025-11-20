En France
- Euronext annonce le succès de son OPA sur l'ATHEX, opérateur de la Bourse d'Athènes.
- Schneider Electric signe un contrat de 2,3 MdsUSD aux Etats-Unis pour des datas centers.
- Thales signe un accord de recherche pour le trafic aérien à Dubaï.
- BNP Paribas relève son objectif de ratio CET1 à 13% à l'horizon 2027 et lance son programme de rachat d'actions de 1,15 milliard d'euros.
- TotalEnergies et Conoil concluent des accords pour acquérir des participations dans des blocs offshore nigérians.
- STMicroelectronics et TSE signent un contrat d’achat d’électricité de 15 ans pour alimenter les sites français de ST en énergie solaire.
- Valeo relève ses prévisions de flux de trésorerie disponible pour 2025 et annonce ses perspectives pour 2028.
- Soitec plonge dans le rouge au premier semestre 2026.
- JCDecaux lance un programme de rachat d’actions jusqu’à 1,5 million de titres.
- Getlink conteste le projet d'augmentation des "Business Rates" en Grande-Bretagne.
- Bic nomme un nouveau directeur financier, Grégory Lambertie.
- Eurazeo ouvre un bureau à Stockholm.
- Elior redresse ses comptes annuels et propose la distribution de dividendes.
- Valneva confirme ses prévisions après un T3 mitigé.
- Kaufman signe la VEFA d’un campus de 30 000 m² de bureaux à Marseille.
- Drone Volt scelle un partenariat avec Umag.
Dans le vaste monde
D'Europe
- L'exposition de Banco Santander à First Brands et à son fondateur atteint environ 300 millions de dollars, selon le WSJ.
- Novartis vise une croissance annuelle de ses ventes pouvant atteindre 6% jusqu'à l'exercice 2030.
- Universal Music, Sony Music et Warner Music Group ont concédé sous licence leurs œuvres à la start-up musicale Klay, spécialisée dans l'intelligence artificielle, selon Bloomberg.
- Le bénéfice net d'Orlen au T3 est inférieur aux attentes.
- Julius Bär signerait avec Temenos pour son IT suisse, selon Reuters.
- Nestlé va investir près de 30 MCHF au Royaume-Uni.
- Sika rachète la société saoudienne Awazil Al Khaleej Industrial.
- Games Workshop prévoit un bénéfice avant impôts de 135 millions de livres sterling pour le premier semestre fiscal.
- Hausse des ventes organiques de JD Sports Fashion au troisième trimestre fiscal.
- DR. Martens réduit ses pertes au premier semestre.
- Subsea 7 publie des revenus un peu inférieurs aux attentes au T3.
- Wolters Kluwer conclut l'acquisition de Libra Technology pour 90 millions d'euros.
- Theon renouvelle son contrat avec Hensoldt et l'OCCAR pour la fourniture d'équipements militaires.
- Dormakaba acquiert une participation minoritaire dans RealSense.
- Aedifica consacre 21 millions d'euros au développement de maisons de soins en Finlande.
D'Amérique du Nord
- Nvidia gagnait 5% hors séance après ses résultats trimestriels. Palo Alto perdait 3,7% après les siens. Palo Alto qui va acheter Chronosphere pour 3,35 milliards de dollars.
- Adobe et Qualcomm s'associent à Humain pour développer une IA générative au Moyen-Orient.
- Meta va exclure les Australiens de moins de 16 ans d'Instagram et Facebook. Par ailleurs, le spécialiste de l'IA du groupe, Yann LeCun, quittera Meta pour créer une nouvelle start-up spécialisée dans l'IA d'ici la fin de l'année, conformément aux rumeurs qui circulaient récemment.
- XAI et Nvidia vont développer un data center géant en Arabie Saoudite.
D'Asie et d'ailleurs
- Xiaomi relève ses prévisions de livraisons pour 2025 à plus de 400 000 véhicules.
- Les bénéfices de Lenovo reculent au deuxième trimestre fiscal alors que son chiffre d'affaires grimpe de 15%.
- ASICS prend le contrôle de l'entreprise espagnole Deporticket et de la coréenne Thaidotrun.
Lectures
- Les sept péchés capitaux de l'exubérance des entreprises (The Economist, en anglais).
- PIB par habitant ou mensonges statistiques pour praticiens avancés (Klement on Investing, en anglais).
- La consommation de base est détestée, pas si bon marché et soudainement intéressante (FT Unhedged, en anglais).
- Menu végétarien : les raisons de l’addition (Le Monde).
- Le plan Trump demande à l'Ukraine de céder des territoires supplémentaires en échange d'une garantie de sécurité (Axios, en anglais).
- Qui est le commissaire aux comptes d'OpenAI ? (FT Alphaville, en anglais).
- Même pour un milliard d’euros, les Français pas prêts à vendre leur âme (Libération).
- "Franco est mort" : 20 novembre 1975, le jour où l’Espagne a basculé vers la démocratie (La Croix).