En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Euronext annonce le succès de son OPA sur l'ATHEX, opérateur de la Bourse d'Athènes.
  • Schneider Electric signe un contrat de 2,3 MdsUSD aux Etats-Unis pour des datas centers.
  • Thales signe un accord de recherche pour le trafic aérien à Dubaï.
  • BNP Paribas relève son objectif de ratio CET1 à 13% à l'horizon 2027 et lance son programme de rachat d'actions de 1,15 milliard d'euros.
  • TotalEnergies et Conoil concluent des accords pour acquérir des participations dans des blocs offshore nigérians.
  • STMicroelectronics et TSE signent un contrat d’achat d’électricité de 15 ans pour alimenter les sites français de ST en énergie solaire.
  • Valeo relève ses prévisions de flux de trésorerie disponible pour 2025 et annonce ses perspectives pour 2028.
  • Soitec plonge dans le rouge au premier semestre 2026.
  • JCDecaux lance un programme de rachat d’actions jusqu’à 1,5 million de titres.
  • Getlink conteste le projet d'augmentation des "Business Rates" en Grande-Bretagne.
  • Bic nomme un nouveau directeur financier, Grégory Lambertie.
  • Eurazeo ouvre un bureau à Stockholm.
  • Elior redresse ses comptes annuels et propose la distribution de dividendes.
  • Valneva confirme ses prévisions après un T3 mitigé.
  • Kaufman signe la VEFA d’un campus de 30 000 m² de bureaux à Marseille.
  • Drone Volt scelle un partenariat avec Umag.
Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • L'exposition de Banco Santander à First Brands et à son fondateur atteint environ 300 millions de dollars, selon le WSJ.
  • Novartis vise une croissance annuelle de ses ventes pouvant atteindre 6% jusqu'à l'exercice 2030.
  • Universal Music, Sony Music et Warner Music Group ont concédé sous licence leurs œuvres à la start-up musicale Klay, spécialisée dans l'intelligence artificielle, selon Bloomberg.
  • Le bénéfice net d'Orlen au T3 est inférieur aux attentes.
  • Julius Bär signerait avec Temenos pour son IT suisse, selon Reuters.
  • Nestlé va investir près de 30 MCHF au Royaume-Uni.
  • Sika rachète la société saoudienne Awazil Al Khaleej Industrial.
  • Games Workshop prévoit un bénéfice avant impôts de 135 millions de livres sterling pour le premier semestre fiscal.
  • Hausse des ventes organiques de JD Sports Fashion au troisième trimestre fiscal.
  • DR. Martens réduit ses pertes au premier semestre.
  • Subsea 7 publie des revenus un peu inférieurs aux attentes au T3.
  • Wolters Kluwer conclut l'acquisition de Libra Technology pour 90 millions d'euros.
  • Theon renouvelle son contrat avec Hensoldt et l'OCCAR pour la fourniture d'équipements militaires.
  • Dormakaba acquiert une participation minoritaire dans RealSense.
  • Aedifica consacre 21 millions d'euros au développement de maisons de soins en Finlande.
D'Amérique du Nord

  • Nvidia gagnait 5% hors séance après ses résultats trimestriels. Palo Alto perdait 3,7% après les siens. Palo Alto qui va acheter Chronosphere pour 3,35 milliards de dollars.
  • Adobe et Qualcomm s'associent à Humain pour développer une IA générative au Moyen-Orient.
  • Meta va exclure les Australiens de moins de 16 ans d'Instagram et Facebook. Par ailleurs, le spécialiste de l'IA du groupe, Yann LeCun, quittera Meta pour créer une nouvelle start-up spécialisée dans l'IA d'ici la fin de l'année, conformément aux rumeurs qui circulaient récemment.
  • XAI et Nvidia vont développer un data center géant en Arabie Saoudite.
D'Asie et d'ailleurs

  • Xiaomi relève ses prévisions de livraisons pour 2025 à plus de 400 000 véhicules.
  • Les bénéfices de Lenovo reculent au deuxième trimestre fiscal alors que son chiffre d'affaires grimpe de 15%.
  • ASICS prend le contrôle de l'entreprise espagnole Deporticket et de la coréenne Thaidotrun.
Lectures