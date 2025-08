Bourse : la tech souffre, Sanofi rachète Vigil, Glencore reste à Londres

Sanofi boucle le rachat de Vigil Neuroscience pour 470 M$. Siemens Energy relève ses prévisions 2025, tandis que Fresenius SE et Zalando revoient aussi leurs objectifs à la hausse. Aux Etats-Unis, Arista Networks et Match bondissent après leurs résultats, contrairement à Super Micro et AMD.