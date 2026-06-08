Bourse : le dépeçage de SFR est lancé, Intesa à l'attaque

Bouygues, Orange et Iliad s'allient pour racheter SFR à Altice pour 20,4 milliards d'euros. Pendant ce temps, Intesa lance son OPA sur Monte dei Paschi, Meta lève des fonds géants pour l'IA et OpenAI rêve de super-app avant son IPO. Côté santé, Roche et Eli Lilly confirment de nouveaux succès dans l'obésité.