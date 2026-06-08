En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Un consortium mené par Bouygues, soutenu par Orange et Iliad, signe le rachat de SFR auprès d'Altice France pour 20,4 MdsEUR.
- Airbus informe ses clients de retards de livraison sur la gamme A320neo pour 2027 et 2028, selon Bloomberg. Par ailleurs, le groupe serait dans l'incertitude quant au lancement imminent d'un A220 allongé.
- Safran investit 120 MEUR sur son site de Montluçon pour renforcer sa capacité de production.
- Euronext affiche des volumes de négociation en hausse pour le mois de mai.
- Air France-KLM dément son implication dans une possible offre sur EasyJet mais se dit attentif.
- Fnac Darty ajuste le ratio de conversion pour ses OCEANE à échéance 2027.
- Adocia annonce la présentation des données de phase 3 de BioChaperone Lispro dans le diabète de type 2 lors des 86e sessions scientifiques de l'ADA.
- Valbiotis lance une augmentation de capital de 10,2 MEUR.
- Casino signe un accord de principe avec ses banques.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Intesa, soutenu par Unipol, lance une OPA sur Banca Monte dei Paschi, sollicitée par Banco BPM pour une fusion.
- L'américain Ingredion en pourparlers pour racheter le britannique Tate & Lyle pour 3,6 milliards de dollars, selon Bloomberg.
- ASML qualifie Terafab d'entreprise sérieuse et Elon Musk s'exprimera lors d'un événement interne du groupe.
- AstraZeneca menace de retarder le lancement de ses médicaments en Europe, selon le FT.
- L'obésité recule de 22,7% avec le traitement de Roche en phase intermédiaire.
- Le cofondateur de Partners Group qualifie la chute du titre de réaction excessive massive.
- Frasers pourrait racheter le Metrocentre de Gateshead, au Royaume-Uni, pour 500 MdsGBP, selon Sky News.
- Kardex prévient d'une chute de sa rentabilité au 1er semestre.
- Nyxoah veut lever 95 millions de dollars via une offre publique aux Etats-Unis.
D'Amérique du Nord
- Meta étudie une levée de fonds géante pour accélérer ses investissements dans l'IA, le titre plonge.
- Nvidia scelle des accords avec SK Group et d'autres géants sud-coréens pour accélérer le déploiement de l'IA. Son CEO prévoit que la pénurie de mémoire persistera durant plusieurs années.
- SpaceX signe un contrat pour fournir de la puissance de calcul à Google.
- OpenAI projette de transformer ChatGPT en super-app avant son introduction en bourse, selon le FT.
- Boehringer Ingenheimet Zealand Pharma publient des résultats prometteurs sur la réduction des graisses viscérale et hépatique dans l'obésité.
- Eli Lilly affirme que son traitement de l'obésité de nouvelle génération réduit l'apnée du sommeil.
- Netflix nomme Jay Hoag président du conseil d'administration, en succession du cofondateur Reed Hastings.
D'Asie et d'ailleurs
- Saudi Aramco réduit ses prix de référence pour le pétrole brut en juillet.
- La grève s'intensifie sur les sites de GNL d'Ichthys (Inpex).
- Embraer anticipe une percée prochaine pour ses jets E2 en Chine.
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- La réussite économique la plus surprenante au monde, c'est… la Corée du Nord (Wall Street Journal).
- L'intelligence artificielle va-t-elle bientôt échapper au contrôle humain ? (The Economist).
- Dans le cerveau du "professeur Jiang", oracle atypique du chaos géopolitique (Revue21).
- Quand le remède au burn-out consistait à passer l’hiver en France (The Conversation).
- "Make America Healthy Again" est à bout de souffle (Politico).
- Une gestion européenne des réseaux est-elle compatible avec le plan français d’accélération de l’électrification ? (Le Grand Continent).
- Le projet saoudien NEOM pourrait devoir débourser 16 milliards de dollars pour résilier ses contrats (Semafor).
- Pourquoi les patrons français sont ultra-remontés contre la directive sur la transparence salariale (L'Opinion).
- "Schadenfreude 2.0" : pourquoi on adore voir les robots se vautrer (L'ADN).
- L'histoire poignante de la photo qui a marqué le jour J (National Geographic).
- Comment intégrer la chute des stocks dans le prix du baril ? (Financial Times).