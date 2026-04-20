Bourse : le SCAF a toujours des ratés, UniCredit montre ses muscles, QXO rachète TopBuild

A l'aube d'une semaine qui s'annonce riche en résultats (Tesla, L'Oréal, SAP, Nestlé, Roche, EssilorLuxottica, IBM…), l'actualité prouve que les opérations transfrontalières sont encore compliquées en Europe, dans la défense (SCAF) et dans la banque (UniCredit / Commerzbank).