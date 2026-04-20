En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- La médiation pour rapprocher les positions de Dassault Aviation et Airbus dans le dossier SCAF auraient échoué, selon le Handelsblatt.
- Carrefour se désengage de Turquie.
- Thales brigue un contrat d'IA pour la gestion du trafic aérien auprès du gouvernement américain.
- Danone investit dans ses laiteries normandes pour renforcer sa production de skyr.
- Schneider Electric et Deloitte annoncent une collaboration dans l'IA.
- Le vaccin Covid-19 Nuvaxovid de Sanofi affiche une meilleure tolérabilité que le Mnexspike dans une étude comparative directe.
- Rubis envisagerait un rapprochement avec Puma Energy, la filiale de distribution de Trafigura, a appris Bloomberg.
- North Atlantic Energies va déprécier 206 MEUR dans ses comptes 2026.
- SMABTP et SMAvie BTP ont déposé un projet d'OPR/RO sur la foncière Tour Eiffel à 8,20 EUR l'action.
- Le ton monte entre Casino et GPA : le Brésilien a obtenu une injonction préliminaire interdisant la cession de ses propres actions détenues indirectement par Casino.
- Maisons du Monde, en difficulté, reporte la publication ses résultats.
- Theraclion lance une augmentation de capital par émission d’ABSA pour 6 MEUR.
- KKO va lancer une augmentation de capital réservée à son créancier et partenaire Lacasa, qui va monter à 22% du capital à 0,10 EUR l'action.
- Les principales publications du jour : Mercialys, Preatoni, La Française de l'Energie… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- UniCredit détaille aujourd'hui son approche de création de valeur pour Commerzbank.
- Le fonds souverain norvégien soutient la réélection du président de BP Plc.
- Saipem signe un nouveau contrat de 700 millions d'euros avec Eni pour une bioraffinerie à Priolo.
- Eni annonce une nouvelle découverte de gaz sur le puits d'exploration Geliga-1, au large de l'Indonésie.
- UCB va acquérir Neurona Therapeutics pour un montant allant jusqu'à 1,15 milliard de dollars.
- Siemens AG remporte un contrat de fourniture majeur pour le projet Lionheart de Vulcan Energy.
- Heidelberg Materials prend le contrôle d'Akçansa.
- Wacker Chemie anticipe un EBITDA supérieur aux attentes pour le T1 2026 grâce à des effets d'anticipation.
- TA Associates envisage une offre de 600 millions de livres sur le britannique Advanced Medical Solutions, selon Sky News.
- TUI reprend ses croisières annulées après le passage de ses navires par le détroit d'Ormuz.
- Evonik prolonge le mandat de son PDG et nomme un nouveau directeur financier.
- Pharol retire son projet de regroupement d'actions.
- Nanobiotix communique sur des données précliniques concernant nanoprimer.
- Les principales publications du jour : néant…
D'Amérique du Nord
- Le distributeur américain de matériaux de construction QXO va racheter son homologue TopBuild pour 17 milliards de dollars (505 USD par action).
- Google en discussions avec Marvell pour concevoir de nouvelles puces d'IA dédiées à l'inférence, selon The Information.
- Spirit Airlines sollicite une aide publique face à la flambée du brut, selon Air Current.
- Meta prévoit une première vague de licenciements portant sur 8 000 salariés (10% des effectifs) le 20 mai.
- Tesla déploie son Robotaxi à Dallas et Houston.
- Eli Lilly en négociations avancées pour racheter Kelonia Therapeutics pour plus de 2 milliards de dollars.
- Philip Morris International annonce le renouvellement par la FDA de l'autorisation de commercialisation de l'Iqos en tant que produit du tabac à risque modifié.
- Cerebras Systems, rival de Nvidia, dépose son dossier d'introduction en Bourse.
- Les principales publications du jour : Steel Dynamics…
D'Asie et d'ailleurs
- BYD demande son adhésion au lobby automobile européen.
- Sony et Honda abandonnent leur projet de VE commun et redéfinissent leur stratégie.
- SK Hynix lance la production du module serveur SOCAMM2 pour les puces Vera Rubin de Nvidia.
- Samsung conclut un accord avec Mercedes pour les batteries de VE.
- Les principales publications du jour : Rio Tinto…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Ubisoft, l'éditeur de jeux d'espions en mal de renseignement (Intelligence Online).
- L'alignement de l'IA est impossible (Persuasion).
- Les leaders de l'IA s'accordent sur deux points : le changement est en marche, et on ne peut pas faire confiance aux autres (Intelligencer).
- Et pendant ce temps, Xi ne fait rien (Axios).
- Les engins de chantier, le nouveau marché dans la ligne de mire des fabricants chinois (Les Echos).
- "Industry" : Mickey Down et Konrad Kay, prophètes en leur série (Revue21).
- Le mouvement anti-IA prend de l'ampleur (L'ADN).
- Quatre tableaux emblématiques de Goya (Historia).
- Quand les planètes s'alignent… vraiment (National Geographic).
- Jolies photos de cerisiers japonais (The Atlantic).
- A Marseille, au cœur de l’ultra violence de tueurs mineurs au service du narcotrafic (Le Monde).
- La ruée vers l'or des États républicains (Axios).
- Quel est le vrai prix du pétrole maintenant ? (Bloomberg).
- Voyage dans un pays qui n’existe pas (Le Monde).