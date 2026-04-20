En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • La médiation pour rapprocher les positions de Dassault Aviation et Airbus dans le dossier SCAF auraient échoué, selon le Handelsblatt.
  • Carrefour se désengage de Turquie.
  • Thales brigue un contrat d'IA pour la gestion du trafic aérien auprès du gouvernement américain.
  • Danone investit dans ses laiteries normandes pour renforcer sa production de skyr.
  • Schneider Electric et Deloitte annoncent une collaboration dans l'IA.
  • Le vaccin Covid-19 Nuvaxovid de Sanofi affiche une meilleure tolérabilité que le Mnexspike dans une étude comparative directe.
  • Rubis envisagerait un rapprochement avec Puma Energy, la filiale de distribution de Trafigura, a appris Bloomberg.
  • North Atlantic Energies va déprécier 206 MEUR dans ses comptes 2026.
  • SMABTP et SMAvie BTP ont déposé un projet d'OPR/RO sur la foncière Tour Eiffel à 8,20 EUR l'action.
  • Le ton monte entre Casino et GPA : le Brésilien a obtenu une injonction préliminaire interdisant la cession de ses propres actions détenues indirectement par Casino.
  • Maisons du Monde, en difficulté, reporte la publication ses résultats.
  • Theraclion lance une augmentation de capital par émission d’ABSA pour 6 MEUR.
  • KKO va lancer une augmentation de capital réservée à son créancier et partenaire Lacasa, qui va monter à 22% du capital à 0,10 EUR l'action.
  • Les principales publications du jour : Mercialys, Preatoni, La Française de l'EnergieLe reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • UniCredit détaille aujourd'hui son approche de création de valeur pour Commerzbank.
  • Le fonds souverain norvégien soutient la réélection du président de BP Plc.
  • Saipem signe un nouveau contrat de 700 millions d'euros avec Eni pour une bioraffinerie à Priolo.
  • Eni annonce une nouvelle découverte de gaz sur le puits d'exploration Geliga-1, au large de l'Indonésie.
  • UCB va acquérir Neurona Therapeutics pour un montant allant jusqu'à 1,15 milliard de dollars.
  • Siemens AG remporte un contrat de fourniture majeur pour le projet Lionheart de Vulcan Energy.
  • Heidelberg Materials prend le contrôle d'Akçansa.
  • Wacker Chemie anticipe un EBITDA supérieur aux attentes pour le T1 2026 grâce à des effets d'anticipation.
  • TA Associates envisage une offre de 600 millions de livres sur le britannique Advanced Medical Solutions, selon Sky News.
  • TUI reprend ses croisières annulées après le passage de ses navires par le détroit d'Ormuz.
  • Evonik prolonge le mandat de son PDG et nomme un nouveau directeur financier.
  • Pharol retire son projet de regroupement d'actions.
  • Nanobiotix communique sur des données précliniques concernant nanoprimer.
  • Les principales publications du jour : néant…

D'Amérique du Nord

  • Le distributeur américain de matériaux de construction QXO va racheter son homologue TopBuild pour 17 milliards de dollars (505 USD par action).
  • Google en discussions avec Marvell pour concevoir de nouvelles puces d'IA dédiées à l'inférence, selon The Information.
  • Spirit Airlines sollicite une aide publique face à la flambée du brut, selon Air Current.
  • Meta prévoit une première vague de licenciements portant sur 8 000 salariés (10% des effectifs) le 20 mai.
  • Tesla déploie son Robotaxi à Dallas et Houston.
  • Eli Lilly en négociations avancées pour racheter Kelonia Therapeutics pour plus de 2 milliards de dollars.
  • Philip Morris International annonce le renouvellement par la FDA de l'autorisation de commercialisation de l'Iqos en tant que produit du tabac à risque modifié.
  • Cerebras Systems, rival de Nvidia, dépose son dossier d'introduction en Bourse.
  • Les principales publications du jour : Steel Dynamics

D'Asie et d'ailleurs

  • BYD demande son adhésion au lobby automobile européen.
  • Sony et Honda abandonnent leur projet de VE commun et redéfinissent leur stratégie.
  • SK Hynix lance la production du module serveur SOCAMM2 pour les puces Vera Rubin de Nvidia.
  • Samsung conclut un accord avec Mercedes pour les batteries de VE.
  • Les principales publications du jour : Rio Tinto

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures