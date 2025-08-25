Le Premier ministre français François Bayrou sollicitera un vote de confiance au Parlement le 8 septembre sur son plan de rigueur budgétaire. A cette annonce, la Bourse de Paris a plongé : le CAC 40 accuse une baisse de 1,6% à la clôture, tandis que l'écart entre le coût de la dette française et de la dette allemande a bondi de 5%.

Le vote de confiance sera un test de soutien dans un Parlement fragmenté. Le Premier ministre veut faire adopter un plan d’économies de 44 milliards d’euros. Objectif : réduire un déficit qui a atteint 5,8% du PIB en 2024, près du double de la limite fixée par l’UE (3%). Un échec entraînerait la chute de son gouvernement minoritaire. "Nous faisons face à un danger immédiat... sinon, nous n’avons pas d’avenir", a déclaré François Bayrou lors d’une conférence de presse, évoquant la dette. "Notre pays est en danger."

Bayrou a précisé que le vote porterait sur la reconnaissance, par les députés, de la gravité de la situation, et sur le choix d’une stratégie pour y faire face. Son plan, attaqué à gauche comme à droite, l’expose au risque d’une motion de censure, comme celle qui avait renversé Michel Barnier en 2024, après trois mois seulement à Matignon. Parmi les mesures proposées par Bayrou : la suppression de deux jours fériés et le gel, en 2026, des dépenses sociales et des tranches d’imposition aux niveaux de 2025, sans ajustement à l’inflation.

La réaction du marché a été brutale : le spread Bund / OAT s'est écarté de 5% à 73 points. Les entreprises les plus exposées aux marchés des taux, à l'économie française et à la commande publique sont les plus sévèrement touchées : Vinci et Bouygues ont clôturé en baisse respective de 5,8% et 4,5%. Veolia cédait 3,8%, tandis que les valeurs financières AXA, BNP Paribas et Société Générale s'enfonçaient de plus de 3%.