Aller plus haut, aller plus hauuuut

Les trois indices américains ont encore inscrit des records hier. Comme la veille. Comme l'avant-veille aussi, et comme plein de fois depuis le début de l'année. Pas besoin d'être un as des mathématiques pour conclure qu'à partir du jour où un record boursier est atteint, ledit record est battu au terme de chaque séance haussière consécutive. Il devient quand même difficile d'en faire le décompte. Trop de records tue le record, en quelque sorte.