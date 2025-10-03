En France

  • Legrand rachète l'américain Avtron Power Solutions pour 1,125 milliard de dollars.
  • Plusieurs grands groupes européens, dont L'Oréal, ont à nouveau été approchés par la famille Armani, désireuse de reclasser une part minoritaire du groupe italien, a appris Reuters.
  • Saint-Gobain conclut un accord de vente de son enseigne de distribution Tumelero au Brésil.
  • VusionGroup signe un contrat avec le britannique Asda pour ses magasins Express.
  • Carmila émet 300 MEUR d'obligations vertes 2033.
  • Séché émet 300 MEUR de titres subordonnés à durée indéterminée à 5,875%, avec des clauses environnementales.
  • Immobilière Dassault boucle son augmentation de capital de 25 MEUR.
  • Selectirente acquiert deux portefeuilles de commerces à Paris pour près de 11 millions d'euros.
  • OSE Immuno annonce la nomination de Marc Le Bozec en tant que directeur général par intérim, en remplacement de Nicolas Poirier, qui conserve son rôle de directeur scientifique.
  • Hoffmann Green Cement optimise les performances environnementales de son ciment H-UKR 0% clinker produit à froid.
  • Vergnet reporte son regroupement d'actions.
  Les principales publications du jour : LDC, Argan, Winfarm, Enensys, Munic, Kaufman

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Les fonds UBS sont exposés à hauteur d'un demi-milliard de dollars à la faillite de l'équipementier américain First Brands, selon Bloomberg.
  • ENI prend la décision d'investir dans le projet GNL flottant Coral North au Mozambique.
  • BP Plc cherchera un partenaire de développement pour sa découverte majeure de pétrole à Bumerangue au Brésil.
  • Clariant rejette les accusations d'infraction au droit de la concurrence formulées par BP Plc et Exxon Mobil.
  • Jazz Pharma et Roche obtiennent l'autorisation d'utiliser une thérapie combinée contre le cancer du poumon aux Etats-Unis.
  • DEME obtient un contrat pour le parc éolien Nordseecluster B en Allemagne.
  • Canal+ dévoile sa nouvelle équipe de direction pour l'Afrique.
  • J D Wetherspoon affiche un bénéfice avant impôt ajusté de 81,4 millions de livres sterling sur son dernier exercice.
  • Grieg Seafood agrandit l'installation de traitement des saumoneaux Tytlandsvik Aqua.
  • Investis cède 73% de sa participation dans PHM Group TopCo.
  • Pharma Mar déclare que la FDA approuve le Zepzelca et l'Atezolizumab pour le traitement du cancer du poumon avancé.
  • Partners Group vend à CVC Strategic Opportunities une participation de 20% dans International Schools.
  • Le Canada homologue l'Agamree de Santhera.
  • Les principales publications du jour : Kernel, Entain

D'Amérique du Nord

  • Le Boeing B777X prend du retard et ne sortira qu'en 2027, entraînant des milliards de dollars de charges, selon Bloomberg.
  • Applied Materials déclare que le ministère américain du commerce élargit les restrictions à l'exportation.
  • Les téléphones Google Pixel ajoutés à la liste des produits approuvés du réseau d'information du ministère de la Défense US.
  • NBCUniversal (Comcast) et Google concluent un accord à long terme.
  • Oracle enquête sur les piratages de la suite e-Business de ses clients, a appris Bloomberg.
  • Amazon va relancer son service de livraison par drone en Arizona à partir de vendredi, selon TechCrunch.
  • Les principales publications du jour : vide…

D'Asie et d'ailleurs

  • Asahi Group a suspendu certaines expéditions de boissons après une cyberattaque.
  • Dongfeng Motor finit la semaine en vive hausse dans le sillage du projet d'IPO de sa filiale de véhicules électriques Voyah Automotive.
  • Fujitsu et Nvidia étendent leur partenariat pour construire une infrastructure IA complète intégrant des agents IA.
  • Les principales publications du jour : pas grand-chose…

Le reste de l'agenda mondial des publications

