En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Legrand rachète l'américain Avtron Power Solutions pour 1,125 milliard de dollars.
- Plusieurs grands groupes européens, dont L'Oréal, ont à nouveau été approchés par la famille Armani, désireuse de reclasser une part minoritaire du groupe italien, a appris Reuters.
- Saint-Gobain conclut un accord de vente de son enseigne de distribution Tumelero au Brésil.
- VusionGroup signe un contrat avec le britannique Asda pour ses magasins Express.
- Carmila émet 300 MEUR d'obligations vertes 2033.
- Séché émet 300 MEUR de titres subordonnés à durée indéterminée à 5,875%, avec des clauses environnementales.
- Immobilière Dassault boucle son augmentation de capital de 25 MEUR.
- Selectirente acquiert deux portefeuilles de commerces à Paris pour près de 11 millions d'euros.
- OSE Immuno annonce la nomination de Marc Le Bozec en tant que directeur général par intérim, en remplacement de Nicolas Poirier, qui conserve son rôle de directeur scientifique.
- Hoffmann Green Cement optimise les performances environnementales de son ciment H-UKR 0% clinker produit à froid.
- Vergnet reporte son regroupement d'actions.
- Les principales publications du jour : LDC, Argan, Winfarm, Enensys, Munic, Kaufman… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Les fonds UBS sont exposés à hauteur d'un demi-milliard de dollars à la faillite de l'équipementier américain First Brands, selon Bloomberg.
- ENI prend la décision d'investir dans le projet GNL flottant Coral North au Mozambique.
- BP Plc cherchera un partenaire de développement pour sa découverte majeure de pétrole à Bumerangue au Brésil.
- Clariant rejette les accusations d'infraction au droit de la concurrence formulées par BP Plc et Exxon Mobil.
- Jazz Pharma et Roche obtiennent l'autorisation d'utiliser une thérapie combinée contre le cancer du poumon aux Etats-Unis.
- DEME obtient un contrat pour le parc éolien Nordseecluster B en Allemagne.
- Canal+ dévoile sa nouvelle équipe de direction pour l'Afrique.
- J D Wetherspoon affiche un bénéfice avant impôt ajusté de 81,4 millions de livres sterling sur son dernier exercice.
- Grieg Seafood agrandit l'installation de traitement des saumoneaux Tytlandsvik Aqua.
- Investis cède 73% de sa participation dans PHM Group TopCo.
- Pharma Mar déclare que la FDA approuve le Zepzelca et l'Atezolizumab pour le traitement du cancer du poumon avancé.
- Partners Group vend à CVC Strategic Opportunities une participation de 20% dans International Schools.
- Le Canada homologue l'Agamree de Santhera.
- Les principales publications du jour : Kernel, Entain…
D'Amérique du Nord
- Le Boeing B777X prend du retard et ne sortira qu'en 2027, entraînant des milliards de dollars de charges, selon Bloomberg.
- Applied Materials déclare que le ministère américain du commerce élargit les restrictions à l'exportation.
- Les téléphones Google Pixel ajoutés à la liste des produits approuvés du réseau d'information du ministère de la Défense US.
- NBCUniversal (Comcast) et Google concluent un accord à long terme.
- Oracle enquête sur les piratages de la suite e-Business de ses clients, a appris Bloomberg.
- Amazon va relancer son service de livraison par drone en Arizona à partir de vendredi, selon TechCrunch.
- Les principales publications du jour : vide…
D'Asie et d'ailleurs
- Asahi Group a suspendu certaines expéditions de boissons après une cyberattaque.
- Dongfeng Motor finit la semaine en vive hausse dans le sillage du projet d'IPO de sa filiale de véhicules électriques Voyah Automotive.
- Fujitsu et Nvidia étendent leur partenariat pour construire une infrastructure IA complète intégrant des agents IA.
- Les principales publications du jour : pas grand-chose…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Mais qui a détruit la productivité manufacturière ? (FT Alphaville, en anglais).
- Ce mystérieux milliardaire aux commandes de Jane Street (Bloomberg, en anglais).
- Ce shutdown sera différent des autres (Politico, en anglais) et pourquoi la constitution américaine permet les shutdows ? (Foreign Policy, en anglais).
- Vêtements de marque, grandes tables, bols à prénom… Révélations sur les notes de frais des maires parisiens (Libération).
- Etonnant vin chinois (The Economist, en anglais).
- Faut-il s’indigner de l’arrivée de Shein dans les grands magasins ? (La Croix).
- Comment l'IA et Wikipédia ont entraîné les langues vulnérables dans une spirale infernale (MIT Technolgy Review, en anglais).
- La confiance des Américains dans les médias atteint un nouveau plancher (Semafor, en anglais).
- Les EAU disposent de la deuxième puissance de calcul dédiée à l’IA la plus importante au monde (Le Grand Continent).
- La tension sur les produits d'épicerie augmente, un signe d'avertissement pour Trump et le GOP (Axios, en anglais).