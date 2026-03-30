En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Sanofi présente de nouveaux résultats de phase III pour l'amlitelimab dans la dermatite atopique lors d'une session de dernière minute de l'ADD.
  • Thales annonce le lancement du satellite IOD-2 pour la mission Celeste de l'ESA.
  • TotalEnergies signe avec EDF un partenariat sur 12 ans. Par ailleurs, le groupe aurait engrangé 1 MdUSD de profits en raflant le marché du brut au Moyen-Orient, selon le FT.
  • Saint-Gobain lance une nouvelle édition de son plan d'actionnariat salarié pour la 39e année consécutive.
  • Bureau Veritas et Trade Technologies signent un partenariat.
  • Antonio Cammisecra nommé censeur au conseil d'administration de Nexans.
  • Vusion annonce l'extension du partenariat avec Walmart Mexico.
  • Air France a effectué samedi sa dernière rotation à Orly pour se recentrer sur Roissy Paris-Charles-de-Gaulle, seule la filiale à bas coûts Transavia demeurant sur cet aéroport.
  • Atos, condamné, à verser 236,9 MUSD dans le contentieux entre Syntel et TriZetto (Cognizant), réfléchit à un appel.
  • Casino a procédé à un remboursement de 20,8 MEUR de la dette sécurisée portée par sa filiale Quatrim.
  • Vente-unique rachète les marques Habitat à Cafom.
  • Ekinops signe un protocole d’accord avec un opérateur télécom européen de rang 1 en vue du déploiement d’un réseau optique d’envergure.
  • Lisi renforce son équipe de direction
  • Arverne projette une émission de 33 MEUR d'ORANE souscrites par Bpifrance et ses investisseurs historiques.
  • Capital B modifie les conditions de ses instruments dilutifs et récupère 2,8 MEUR.
  • Les principales publications du jour : Parrot, Equasens, Dekuple, Enogia, Eagle FootballLe reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Les acteurs de l'aluminium (Norsk Hydro, Glencore, Rio Tinto…) pourraient être sous les feux de la rampe avec les frappes sur les sites industriels dans le Golfe.
  • Raiffeisen va dépenser 591 MEUR pour racheter l'unité roumaine Garanti de BBVA.
  • Allwyn et Flutter feraient partie des acteurs intéressés par l'opérateur de jeux d'argent espagnol Codere, valorisé 2,3 milliards de dollars, dont la filiale numérique est cotée au Nasdaq (Codere Online).
  • Blackstone en pourparlers pour le rachat de l'équipementier aéronautique britannique Senior, qui discute déjà avec Advent.
  • AP Moller Maersk annonce une suspension de 48 heures de ses opérations suite à un incident de sécurité portuaire à Oman.
  • Idorsia publie les résultats de l'étude de Phase II sur le daridorexant dans le traitement de l'insomnie pédiatrique.
  • Atlantic Sapphire obtient un prêt relais de 10 millions de dollars.
  • Skanska décroche un contrat de 99 millions de dollars pour la construction d'une école aux Etats-Unis.
  • Les principales publications du jour : néant…

D'Amérique du Nord

  • Caterpillar et Deere ont souffert vendredi après que Donald Trump a exigé une baisse du prix des tracteurs.
  • Merck & Co annonce que le Winrevair a atteint son critère d'évaluation principal dans l'essai de phase II Cadence.
  • Eli Lilly s'apprête à signer un accord de 2 MdsUSD avec la biotech hongkongaise Insilico Medicine pour le développement de médicaments par IA, selon le FT. Par ailleurs, le laboratoire américain conditionnerait la reprise de ses investissements au Royaume-Uni à une hausse des prix du NHS.
  • Meta s'apprête à dévoiler cette semaine deux nouveaux modèles de lunettes connectées Ray-Ban (EssilorLuxottica) destinés aux porteurs de verres correcteurs, selon Bloomberg.
  • Les principales publications du jour : néant…

D'Asie et d'ailleurs

  • Sony augmente les prix de la PS5 pour la deuxième fois en un an.
  • Alcoa en vive hausse en Australie après des frappes sur des sites d'aluminium au Moyen-Orient.
  • Takeda annonce des résultats probants en phase III pour son traitement contre le psoriasis.
  • Les principales publications du jour : néant…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures