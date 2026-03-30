En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Sanofi présente de nouveaux résultats de phase III pour l'amlitelimab dans la dermatite atopique lors d'une session de dernière minute de l'ADD.
- Thales annonce le lancement du satellite IOD-2 pour la mission Celeste de l'ESA.
- TotalEnergies signe avec EDF un partenariat sur 12 ans. Par ailleurs, le groupe aurait engrangé 1 MdUSD de profits en raflant le marché du brut au Moyen-Orient, selon le FT.
- Saint-Gobain lance une nouvelle édition de son plan d'actionnariat salarié pour la 39e année consécutive.
- Bureau Veritas et Trade Technologies signent un partenariat.
- Antonio Cammisecra nommé censeur au conseil d'administration de Nexans.
- Vusion annonce l'extension du partenariat avec Walmart Mexico.
- Air France a effectué samedi sa dernière rotation à Orly pour se recentrer sur Roissy Paris-Charles-de-Gaulle, seule la filiale à bas coûts Transavia demeurant sur cet aéroport.
- Atos, condamné, à verser 236,9 MUSD dans le contentieux entre Syntel et TriZetto (Cognizant), réfléchit à un appel.
- Casino a procédé à un remboursement de 20,8 MEUR de la dette sécurisée portée par sa filiale Quatrim.
- Vente-unique rachète les marques Habitat à Cafom.
- Ekinops signe un protocole d’accord avec un opérateur télécom européen de rang 1 en vue du déploiement d’un réseau optique d’envergure.
- Lisi renforce son équipe de direction
- Arverne projette une émission de 33 MEUR d'ORANE souscrites par Bpifrance et ses investisseurs historiques.
- Capital B modifie les conditions de ses instruments dilutifs et récupère 2,8 MEUR.
- Les principales publications du jour : Parrot, Equasens, Dekuple, Enogia, Eagle Football… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Les acteurs de l'aluminium (Norsk Hydro, Glencore, Rio Tinto…) pourraient être sous les feux de la rampe avec les frappes sur les sites industriels dans le Golfe.
- Raiffeisen va dépenser 591 MEUR pour racheter l'unité roumaine Garanti de BBVA.
- Allwyn et Flutter feraient partie des acteurs intéressés par l'opérateur de jeux d'argent espagnol Codere, valorisé 2,3 milliards de dollars, dont la filiale numérique est cotée au Nasdaq (Codere Online).
- Blackstone en pourparlers pour le rachat de l'équipementier aéronautique britannique Senior, qui discute déjà avec Advent.
- AP Moller Maersk annonce une suspension de 48 heures de ses opérations suite à un incident de sécurité portuaire à Oman.
- Idorsia publie les résultats de l'étude de Phase II sur le daridorexant dans le traitement de l'insomnie pédiatrique.
- Atlantic Sapphire obtient un prêt relais de 10 millions de dollars.
- Skanska décroche un contrat de 99 millions de dollars pour la construction d'une école aux Etats-Unis.
- Les principales publications du jour : néant…
D'Amérique du Nord
- Caterpillar et Deere ont souffert vendredi après que Donald Trump a exigé une baisse du prix des tracteurs.
- Merck & Co annonce que le Winrevair a atteint son critère d'évaluation principal dans l'essai de phase II Cadence.
- Eli Lilly s'apprête à signer un accord de 2 MdsUSD avec la biotech hongkongaise Insilico Medicine pour le développement de médicaments par IA, selon le FT. Par ailleurs, le laboratoire américain conditionnerait la reprise de ses investissements au Royaume-Uni à une hausse des prix du NHS.
- Meta s'apprête à dévoiler cette semaine deux nouveaux modèles de lunettes connectées Ray-Ban (EssilorLuxottica) destinés aux porteurs de verres correcteurs, selon Bloomberg.
- Les principales publications du jour : néant…
D'Asie et d'ailleurs
- Sony augmente les prix de la PS5 pour la deuxième fois en un an.
- Alcoa en vive hausse en Australie après des frappes sur des sites d'aluminium au Moyen-Orient.
- Takeda annonce des résultats probants en phase III pour son traitement contre le psoriasis.
- Les principales publications du jour : néant…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- La spéculation sur les contrats à terme sur le pétrole, expliquée simplement (Dollar and Sense).
- Les arguments contre le quoi qu'il en coûte énergétique (The Economist).
- Trump donnera-t-il l'ordre d'envahir l'Iran ? (Intelligencer).
- A Belfast, le mystère Noah Donohoe rouvre les plaies du conflit nord-irlandais (Revue21).
- "C'est un changement de paradigme" : pourquoi la condamnation de Meta et YouTube est historique (L'ADN).
- Les marchés des catastrophes (Aeon).
- Quel type de choc énergétique les marchés anticipent-ils ? (NIESR).
- Comment Xi voit le monde : cartographie de l'espace stratégique chinois (Le Grand Continent).
- Dans les coulisses : le cauchemar cyber qui se profile avec l'IA (Axios).