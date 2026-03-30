Bourse : les traders de TotalEnergies en forme, Trump veut des tracteurs bon marché

La semaine démarre sur des rumeurs de gains importants pour TotalEnergies au Moyen-Orient, tandis que le secteur de l'aluminium s'agite après des frappes sur des outils de production dans le Golfe. Aux Etats-Unis, Trump veut "make tractors cheap again".