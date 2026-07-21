En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Le PDG d'Airbus juge les livraisons du premier semestre conformes aux objectifs annuels. Par ailleurs, Airbus décroche une commande de 100 appareils auprès de SMBC Aviation Capital.
- Covivio affiche un résultat net récurrent (EPRA Earnings ajusté) en hausse de 7,3% à 282,4 MEUR (2,55 EUR/action) au 1er semestre 2026 et confirme ses objectifs.
- JCDecaux lance son offre programmatique Digital Out-of-Home dans neuf pays latino-américains.
- Valeo va développer et produire un moteur électrique de drones pour Harmattan AI.
- Virbac vise la borne haute de ses prévisions, portée par une croissance organique de 7,4% au 1er semestre, et confirme une marge opérationnelle ajustée de 17%.
- Emeis lance un programme de rachat de titres, approuvé par l'Assemblée générale du 23 juin 2026.
- Argan confirme ses objectifs actualisés, ses revenus locatifs progressant de 4% au T2 2026, et accélère ses livraisons d'entrepôts pour 2026.
- Eramet et sa filiale gabonaise Eramet Comilog signent un protocole d'accord avec le gouvernement gabonais pour transformer jusqu'à 700 kt de minerai de manganèse par an d'ici fin 2031 au Gabon.
- Mersen remporte deux contrats de fourniture de fusibles de batterie auprès de Ford et Leapmotor.
- Les principales publications du jour : Covivio, Maurel & Prom, Icade, Roche Bobois, La Française de l'Energie.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Novartis dépasse les attentes au deuxième trimestre.
- Fitch confirme la note d'UniCredit avec perspective de relèvement en cas de rachat de Commerzbank.
- Intesa poursuit ses rachats d'actions propres pour 232 MEUR.
- Eni et la NCOC contestent une amende de 5 milliards de dollars au Kazakhstan.
- Fitch confirme la note de DHL, citant un profil d'activité équilibré et une structure financière solide.
- Ferrari a racheté 53 932 actions propres pour 18 MEUR.
- Mercedes-Benz sollicite des modifications au projet de loi américain visant à bannir les constructeurs liés à la Chine.
- Le président de Diageo prépare un remaniement du conseil d'administration, selon le FT.
- DNB Bank cède ses parts dans Luminor Bank à OTP Bank.
- Lundbergs acquiert des actions Sandvik pour 339 millions de couronnes suédoises.
- Les principales publications du jour : Novartis, Compass Group.
D'Amérique du Nord
- SpaceX publiera ses résultats le 4 août, une première depuis son introduction en bourse.
- Coca-Cola mandate JPMorgan et Citi pour l'introduction en bourse de sa filiale d'embouteillage en Inde.
- Le risque de crédit d'Oracle atteint un sommet de 18 ans sur fond d'inquiétudes liées aux dépenses dans l'IA.
- RTX décroche une modification de contrat de 1,81 milliard de dollars avec la Navy.
- Ross Stores ouvre 47 nouveaux points de vente en juin et juillet.
- FedEx prévoit une remise en service complète de sa flotte de MD-11 d'ici la fin de l'année.
- Cardinal Health va acquérir l'unité diabète d'AdaptHealth et Strive Medical pour 360 MUSD.
- Le London Stock Exchange prévoit de lancer le trading 24h/24 l'année prochaine, selon le FT.
- Les principales publications du jour : The Charles Schwab, Capital One Financial, 3M Company, Northrop Grumman, General Motors MSCI, Interactive Brokers, Steel Dynamics.
D'Asie et d'ailleurs
- Taïwan inculpe un ex-employé de TSMC dans une affaire d'espionnage liée à la Chine.
- Samsung Electronics crée une division robotique et nomme un ancien cadre de Hyundai à la stratégie.
- La Hongrie enquête sur l'investissement de BYD après le recrutement de l'ex-ministre des Affaires étrangères par le constructeur.
- Al Rajhi Bank affiche une forte progression du bénéfice net et du produit net bancaire au premier semestre.
- CK Hutchison précise qu'aucune décision n'a été prise concernant l'introduction en bourse d'AS Watson.
- CGN Power fixe le tarif d'achat pour ses nouvelles unités nucléaires.
- Les principales publications du jour : América Móvil, Vale.
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Bernard Arnault, à la cour de l’homme le plus riche de France (Le Monde)
- La Coupe du Monde a été dominée par les stars. Puis l'Espagne a déjoué les pronostics. (New York Times)
- Les investisseurs particuliers se détournent des Sept Magnifiques au profit des nouvelles coqueluches de l'IA. (Wall Street Journal)
- Dans les coulisses du revirement des démocrates de la Chambre contre Israël (Axios)