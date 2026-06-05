En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Schneider Electric place 850 millions d'euros d'OCEANE convertibles.
- Qantas envisage une commande de 20 gros-porteurs Boeing ou Airbus, selon Reuters. Airbus qui a livré 81 appareils en mai (+59% sur un an).
- Eiffage remporte un contrat de 110 MEUR en Allemagne pour la construction de ponts et voies d'accès.
- Alstom investit plus de 55 MUSD dans un centre de maintenance pour trains aux Etats-Unis.
- Scor a racheté pour 378,1 MEUR d'obligations subordonnées 2047 et 2048.
- Pierre Gautier, ancien PDG de Saint-Gobain, est élu président de Forvia.
- Vusion approuve l'ensemble des résolutions de son Assemblée générale du 4 juin 2026.
- Wallix publie le descriptif de son programme de rachat d'actions.
- Adocia présentera le 16 juin 2026 les résultats de phase III de BioChaperone Lispro lors d'un webcast.
- Un trafic de navettes contrasté pour Getlink en mai.
- François Bourgoin est nommé directeur général d'Atlantem, filiale de Herige
- Agripower annonce un projet majeur de joint-venture pour accélérer sa stratégie de développeur-investisseur sur des sites Brownfield.
- Theraclion annonce le premier déploiement clinique du Sonovein à Hainan, en Chine.
- ABL Diagnostics annonce la cession d'un nouveau bloc d'actions par ABL.
- Les principales publications du jour: Miliboo...
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- La filiale suisse de HSBC mise en examen à Paris pour des soupçons de blanchiment de capitaux et corruption au Liban.
- Les actionnaires de Heineken plaident pour un successeur externe à Dolf van den Brink, selon le FT.
- Givaudan s'offre une participation majoritaire dans la maison de parfumerie espagnole Eurofragance.
- ABB fournira les systèmes d'alimentation et de propulsion de deux remorqueurs électriques en Inde.
- Generali nomme un nouveau directeur des investissements pour le groupe.
- Terna porte son programme d'EMTN à 6 milliards d'euros.
- Oxford BioMedica reste ouverte à des offres de rachat après avoir rejeté la proposition d'EQT.
- SBM Offshore cède une participation de 45% dans le navire Chalchi loué à Woodside Energy.
- JD Sports envisage la cession de son activité de distribution Billionaire Boys Club.
- Apollo renonce à son projet de rachat du britannique Bodycote.
- Raspberry Pi anticipe une rentabilité en hausse au premier semestre.
- Corporación Acciona Energías cède son portefeuille hydroélectrique espagnol pour 66 millions d'euros.
- La Cour suprême des États-Unis donne raison à Hikma dans le litige de contrefaçon de brevet contre Amarin.
- Les principales publications du jour: Sectra AB (publ).
D'Amérique du Nord
- Blackstone a limité pour la première fois les rachats de son fonds de crédit privé phare.
- Lululemon chute de 11% hors séance après ses trimestriels.
- Boeing envisage d'accélérer la cadence du 737 pour se rapprocher des objectifs de production d'Airbus, selon Air Current. Lufthansa signale par ailleurs l'affaissement du train avant d'un Boeing 787-9 Dreamliner à la porte d'embarquement de l'aéroport de Francfort.
- Walmart intègre les menus Subway à son offre de livraison en 30 minutes.
- Visa et Brale explorent un règlement en stablecoins privés pour les paiements institutionnels.
- Lakefront Biotherapeutics et Gilead finalisent l'acquisition d'Ouro pour 1,68 MdUSD au comptant.
- Terry Duffy, PDG de CME Group, alerte sur le risque systémique des nouveaux contrats perpétuels crypto.
- Le PDG de Ciena rejette toute comparaison avec la bulle Internet.
- Brian Chesky, PDG d'Airbnb, lance un nouveau laboratoire d'IA.
- PG&E franchit le cap du million de raccordements solaires résidentiels.
D'Asie et d'ailleurs
- TES décroche un contrat d'équipement de puces de 21,2 milliards de KRW auprès de SK Hynix.
- SoftBank Group fixe le prix d'une émission de titres hybrides de 260 milliards de yens.
- Postal Savings Bank of China lève 30 milliards de yuans par voie obligataire.
- Le traitement contre l'insuffisance rénale d'Otsuka préserve la fonction de l'organe en phase finale d'essais.
- Coles fait l'objet d'un examen de la part de l'ACCC concernant un projet d'acquisition de bail en Nouvelle-Galles du Sud.
- Les principales publications du jour: Hon Hai Precision, United Microelectronics.
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Sommes-nous en train de revivre les années 1890, 1930 ou 1950 ? (Foreign Policy).
- Des ados recrutés par la Russie et l'Iran pour semer le chaos (Financial Times).
- Pourquoi la Chine est devenue riche et pas l'Inde (David Oks).
- Peut-on s'enrichir rapidement grâce aux "restes" de l'IA ? (New York Times).
- Oui, le niveau de vie a progressé plus lentement en Europe du Nord-Ouest qu'aux Etats-Unis (The Overshoot).
- BYD perd de son élan (The Economist).
- Le problème de la compétitivité européenne est plus profond qu'on ne le croit (Project Syndicate).
- Comment les tribunaux font face à l'afflux de poursuites judiciaires générées par l'IA (MIT Technology Review).
- Les 10 chiffres les plus frappants de l’IA en 2026 (Le Grand Continent).
- Comment l'IPO de SpaceX se compare-t-elle avec les opérations antérieures ? (Bloomberg).