En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Schneider Electric place 850 millions d'euros d'OCEANE convertibles.
  • Qantas envisage une commande de 20 gros-porteurs Boeing ou Airbus, selon Reuters. Airbus qui a livré 81 appareils en mai (+59% sur un an).
  • Eiffage remporte un contrat de 110 MEUR en Allemagne pour la construction de ponts et voies d'accès.
  • Alstom investit plus de 55 MUSD dans un centre de maintenance pour trains aux Etats-Unis.
  • Scor a racheté pour 378,1 MEUR d'obligations subordonnées 2047 et 2048.
  • Pierre Gautier, ancien PDG de Saint-Gobain, est élu président de Forvia.
  • Vusion approuve l'ensemble des résolutions de son Assemblée générale du 4 juin 2026.
  • Wallix publie le descriptif de son programme de rachat d'actions.
  • Adocia présentera le 16 juin 2026 les résultats de phase III de BioChaperone Lispro lors d'un webcast.
  • Un trafic de navettes contrasté pour Getlink en mai.
  • François Bourgoin est nommé directeur général d'Atlantem, filiale de Herige
  • Agripower annonce un projet majeur de joint-venture pour accélérer sa stratégie de développeur-investisseur sur des sites Brownfield.
  • Theraclion annonce le premier déploiement clinique du Sonovein à Hainan, en Chine.
  • ABL Diagnostics annonce la cession d'un nouveau bloc d'actions par ABL.
  • Les principales publications du jourMiliboo...

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • La filiale suisse de HSBC mise en examen à Paris pour des soupçons de blanchiment de capitaux et corruption au Liban.
  • Les actionnaires de Heineken plaident pour un successeur externe à Dolf van den Brink, selon le FT.
  • Givaudan s'offre une participation majoritaire dans la maison de parfumerie espagnole Eurofragance.
  • ABB fournira les systèmes d'alimentation et de propulsion de deux remorqueurs électriques en Inde.
  • Generali nomme un nouveau directeur des investissements pour le groupe.
  • Terna porte son programme d'EMTN à 6 milliards d'euros.
  • Oxford BioMedica reste ouverte à des offres de rachat après avoir rejeté la proposition d'EQT.
  • SBM Offshore cède une participation de 45% dans le navire Chalchi loué à Woodside Energy.
  • JD Sports envisage la cession de son activité de distribution Billionaire Boys Club.
  • Apollo renonce à son projet de rachat du britannique Bodycote.
  • Raspberry Pi anticipe une rentabilité en hausse au premier semestre.
  • Corporación Acciona Energías cède son portefeuille hydroélectrique espagnol pour 66 millions d'euros.
  • La Cour suprême des États-Unis donne raison à Hikma dans le litige de contrefaçon de brevet contre Amarin.
  • Les principales publications du jourSectra AB (publ).

D'Amérique du Nord

  • Blackstone a limité pour la première fois les rachats de son fonds de crédit privé phare.
  • Lululemon chute de 11% hors séance après ses trimestriels.
  • Boeing envisage d'accélérer la cadence du 737 pour se rapprocher des objectifs de production d'Airbus, selon Air Current. Lufthansa signale par ailleurs l'affaissement du train avant d'un Boeing 787-9 Dreamliner à la porte d'embarquement de l'aéroport de Francfort.
  • Walmart intègre les menus Subway à son offre de livraison en 30 minutes.
  • Visa et Brale explorent un règlement en stablecoins privés pour les paiements institutionnels.
  • Lakefront Biotherapeutics et Gilead finalisent l'acquisition d'Ouro pour 1,68 MdUSD au comptant.
  • Terry Duffy, PDG de CME Group, alerte sur le risque systémique des nouveaux contrats perpétuels crypto.
  • Le PDG de Ciena rejette toute comparaison avec la bulle Internet.
  • Brian Chesky, PDG d'Airbnb, lance un nouveau laboratoire d'IA.
  • PG&E franchit le cap du million de raccordements solaires résidentiels.

D'Asie et d'ailleurs

  • TES décroche un contrat d'équipement de puces de 21,2 milliards de KRW auprès de SK Hynix.
  • SoftBank Group fixe le prix d'une émission de titres hybrides de 260 milliards de yens.
  • Postal Savings Bank of China lève 30 milliards de yuans par voie obligataire.
  • Le traitement contre l'insuffisance rénale d'Otsuka préserve la fonction de l'organe en phase finale d'essais.
  • Coles fait l'objet d'un examen de la part de l'ACCC concernant un projet d'acquisition de bail en Nouvelle-Galles du Sud.
  • Les principales publications du jourHon Hai PrecisionUnited Microelectronics.

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures