En France
- LVMH s'apprêterait à ouvrir d'importants magasins en Chine en décembre, selon Bloomberg.
- Renault se retire d'un projet de moteur électrique sans terres rares avec Valeo et cherche un fournisseur chinois à la place, révèle Reuters.
- North Atlantic propose 28,93 EUR par action aux minoritaires d'Esso, dont le bloc de contrôle sera cédé par Exxon Mobil à North Atlantic le 28 novembre après détachement d'un dividende exceptionnel de 60,21 EUR par action demain.
- MedinCell va intégrer l'indice MSCI World Small Cap.
Dans le vaste monde
D'Europe
- Parmi les résultats du jour
- Munich Re affiche une forte hausse de ses bénéfices au troisième trimestre et maintient son objectif 2025.
- Vodafone prévoit d'atteindre le haut de la fourchette prévisionnelle pour son bénéfice et son flux de trésorerie pour l'exercice.
- Porsche Automobil Holding affiche des résultats en berne, conséquence des retards de lancement et du ralentissement du marché chinois.
- PSP Swiss Property affiche une baisse de son résultat net au troisième trimestre.
- Sunrise gagne des clients mobiles et réduit sa perte trimestrielle.
- SKF prévoit une marge bénéficiaire plus élevée après la scission.
- Oxford Instruments publie des résultats en baisse au premier semestre fiscal.
- Medios confirme ses prévisions 2025.
- Telenor annonce de nouveaux objectifs.
- Adyen revoit à la hausse ses objectifs de marge bénéficiaire à long terme.
- ABB prévoit une introduction en bourse d'E-Mobility après 2026.
- Shell fait machine arrière sur l'éolien en Ecosse.
- Banco Santander envisage de vendre le reste de sa participation dans sa filiale polonaise, selon Bloomberg.
- Leonardo annonce le départ d'Alessandra Genco de son poste de directrice financière.
- Galenica émet une obligation de 250 millions de francs.
- Nordex remporte une commande d'éoliennes pour les projets de SSE en Espagne.
- L'essai clinique de phase III d'Idorsia pour le traitement de l'hypertension montre une réduction de la pression artérielle.
- Leclanché reçoit un financement de l'Union européenne.
D'Amérique du Nord
- CoreWeave chute de 6% post-séance après ses trimestriels.
- Rocket Lab bondit de 7% post-séance après ses trimestriels.
- Warren Buffett se retire mais va garder ses actions Berkshire Hathaway. Il ne fera en revanche plus de commentaires sur la stratégie, pour laisser les nouveaux dirigeants libres de leurs choix.
- Visa et Mastercard ont proposé un accord révisé de 38 milliards de dollars avec les commerçants qui accusaient les réseaux de cartes de crédit de facturer des frais trop élevés pour accepter leurs cartes. La justice doit encore l'homologuer.
- Netflix ouvre ses premiers parcs à thème aux Etats-Unis.
- Apple retarde la sortie du prochain iPhone Air en raison de ventes décevantes, révèle The Information.
- Boeing obtient l'accord de la FAA pour entamer la prochaine phase majeure des essais de certification du 777X, selon The Air Current.
D'Asie et d'ailleurs
- Sony relève ses prévisions grâce au succès de Demon Slayer.
- Elliott achète 3,26% du capital de Toyota Industries pour faire pression afin d'obtenir un prix de rachat plus élevé de Toyota Motor.
- Softbank grimpe après de bons chiffres.
- Xpeng flambe de 15% après avoir fait part de ses projets robotiques.
- La Commission européenne étudie les moyens de contraindre les Etats membres à éliminer progressivement Huawei Technologies et ZTE de leurs réseaux de télécommunications.
Lectures
- Les pâtes italiennes sont sur le point de disparaître des rayons des supermarchés américains (Wall Street Journal, en anglais).
- Les intouchables baby-boomers tiennent l'Europe en otage (Bloomberg, en anglais).
- Il y a 140 ans, la France attaquait Taïwan (The Conversation).
- Moutai, la boisson préférée des chinois, en souffrance (Financial Times, en anglais).
- Comment Alex Karp est passé de financeur de Biden à facilitateur de Trump (New York Times, en anglais) et une grosse interview du patron de Palantir (Wired).
- Des parachutes plus précis inspirés du kirigami, l’art japonais de la découpe de papier (Le Monde).
- Shutdown : pourquoi les démocrates ont finalement capitulé (The Atlantic, en anglais).