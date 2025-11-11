Wall Street conjugue déjà le shutdown au passé

La journée du 11 novembre n'est pas chômée en Bourse, même pas en France. La séance du jour, comme celle de la veille, sera marquée par la fin d'un blocage budgétaire d'une durée record aux Etats-Unis. Wall Street, qui avait plutôt bien tenu le choc pendant ce nouveau psychodrame de plus de 40 jours, en profite pour s'offrir un rebond salvateur après les lourds dégagements opérés sur les valeurs technologiques la semaine dernière.