En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- LVMH vigilant mais confiant après un premier trimestre en ligne avec les attentes. Le titre coté aux Etats-Unis a perdu 3,1% en réaction aux chiffres.
- Publicis confirme ses objectifs 2026 après le T1.
- Le PDG de TotalEnergies estime qu'un péage préférable à une fermeture du détroit d'Ormuz.
- Stellantis s'apprête à quitter Symbio, sa coentreprise dans l'hydrogène avec Michelin et Forvia, selon Les Echos, après avoir déjà entériné la fin de sa participation en juin dernier.
- Technip Energies lance son offre d'actionnariat salarié 2026.
- Worldline négocie la cession de ses activités de paiement en Nouvelle-Zélande.
- Delta Plus Group rachète la société Sicur Delta, acteur majeur italien des systèmes de protection contre les chutes de hauteur.
- La maison mère d'Eagle Football est en difficulté et cherche un repreneur, ce qui pourrait entraîner un changement de contrôle et une OPA sur la société.
- Lighton se finance via deux lignes d'obligations, dont une convertible.
- Une OPA à 9 EUR se dessine sur Poulaillon.
- Les données intermédiaires de l'essai pivot du cema-cel soulignent la solidité de la plateforme CAR-T allogénique de Cellectis, selon la société.
- Capital B cote sur le marché US OTCID.
- Les principales publications du jour : Kering, Publicis, Havas, Sidetrade, SMAIO, Electricité Et Eaux De Madagascar, Semco, Forsee Power… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Sika annonce un chiffre d'affaires trimestriel pénalisé par le conflit au Proche-Orient.
- Keurig Dr Pepper monte à 97,75% du capital de JDE Peet's après son OPA.
- Nemetschek va acquérir HCSS auprès de Thoma Bravo.
- Danieli remporte un contrat de 450 millions d'euros auprès de Marcegaglia pour un projet de sidérurgie et de laminage de produits plats en France.
- Novo Nordisk s'associe à OpenAI pour accélérer le développement et la distribution de médicaments.
- Intertek Group envisage la scission de ses divisions infrastructures énergétiques et tests.
- La FDA étend l'homologation de Travere (Novartis) contre une maladie rénale rare.
- PolyPeptide examine ses options stratégiques sur fond de rumeurs de rachat.
- Nordex annonce 1,9 GW de prises de commandes au premier trimestre 2026.
- KKCG porte sa participation dans Ferretti à plus de 23% après son offre partielle.
- Les principales publications du jour : Givaudan, Sika…
D'Amérique du Nord
- Le PDG de United Airlines, Scott Kirby, a soulevé l'hypothèse d'une fusion avec American Airlines lors d'un entretien avec Donald Trump fin février, selon Reuters.
- Booking confirme que des pirates ont accédé aux données de ses clients.
- Le Venezuela et Chevron vont procéder à un "échange d'actifs", selon Javier La Rosa, dirigeant de Chevron.
- Des stars d'Hollywood s'opposent au rachat de Warner Bros par Paramount Skydance.
- Amazon serait proche d'un accord avec Globalstar pour concurrencer le réseau Starlink d'Elon Musk, révèle Bloomberg.
- Bloom Energy fournira jusqu'à 2,8 GW de piles à combustible dans le cadre d'un accord élargi avec Oracle.
- Les principales publications du jour : JPMorgan, Johnson & Johnson, Wells Fargo, Citigroup, BlackRock…
D'Asie et d'ailleurs
- Petrobras serait en discussions préliminaires avec le fonds d'Abou Dhabi, Mubadala, pour le rachat de la raffinerie de Mataripe au Brésil, selon Reuters.
- CATL envisage un placement d'actions de 5 milliards de dollars à Hong Kong, provoquant la chute du titre.
- La Chine assouplirait les restrictions sur certaines cargaisons de minerai de fer de BHP, selon Bloomberg.
- Antofagasta sous pression face à la hausse du pétrole et des coûts de production, selon son CEO.
- Geely Automobile affirme que son nouveau système hybride surpassera l'efficience des véhicules japonais.
- Les principales publications du jour : néant…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Bessent : les États-Unis devraient "attendre de voir" avant de baisser les taux d'intérêt (Semafor).
- Sam Altman, pompier pyromane (Platformer).
- Un blocus américain du détroit d’Ormuz pourrait coûter à l’Iran plus de 400 millions de dollars par jour (Le Grand Continent).
- JD Vance hérite du "calice empoisonné" des missions de politique étrangère de Trump (Financial Times).
- Même les partisans les plus fervents de Trump se demandent désormais s'il n'est pas l'Antéchrist (Wired, en anglais).
- Selon l'indice IA 2026 de Stanford, l'IA avance à grands pas, et nous avons du mal à suivre le rythme (MIT Technology Review).
- Les baby-boomers ont 80 ans, mais pas dans leur tête (Wall Street Journal) et L'Oligarchie des vieux (The Atlantic).
- Schtroumpfs, Flight Simulator : ces "gamers" européens qui dopent le renseignement américain (Intelligence Online).
- De Ralph Lauren à The Row, le luxe américain est en plein essor (The Economist).
- Entre Kurdistan irakien et syrien, une frontière flottante (Revue21).
- Le prochain gouverneur de Californie sera-t-il républicain ? (Le Monde)
- Le comté américain à la croissance la plus rapide se demande si son "paradis" ne grandit pas trop vite (New York Times)
- Le nouveau mantra fiscal américain : "Le fisc ne m’attrapera pas" (Wall Street Journal)