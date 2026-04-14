En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • LVMH vigilant mais confiant après un premier trimestre en ligne avec les attentes. Le titre coté aux Etats-Unis a perdu 3,1% en réaction aux chiffres.
  • Publicis confirme ses objectifs 2026 après le T1.
  • Le PDG de TotalEnergies estime qu'un péage préférable à une fermeture du détroit d'Ormuz.
  • Stellantis s'apprête à quitter Symbio, sa coentreprise dans l'hydrogène avec Michelin et Forvia, selon Les Echos, après avoir déjà entériné la fin de sa participation en juin dernier.
  • Technip Energies lance son offre d'actionnariat salarié 2026.
  • Worldline négocie la cession de ses activités de paiement en Nouvelle-Zélande.
  • Delta Plus Group rachète la société Sicur Delta, acteur majeur italien des systèmes de protection contre les chutes de hauteur.
  • La maison mère d'Eagle Football est en difficulté et cherche un repreneur, ce qui pourrait entraîner un changement de contrôle et une OPA sur la société.
  • Lighton se finance via deux lignes d'obligations, dont une convertible.
  • Une OPA à 9 EUR se dessine sur Poulaillon.
  • Les données intermédiaires de l'essai pivot du cema-cel soulignent la solidité de la plateforme CAR-T allogénique de Cellectis, selon la société.
  • Capital B cote sur le marché US OTCID.
  • Les principales publications du jour : Kering, Publicis, Havas, Sidetrade, SMAIO, Electricité Et Eaux De Madagascar, Semco, Forsee PowerLe reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Sika annonce un chiffre d'affaires trimestriel pénalisé par le conflit au Proche-Orient.
  • Keurig Dr Pepper monte à 97,75% du capital de JDE Peet's après son OPA.
  • Nemetschek va acquérir HCSS auprès de Thoma Bravo.
  • Danieli remporte un contrat de 450 millions d'euros auprès de Marcegaglia pour un projet de sidérurgie et de laminage de produits plats en France.
  • Novo Nordisk s'associe à OpenAI pour accélérer le développement et la distribution de médicaments.
  • Intertek Group envisage la scission de ses divisions infrastructures énergétiques et tests.
  • La FDA étend l'homologation de Travere (Novartis) contre une maladie rénale rare.
  • PolyPeptide examine ses options stratégiques sur fond de rumeurs de rachat.
  • Nordex annonce 1,9 GW de prises de commandes au premier trimestre 2026.
  • KKCG porte sa participation dans Ferretti à plus de 23% après son offre partielle.
  • Les principales publications du jour : Givaudan, Sika

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

  • Petrobras serait en discussions préliminaires avec le fonds d'Abou Dhabi, Mubadala, pour le rachat de la raffinerie de Mataripe au Brésil, selon Reuters.
  • CATL envisage un placement d'actions de 5 milliards de dollars à Hong Kong, provoquant la chute du titre.
  • La Chine assouplirait les restrictions sur certaines cargaisons de minerai de fer de BHP, selon Bloomberg.
  • Antofagasta sous pression face à la hausse du pétrole et des coûts de production, selon son CEO.
  • Geely Automobile affirme que son nouveau système hybride surpassera l'efficience des véhicules japonais.
  • Les principales publications du jour : néant…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures