Bourse : LVMH et Publicis lancent la saison des publications, rumeurs dans l'aérien US

La saison des résultats trimestriels démarre sur les chapeaux de roues en France avec LVMH et Publicis. En Suisse, Sika et Givaudan sont sur le pont. Dans l'aérien, Reuters croit savoir que le PDG de United Airlines ne serait pas contre une opération géante avec American Airlines.