Ce qui est petit est à nouveau mignon ?

Dans leur quête de stratégies porteuses pour la fin de l'année et au-delà, les investisseurs explorent à nouveau la thématique des petites valeurs, dans l'hypothèse où la Fed nouvelle version se montrerait très, très accommodante. En parallèle, le débat fait rage pour savoir s'il faut continuer à tout miser sur l'IA, et via quels acteurs. La question n'est pas tranchée, manifestement.