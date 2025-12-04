En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- L'Allemagne, la France et l'Espagne se réunissent pour sauver le projet d'avion de combat, qui concerne notamment Airbus, Dassault Aviation, Thales et Indra Sistemas.
- LVMH et la famille Arnault nient avoir détourné des actions Hermès.
- Unibail-Rodamco-Westfield nomme Kathleen Verelsten directrice générale des investissements.
- AXA finalise sa dernière opération d'actionnariat salarié.
- Spie annonce un changement de direction en Europe centrale.
- GTT se voit confier la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers.
- Exosens et Theon prolongent leur accord commercial de long terme jusqu’en 2030
- Eramet présente un plan pour améliorer son Ebitda au cours des prochaines années.
- Bic met un terme aux activités de Rocketbook et Skin Creative.
- BioMérieux lance deux tests dédiés aux équidés.
- Fitch Ratings a relevé la note crédit d'Eutelsat de B à BB, perspective stable, après la levée de fonds.
- En meilleure forme, Pierre & Vacances pourrait changer d'actionnariat.
- Voltalia envisage de développer des centres de données au Brésil avec le soutien de ByteDance et Brookfield, selon Bloomberg.
- Adocia lève 10 MEUR par placement privé d'ABSA.
- Crypto Blockchain Industries obtient un crédit de 1 MUSD pour acquérir de nouveaux serveurs de minage de bitcoins.
- Mauna Kea s'allie à TaeWoong Medical USA pour les soins pancréatiques.
- Les principales publications du jour : Oeneo… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- WPP quitte le FTSE 100 et se retrouve reléguée dans le FTSE 250. C'est British Land qui est promu.
- Plenitude (Eni) va acquérir 100% d'Acea Energia pour un montant pouvant atteindre 587 millions d'euros.
- Glencore révise à la baisse ses objectifs de cuivre pour 2026.
- Verbund propose un dividende exceptionnel de 1,15 euro par action.
- Balfour Beatty prévoit une croissance de 5 % de son chiffre d'affaires en 2025.
- Frasers Group affiche une hausse du bénéfice net et du chiffre d'affaires au premier semestre fiscal.
- Yellow Cake renoue avec les bénéfices au premier semestre fiscal.
- Ferrari signe une nouvelle facilité de crédit renouvelable de 350 millions d'euros.
- Leonteq prévoit des pertes en 2025.
- Les principales publications du jour : Aurubis, Frasers…
D'Amérique du Nord
- Salesforce gagne 1,8% hors séance après ses résultats.
- UiPath gagne 6% hors séance après ses résultats.
- Snowflake plonge de 8% hors séance après ses résultats.
- General Motors économisera 8,7 milliards de dollars d'ici 2031 grâce à la révision de la réglementation sur l'efficacité énergétique, selon le département américain des Transports.
- Chevron annonce un budget d'investissement 2026 compris entre 18 et 19 milliards de dollars, dans la fourchette basse des prévisions précédentes.
- Paramount porte la clause de rupture dans l'offre sur Warner Bros à 5 milliards de dollars.
- Boeing prévoit toujours de finaliser la fusion avec Spirit AeroSystems d'ici la fin de l'année.
- Donald Trump a rediscuté avec Jensen Huang, PDG de Nvidia, pour discuter des contrôles à l'exportation.
- Meta a débauché le principal responsable du design d'Apple. Par ailleurs, l'UE va ouvrir une enquête antitrust sur Meta concernant l'utilisation de l'IA dans WhatsApp, a appris le FT.
- Micron annonce la fin de son activité Crucial destinée aux consommateurs.
- Sam Altman, PDG d'OpenAI, a envisagé de créer un concurrent à SpaceX d'Elon Musk, révèle le WSJ.
- Les principales publications du jour : The Toronto-Dominion Bank, Bank of Montreal, Fastenal Company, Hewlett Packard Enterprise, Ulta Beauty, Dollar General, Rubrik, The Cooper Companies, DocuSign, Brown-Forman…
D'Asie et d'ailleurs
- Singapore Exchange étudierait le rachat de la filiale australienne de Cboe Global Markets, selon l’AFR.
- America Movil met fin au protocole d'accord avec Entel et étudiera seule les actifs de Telefonica au Chili.
- Fortescue et TISCO s'associent pour tester une technologie de production de fer plus écologique.
- Vodacom va porter sa participation dans Safaricom à 55% pour 2 milliards de dollars.
- Les principales publications du jour : United Microelectronics…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Robots-taxis : un engouement mondial (Le Monde).
- Quand l’IA fait n’importe quoi, le cas du gratte-ciel et du trombone à coulisse (The Conversation).
- OpenAI change de cap pour contrer Gemini 3 (The Information, en anglais).
- Le palmarès des maires qui usent et abusent des frais de représentation (Mediapart).
- Aux USA, bras de fer entre environnementalistes et ensemenceurs de nuages par drone (Wall Street Journal, en anglais).
- Le Parquet européen a mis au jour 51 milliards d’euros de fraudes : "On ne s’attendait pas à trouver un tel montant !" (Libération).
- Le nouveau cauchemar numérique indien (Bloomberg, en anglais).
- Ce que les Européens veulent vraiment : le dernier Eurobazooka (Le Grand Continent).
- De belles photos de touristes (National Geographic, en anglais).
- Les Américains s'alarment enfin un peu de rhétorique politique (Semafor, en anglais).