  • L'Allemagne, la France et l'Espagne se réunissent pour sauver le projet d'avion de combat, qui concerne notamment Airbus, Dassault Aviation, Thales et Indra Sistemas.
  • LVMH et la famille Arnault nient avoir détourné des actions Hermès.
  • Unibail-Rodamco-Westfield nomme Kathleen Verelsten directrice générale des investissements.
  • AXA finalise sa dernière opération d'actionnariat salarié.
  • Spie annonce un changement de direction en Europe centrale.
  • GTT se voit confier la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers.
  • Exosens et Theon prolongent leur accord commercial de long terme jusqu’en 2030
  • Eramet présente un plan pour améliorer son Ebitda au cours des prochaines années.
  • Bic met un terme aux activités de Rocketbook et Skin Creative.
  • BioMérieux lance deux tests dédiés aux équidés.
  • Fitch Ratings a relevé la note crédit d'Eutelsat de B à BB, perspective stable, après la levée de fonds.
  • En meilleure forme, Pierre & Vacances pourrait changer d'actionnariat.
  • Voltalia envisage de développer des centres de données au Brésil avec le soutien de ByteDance et Brookfield, selon Bloomberg.
  • Adocia lève 10 MEUR par placement privé d'ABSA.
  • Crypto Blockchain Industries obtient un crédit de 1 MUSD pour acquérir de nouveaux serveurs de minage de bitcoins.
  • Mauna Kea s'allie à TaeWoong Medical USA pour les soins pancréatiques.
  Les principales publications du jour : Oeneo

  • WPP quitte le FTSE 100 et se retrouve reléguée dans le FTSE 250. C'est British Land qui est promu.
  • Plenitude (Eni) va acquérir 100% d'Acea Energia pour un montant pouvant atteindre 587 millions d'euros.
  • Glencore révise à la baisse ses objectifs de cuivre pour 2026.
  • Verbund propose un dividende exceptionnel de 1,15 euro par action.
  • Balfour Beatty prévoit une croissance de 5 % de son chiffre d'affaires en 2025.
  • Frasers Group affiche une hausse du bénéfice net et du chiffre d'affaires au premier semestre fiscal.
  • Yellow Cake renoue avec les bénéfices au premier semestre fiscal.
  • Ferrari signe une nouvelle facilité de crédit renouvelable de 350 millions d'euros.
  • Leonteq prévoit des pertes en 2025.
  • Les principales publications du jourAurubis, Frasers

  • Salesforce gagne 1,8% hors séance après ses résultats.
  • UiPath gagne 6% hors séance après ses résultats.
  • Snowflake plonge de 8% hors séance après ses résultats.
  • General Motors économisera 8,7 milliards de dollars d'ici 2031 grâce à la révision de la réglementation sur l'efficacité énergétique, selon le département américain des Transports.
  • Chevron annonce un budget d'investissement 2026 compris entre 18 et 19 milliards de dollars, dans la fourchette basse des prévisions précédentes.
  • Paramount porte la clause de rupture dans l'offre sur Warner Bros à 5 milliards de dollars.
  • Boeing prévoit toujours de finaliser la fusion avec Spirit AeroSystems d'ici la fin de l'année.
  • Donald Trump a rediscuté avec Jensen Huang, PDG de Nvidia, pour discuter des contrôles à l'exportation.
  • Meta a débauché le principal responsable du design d'Apple. Par ailleurs, l'UE va ouvrir une enquête antitrust sur Meta concernant l'utilisation de l'IA dans WhatsApp, a appris le FT.
  • Micron annonce la fin de son activité Crucial destinée aux consommateurs.
  • Sam Altman, PDG d'OpenAI, a envisagé de créer un concurrent à SpaceX d'Elon Musk, révèle le WSJ.
  • Les principales publications du jour : The Toronto-Dominion BankBank of MontrealFastenal Company, Hewlett Packard EnterpriseUlta BeautyDollar GeneralRubrikThe Cooper CompaniesDocuSignBrown-Forman

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

