En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- TotalEnergies commencera de nouveaux forages au Suriname. Le groupe prend par ailleurs 10% d'un important projet de gaz naturel à Abu Dhabi.
- Airbus, Safran et Tikehau signent un accord pour la cession de la participation de Tikehau Capital dans Aubert & Duval.
- Renault prévoit 800 suppressions de postes d'ingénierie en France.
- Air Liquide investit 70 millions d'euros au Kazakhstan via un nouvel accord long terme d'approvisionnement en azote et air comprimé.
- Crédit Agricole prendra 9,9% du capital de Banco de Crédito Social Cooperativo.
- La justice européenne donne raison à Dassault Aviation dans l'affaire d'exclusion des jets d'affaires de la taxonomie verte.
- Exosens obtient un financement de 140 millions d’euros de la BEI pour soutenir l’innovation dans l’industrie européenne de la défense et de la sécurité.
- Le chiffre d'affaires de Trigano s'établit à 1,16 MdEUR au T3 2025-2026, en hausse de 1,6%.
- Atos accélère son désendettement avec le refinancement de ses lignes de dette de premier rang, après son émission obligataire de 1 250 MEUR le 12 mai.
- Bigben Interactive entre en négociations exclusives avec Modelabs en vue de la cession de sa filiale Bigben Connected.
- Transgene présente des données précliniques de son vaccin innovant contre le mpox produit sur lignée cellulaire, TG-MVA.
- Reworld Media devient UNIFY, avec cotation sous le mnémonique ALUNI à compter du 29 juin 2026 sur Euronext Growth Paris.
- Hunyvers se finance auprès de Vatel Capital.
- Forsee Power sélectionné par KONCAR pour équiper sa nouvelle génération de rames automotrices à batterie.
- Les principales publications du jour: OVH.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Volkswagen cède 51% de son activité de moteurs diesel lourds à Bain Capital pour 7,4 MdEUR.
- EasyJet rejette une nouvelle offre d'achat de Castlelake.
- GSK lance une offre publique d'achat pour acquérir Nuvalent, spécialiste des traitements contre le cancer.
- Intesa Sanpaolo participe au financement de près de 1,4 milliard d'euros accordé à Amplifon.
- Rheinmetall plonge après l'annulation d'un contrat naval allemand.
- Balfour Beatty remporte un projet de pôle énergétique de 325 millions de livres en Écosse.
- OHB a levé 482 MEUR via une augmentation de capital qui pourrait être renforcée.
- Le patron d'Adidas souligne que les maillots de l'Allemagne n'ont jamais autant la cote.
- Hitachi Energy remporte un contrat de 770 millions d'euros auprès de Terna et de la tunisienne Steg pour les stations de conversion Elmed.
- Un actionnaire de Barratt Redrow appelle le constructeur à accélérer ses rachats d'actions.
- Les principales publications du jour: Hennes & Mauritz, Serco.
D'Amérique du Nord
- Micron relève ses prévisions après un T3 fiscal solide, porté par la demande IA. Le titre prenait 16% hors séance.
- Les grandes banques américaines (JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup…) ont augmenté leurs dividendes et leurs rachats d'actions après avoir réussi les derniers tests de résistance de la Fed.
- OpenAI présente sa première puce d'IA conçue avec Broadcom afin d'optimiser les performances de ChatGPT et de ses autres modèles.
- Qualcomm prévoit 15 milliards de dollars de ventes de puces pour centres de données d'ici 2029. Par ailleurs, le groupe élargit son partenariat avec Hugging Face pour l'inférence hybride en data center.
- Hertz s'effondre de 41% après un avertissement.
- Exxon et Chevron visées par une enquête fédérale américaine sur la flambée des prix de l'essence, selon Trump.
- RTX décroche un contrat de 398,7 millions de dollars avec l'US Air Force.
- Les PDG de Boeing, Lockheed Martin et Honeywell rencontrent Trump à la Maison-Blanche pour discuter de la production d'armements.
- Anthropic affirme qu'Alibaba a accédé illégalement à ses modèles d'IA.
D'Asie et d'ailleurs
- Samsung Electronics dément les rumeurs d'un plan de rachat d'actions de 90 000 milliards de wons (environ 51 milliards d'euros).
- SK Hynix flambe après les bons résultats de son concurrent Micron.
- Kioxia espère lancer une cotation aux Etats-Unis sous forme d'ADR au printemps 2027.
- PetroChina doit commencer des forages en eau peu profonde au Suriname l'an prochain, selon un dirigeant.
- Sony Pictures investit 100 millions de dollars dans Cosm et prend une participation minoritaire.
- Les salariés de Hyundai Motor votent une grève, inquiets de l'arrivée de robots dans les usines.
- NTT émet une obligation multidevises de 10,4 milliards de dollars.
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Le mythe du chaos mondial (Project Syndicate).
- La Maison Blanche parle à Anthropic, mais plus à son CEO (Wired).
- XAI mise sur le côté osé de Grok (The Information).
- OpenClaw, ce "stagiaire" animé par IA qui fait ses premiers pas dans les start-up françaises (Le Monde).
- Pourquoi la Chine produit-elle autant de robots ? (Financial Times).
- A-t-on vraiment tout essayé contre le narcotrafic ? (L'Audace).