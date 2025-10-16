Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Les principales publications du jour :
    • Nestlé voit ses ventes reculer sur neuf mois et prévoit de supprimer 16 000 postes.
    • ABB enregistre une hausse de son bénéfice net et de son chiffre d'affaires au troisième trimestre.
    • Sartorius AG révise à la hausse ses prévisions après une croissance du chiffre d'affaires sur neuf mois.
    • Merck KGaA confirme ses prévisions de chiffre d'affaires net pour l'exercice 25 et publie ses objectifs à moyen terme.
    • VAT Group revoit en baisse ses prévisions.
    • Flatexdegiro a revu à la hausse ses prévisions pour l'exercice 2025.
    • Canal+ confirme ses perspectives pour l'exercice 2025.
    • Nordea dépasse les estimations de bénéfices au troisième trimestre.
  • Novo Nordisk va racheter à Omeros un candidat-médicament contre les maladies rares du sang.
  • Le Fabhalta de Novartis atteint le critère principal de l'étude de phase III dans une maladie du rein.
  • Givaudan ouvre un nouveau centre d'innovation biotechnologique en France.
  • ISS recommande aux actionnaires de Staar Surgical de repousser l'offre d'Alcon.
  • Ems-Chemie finalise la reprise de Eftec China.
  • Les principales publications du jour : ABBIndustrivärden ABVAT GroupNordea BankNestléEQTInvestor AB

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

  • TSMC publie un bénéfice qui dépasse les attentes et atteint un niveau record au 3e trimestre
  • Santos revoit à la baisse ses prévisions de production pour 2025 en raison d'un problème technique sur le site de Barossa.
  • Les principales publications du jour : TSMC, SantosHygon Information TechnologyWiproInfosys

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures