D'Europe
- Les principales publications du jour :
- Nestlé voit ses ventes reculer sur neuf mois et prévoit de supprimer 16 000 postes.
- ABB enregistre une hausse de son bénéfice net et de son chiffre d'affaires au troisième trimestre.
- Sartorius AG révise à la hausse ses prévisions après une croissance du chiffre d'affaires sur neuf mois.
- Merck KGaA confirme ses prévisions de chiffre d'affaires net pour l'exercice 25 et publie ses objectifs à moyen terme.
- VAT Group revoit en baisse ses prévisions.
- Flatexdegiro a revu à la hausse ses prévisions pour l'exercice 2025.
- Canal+ confirme ses perspectives pour l'exercice 2025.
- Nordea dépasse les estimations de bénéfices au troisième trimestre.
- Novo Nordisk va racheter à Omeros un candidat-médicament contre les maladies rares du sang.
- Le Fabhalta de Novartis atteint le critère principal de l'étude de phase III dans une maladie du rein.
- Givaudan ouvre un nouveau centre d'innovation biotechnologique en France.
- ISS recommande aux actionnaires de Staar Surgical de repousser l'offre d'Alcon.
- Ems-Chemie finalise la reprise de Eftec China.
- Les principales publications du jour : ABB, Industrivärden AB, VAT Group, Nordea Bank, Nestlé, EQT, Investor AB…
D'Amérique du Nord
- Actions qui montent hors séance après leurs trimestriels : JB Hunt (+12%)…
- Actions qui baissent hors séance après leurs trimestriels : United Airlines (-3,3%), Becton, Dickinson (-3%)…
- Le nouveau directeur de l'IA d'Apple, Ke Yang, quitterait l'entreprise pour Meta, selon Bloomberg.
- BlackRock, en consortium avec plusieurs entreprises dont Nvidia, va racheter l'opérateur de centres de données Aligned Data Centers pour 40 milliards de dollars.
- Le fournisseur américain de cybersécurité F5, Inc victime d'une intrusion imputée à la Chine.
- Les principales publications du jour : Charles Schwab, Marsh & McLennan, CSX Corporation, M&T Bank Corporation, East West Bancorp, Bank of New York Mellon Corporation, Snap, KeyCorp, US Bancorp, The Travelers Companies, Truist Financial Corporation, Interactive Brokers…
D'Asie et d'ailleurs
- TSMC publie un bénéfice qui dépasse les attentes et atteint un niveau record au 3e trimestre
- Santos revoit à la baisse ses prévisions de production pour 2025 en raison d'un problème technique sur le site de Barossa.
- Les principales publications du jour : TSMC, Santos, Hygon Information Technology, Wipro, Infosys…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- L'ascension fulgurante d'un obscur négociant en matières premières met le marché mondial en émoi (Bloomberg, en anglais).
- Pourquoi les bénéfices du cloud s'effondrent dans la course aux puces IA (The Conversation, en anglais).
- Plongée dans l'empire crypto des Trump (Financial Times, en anglais).
- Pardonner à l’assassin de son époux : Enjeux spirituels et politiques du geste d’Erika Kirk (The Conversation).
- Comment Jefferies s'est retrouvé embourbé dans le dossier First Brands (Wall Street Journal, en anglais).
- La destinée manifeste de Trump (Project Syndicate, en anglais).
- La différence cruciale entre la dynamique des prix et la dynamique des bénéfices (Klement on Investing, en anglais).