En bourse, les investisseurs à l'épreuve du spleen de septembre

Les Etats-Unis font leur rentrée de septembre cet après-midi, après un weekend à rallonge. Hier, les places européennes ont généralement progressé, dans des volumes un peu creux. Avec plusieurs indices au zénith après un rebond spectaculaire démarré au printemps, les investisseurs ont tendance à se montrer un peu plus prudents à l'approche de plusieurs échéances importantes.