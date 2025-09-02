En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Airbus doit livrer des avions à un rythme record pour atteindre son objectif annuel, après avoir livré une soixantaine d'appareils en août, ont indiqué lundi des sources industrielles et des analystes.
  • Michelin a finalisé la vente de ses activités pneus bias et chenilles à destination des équipements de construction compacts à un groupe indien.
  • Danone émet 1,3 MdEUR d'obligations en deux tranches.
  • Crédit Agricole a lancé une offre de rachat sur deux lignes de titres perpétuels.
  • L'autorité de régulation australienne inflige une amende de 2,5 MUSD à une filiale de Société Générale pour des ordres à terme suspects.
  • Rexel lance une émission obligataire 2030 de 400 MEUR.
  • Cogelec a signé un accord de collaboration exclusive avec Amazon Key, la division d'Amazon dédiée à l'accès sécurisé aux bâtiments.
  • Stif négocie la prise de contrôle de Boss Products.
  • Atland s'implante en Allemagne.
  • Crypto Blockchain poursuit ses achats de bitcoins.
  • A un mois d'une AG cruciale, les actionnaires fondateurs d'OSE Immuno vent debout contre le conseil d'administration.
  • Rapid Nutrition prend une licence Creapure pour sa gamme de produits à base de créatine.
  • L'Olympique Lyonnais (Eagle Football) annonce l'arrivée de l'attaquant uruguayen Martín Satriano, prêté par le RC Lens jusqu'au 30 juin 2026 pour un montant d'1MEUR.
  • Biophytis prépare un essai de phase II avec BIO101 dans la perte musculaire associée à l’obésité, tout en cherchant des financements.
  • Laurent Dechaux prend la direction générale de Verimatrix.
Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Deutsche Bank, Siemens Energy et ArgenX entreront dans l'Euro Stoxx 50 le 22 septembre à la place de Nokia, Stellantis et Pernod Ricard.
  • BBVA et Rheinmetall font leur entrée dans le Stoxx Europe 50 à la place de BASF et Mercedes.
  • Nestlé limoge son CEO, Laurent Freixe, accusé d'avoir fricoté avec une subordonnée. Philip Navratil le remplace.
  • Banca Monte dei Paschi améliore son offre sur Mediobanca en renforçant la composante en espèces.
  • Givaudan finalise la reprise du brésilien Vollmens Fragrances.
  • Partners Group enregistre une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires net au premier semestre.
  • Rheinmetall s’est constitué des stocks de matières premières lui assurant cinq ans de production, dans un contexte de boom de la demande de défense lié à la guerre en Ukraine.
  • Wise envisage de demander une licence bancaire au Royaume-Uni.
  • Ryanair annonce une augmentation de 2% de son trafic en août.
  • Centrica prolonge la durée de vie de deux centrales nucléaires britanniques jusqu'en 2028.
  • Coloplast présente sa nouvelle stratégie quinquennale.
  • Electrolux Professional rationalise ses activités.
  • La Deutsche Bank aurait mis en vente ses activités de banque de détail en Inde, selon une information de Reuters.
  • Raiffeisen cherche un nouveau président du conseil d'administration.
  • Dormakaba veut fractionner son action après ses résultats.
  • Delek Group et Eni vendent environ 2% de leur participation dans la société Ithaca Energy.
  • Les principales publications du jourPartners Group, Ashtead, Dormakaba, Romande Energie, Theon

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

  • Le président de Suntory, Takeshi Niinami, a démissionné après l’ouverture d’une enquête policière pour violation présumée de la loi sur le cannabis, qu’il nie.
  • BYD enregistre deux mois consécutifs de baisse de production mensuelle pour la première fois depuis 2020.
  • Les principales publications du jour : Fast RetailingMega FinancialFirst Financial

