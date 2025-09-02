En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Airbus doit livrer des avions à un rythme record pour atteindre son objectif annuel, après avoir livré une soixantaine d'appareils en août, ont indiqué lundi des sources industrielles et des analystes.
- Michelin a finalisé la vente de ses activités pneus bias et chenilles à destination des équipements de construction compacts à un groupe indien.
- Danone émet 1,3 MdEUR d'obligations en deux tranches.
- Crédit Agricole a lancé une offre de rachat sur deux lignes de titres perpétuels.
- L'autorité de régulation australienne inflige une amende de 2,5 MUSD à une filiale de Société Générale pour des ordres à terme suspects.
- Rexel lance une émission obligataire 2030 de 400 MEUR.
- Cogelec a signé un accord de collaboration exclusive avec Amazon Key, la division d'Amazon dédiée à l'accès sécurisé aux bâtiments.
- Stif négocie la prise de contrôle de Boss Products.
- Atland s'implante en Allemagne.
- Crypto Blockchain poursuit ses achats de bitcoins.
- A un mois d'une AG cruciale, les actionnaires fondateurs d'OSE Immuno vent debout contre le conseil d'administration.
- Rapid Nutrition prend une licence Creapure pour sa gamme de produits à base de créatine.
- L'Olympique Lyonnais (Eagle Football) annonce l'arrivée de l'attaquant uruguayen Martín Satriano, prêté par le RC Lens jusqu'au 30 juin 2026 pour un montant d'1MEUR.
- Biophytis prépare un essai de phase II avec BIO101 dans la perte musculaire associée à l’obésité, tout en cherchant des financements.
- Laurent Dechaux prend la direction générale de Verimatrix.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Deutsche Bank, Siemens Energy et ArgenX entreront dans l'Euro Stoxx 50 le 22 septembre à la place de Nokia, Stellantis et Pernod Ricard.
- BBVA et Rheinmetall font leur entrée dans le Stoxx Europe 50 à la place de BASF et Mercedes.
- Nestlé limoge son CEO, Laurent Freixe, accusé d'avoir fricoté avec une subordonnée. Philip Navratil le remplace.
- Banca Monte dei Paschi améliore son offre sur Mediobanca en renforçant la composante en espèces.
- Givaudan finalise la reprise du brésilien Vollmens Fragrances.
- Partners Group enregistre une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires net au premier semestre.
- Rheinmetall s’est constitué des stocks de matières premières lui assurant cinq ans de production, dans un contexte de boom de la demande de défense lié à la guerre en Ukraine.
- Wise envisage de demander une licence bancaire au Royaume-Uni.
- Ryanair annonce une augmentation de 2% de son trafic en août.
- Centrica prolonge la durée de vie de deux centrales nucléaires britanniques jusqu'en 2028.
- Coloplast présente sa nouvelle stratégie quinquennale.
- Electrolux Professional rationalise ses activités.
- La Deutsche Bank aurait mis en vente ses activités de banque de détail en Inde, selon une information de Reuters.
- Raiffeisen cherche un nouveau président du conseil d'administration.
- Dormakaba veut fractionner son action après ses résultats.
- Delek Group et Eni vendent environ 2% de leur participation dans la société Ithaca Energy.
- Les principales publications du jour : Partners Group, Ashtead, Dormakaba, Romande Energie, Theon…
D'Amérique du Nord
- Microsoft va supprimer 10% de ses effectifs en France.
- Amazon prévoit d'investir plus de 4,4 MdsUSD en Nouvelle-Zélande.
- Les principales publications du jour : Alimentation Couche-Tard, Zscaler, NIO…
D'Asie et d'ailleurs
- Le président de Suntory, Takeshi Niinami, a démissionné après l’ouverture d’une enquête policière pour violation présumée de la loi sur le cannabis, qu’il nie.
- BYD enregistre deux mois consécutifs de baisse de production mensuelle pour la première fois depuis 2020.
- Les principales publications du jour : Fast Retailing, Mega Financial, First Financial…
