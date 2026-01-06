En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Carrefour signe un accord de franchise en Ethiopie. Par ailleurs, le groupe pourrait perdre Provencia, son plus gros franchisé français, selon La Lettre.
- Vinci lance son programme de rachat d'actions dans la limite de 600 MEUR.
- Airbus livre son premier avion A350-1000 à la compagnie aérienne taïwanaise Starlux Airlines.
- Nexans négocie un réaménagement du calendrier du projet Great Sea Connector, mais assure qu'il n'y aura pas d'impact sur les prévisions 2028.
- Trigano améliore de 8,3% ses ventes du T1 fiscal, à 833,4 MEUR.
- Verallia repousse sa journée investisseurs après l'arrivée d'une nouvelle directrice financière.
- Séché Environnement rachète deux spécialistes des déchets, en Italie et au Chili.
- Maurel finalise l’acquisition d’une participation de 61% dans le permis gazier Sinu-9 en Colombie.
- Dolfines s'allie à AsiaEdge et cible le marché de la formation professionnelle en Asie.
- Groupe Tera dépose une OPRA à 6,50 EUR sur 2 millions de ses propres actions.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Unicredit augmente sa participation directe dans Alpha Bank à environ 29,8%.
- Anheuser-Busch InBev a exercé son droit de racheter la participation minoritaire de 49,9% dans les usines de cannettes d'AB InBev basées aux Etats-Unis, auprès du consortium Apollo Global Management pour environ 3 MdsUSD.
- Novo Nordisk lance la pilule amaigrissante Wegovy aux Etats-Unis.
- Eni et Repsol ont du mal à récupérer 6 MdsUSD de paiements gaziers au Venezuela, selon le FT.
- Holcim acquiert Alkern.
- Prudential démarre un rachat d'actions de 1,2 MdUSD.
- Essensys prévoit que les résultats de l'exercice 2026 seront nettement inférieurs aux attentes de la direction.
- Fagron finalise l'acquisition de Purifarma au Brésil.
- ING paiera 0,172 euro par action le 15 janvier prochain, dans le cadre de la distribution allant jusqu'à 1,6 milliard d'euros aux actionnaires annoncée le 30 octobre dernier, en marge de ses résultats de 3e trimestre.
- L'Italie et Pirelli cherchent à écarter Sinochem du capital du fabricant de pneus, selon le FT.
- Warehouses de Pauw a finalisé l'acquisition auprès d'AG Real Estate France d'un site logistique dans le port du Havre pour 58 MEUR.
- Galapagos entame la réduction progressive de ses activités dans le domaine de la thérapie cellulaire.
D'Amérique du Nord
- Steel Dynamics et SGH font une offre de 8,8 milliards de dollars pour racheter l'australien BlueScope Steel.
- Nvidia lance un modèle IA pour la conduite autonome et espère lancer un robotaxi en 2027.
- AMD a annoncé la sortie d'une nouvelle puce destinée aux centres de données.
- General Motors a augmenté ses ventes de véhicules de 6% aux USA en 2025, à 2,85 millions d'unités.
- Vistra va racheter Cogentrix Energy pour 4 MdsUSD.
- Fairfax a pris une position dans Under Armour.
- Microsoft acquiert Osmos pour renforcer l'ingénierie autonome des données dans Fabric.
D'Asie et d'ailleurs
- Air China va vendre une partie de ses actions Cathay Pacific.
- Pop Mart commence la production de jouets au Mexique.
- WiseTech a acquis le CCES, un prestataire de services de formation australien.
- Samsung Electronics présente sa nouvelle gamme d'ordinateurs portables équipés d'une intelligence artificielle.
Lectures
- Sur Polymarket, un gros lot et des soupçons après le gain spectaculaire lié à l’enlèvement de Nicolas Maduro (Le Monde).
- La fin du secret sur les salaires, un choc culturel pour les entreprises françaises (The Conversation).
- La présidence "Fais le malin, tu verras bien" (The Atlantic).
- Bienvenue à Data City, dans la grisaille anglaise (Revue21).
- Donald Trump avait demandé aux dirigeant des majors pétrolières US de se tenir prêts il y a quelques semaines (Wall Street Journal).
- Une révolution IA est en cours dans le médicament (The Economist).
- Le Congrès commence à prendre plus au sérieux l'intérêt de Trump pour le Groenland (Semafor).
- Comment l'IA m'affecte en tant qu'être humain (et journaliste) (Axios).
- Pourquoi il ne faut pas céder à Trump : la leçon du 6 janvier (Le Grand Continent).