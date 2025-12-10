En France

  • STMicroelectronics mis en cause par Libération sur une aide publique qui ne s'est pas transformée en créations d'emplois.
  • Carrefour, Carmila, Unlimitail et JCDecaux s’allient pour accélérer le développement du retail media sur les sites Carrefour et Carmila en France et en Espagne.
  • Airbus a obtenu une première commande pour son hélicoptère H160 en Australie.
  • Thales et Aireon s'associent pour la gestion de l'espace aérien dans la région Asie-Pacifique.
  • Nexans écarte les rumeurs d'arrêt du projet Great Sea Interconnector, qui ont encore fait plonger le titre en bourse hier.
  • Eurazeo va prendre le contrôle du groupe britannique Water Direct.
  • Fnac Darty a conclu un accord avec le Trustee du fonds de pension Comet au Royaume-Uni avec Canada Life UK pour assurer entièrement les passifs du régime via un buy-in intégral de 330 millions de livres, sans impact sur la position de trésorerie du groupe.
  • Le directeur financier d'Ipsos passe la main.
  • Viridien annonce un nouveau programme de retraitement sismique sur le bloc 22 au large de l’Angola afin de soutenir le prochain cycle d'octroi de licences.
  • Aramis met en œuvre un programme de rachat d'actions.
  • Argan signe pour la construction d'un nouvel entrepôt logistique de 30 000 m2 à l'est de Paris.
  • Qwamplify vend son fonds de commerce Qwamplify Pro.
  • Klarsen distribue des BSA à ses actionnaires.
  • Theraclion espère une décision mi-2026 de la FDA pour son dispositif Sonovein.
Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Shell en pourparlers avancés pour acquérir LLOG Exploration pour plus de 3 milliards de dollars, selon Reuters.
  • Alcon relève son offre pour Staar Surgical à 30,75 USD par action, contre 28 USD précédemment.
  • WPP remporte un contrat publicitaire de 2,7 milliards de dollars avec le gouvernement britannique.
  • ASML brocardé par un reportage de l'émission néerlandaise Nieuwsuur pour les liens d'au moins un de ses clients avec l'armée chinoise.
  • TUI AG prévoit une hausse modérée de ses revenus pour 2026.
  • Magnum Ice Cream confirme son inclusion dans l'indice AEX sur Euronext Amsterdam
  • Diageo assure l'absence d'impact sur l'approvisionnement de Guinness pendant Noël malgré la grève à Belfast.
  • Compass cherche à se séparer de la société de produits d'hygiène féminine The Honey Pot, a appris Reuters.
  • GSK obtient la désignation de médicament orphelin de la FDA pour le traitement du cancer du poumon à petites cellules.
  • Swatch Group et Citizen soupçonnés de pratiques anti-concurentielles en Italie.
  • Nordex remporte des contrats pour des éoliennes aux Etats-Unis.
  • Delivery Hero s'interroge sur ses options pour répondre aux préoccupations liées à la performance du cours de l'action.
  • Temenos prévoit un nouveau programme de rachat d'actions d'une valeur de 100 millions de francs suisses.
  • Fincantieri lance le "Seven Seas Prestige", premier des deux navires destinés à Regent Seven Seas Cruises.
  • Les principales publications du jourFlughafen Zürich, TUI AG, Clas Ohlson

D'Amérique du Nord

  • Paramount envisage en privé une augmentation, ou bien d'ajouter des avantages supplémentaires à l'offre sur Warner Bros, selon le FT.
  • JPMorgan Chase a perdu 4% hier alors que la banque met en garde contre des coûts plus élevés que prévu en 2026.
  • Nvidia va installer un logiciel de vérification de localisation activable par le client sur ses puces, à partir de la Blackwell.
  • Amazon veut investir 35 MdsUSD en Inde d'ici 2030.
  • GE Vernova renforce ses rachats d'actions et dope son dividende.
  • CVS Health relève ses prévisions de bénéfices pour 2025.
  • Eli Lilly prévoit d'investir plus de 6 milliards de dollars dans une nouvelle usine de fabrication à Huntsville, en Alabama.
  • Pfizer s'associe à YaoPharma pour développer un médicament destiné à la gestion du poids.
  • SpaceX vise une valorisation de 1 500 milliards de dollars pour son IPO en 2026, selon Bloomberg.
  • Les principales publications du jour : OracleAdobeSynopsysChewy

D'Asie et d'ailleurs

  • Les actionnaires d'Anglo American approuvent la fusion entre égaux avec Teck Resources.
  • Le CEO de Coupang démissionne.
  • Elliott prend 5% dans Toyota Industries.
  • Tencent a été retirée de l'offre d'achat de Warner Bros par Paramount en raison des inquiétudes liées aux questions de souveraineté aux Etats-Unis.
  • SK Hynix envisage la cotation d'actions de préférence aux Etats-Unis parmi plusieurs options.
  • Hong Kong Exchanges lance un nouvel indice technologique, le HKEX Tech 100, qui suit six secteurs (intelligence artificielle, biotechnologies, mobilité intelligente, technologies de l'information, Internet et robotique).
  • Meesho s'envole de 54% pour son IPO en Inde.
  • Giga Device Semiconductor s'apprête à entrer en bourse à Hong Kong.
  • Les principales publications du jour : MediaTek

