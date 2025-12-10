En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- STMicroelectronics mis en cause par Libération sur une aide publique qui ne s'est pas transformée en créations d'emplois.
- Carrefour, Carmila, Unlimitail et JCDecaux s’allient pour accélérer le développement du retail media sur les sites Carrefour et Carmila en France et en Espagne.
- Airbus a obtenu une première commande pour son hélicoptère H160 en Australie.
- Thales et Aireon s'associent pour la gestion de l'espace aérien dans la région Asie-Pacifique.
- Nexans écarte les rumeurs d'arrêt du projet Great Sea Interconnector, qui ont encore fait plonger le titre en bourse hier.
- Eurazeo va prendre le contrôle du groupe britannique Water Direct.
- Fnac Darty a conclu un accord avec le Trustee du fonds de pension Comet au Royaume-Uni avec Canada Life UK pour assurer entièrement les passifs du régime via un buy-in intégral de 330 millions de livres, sans impact sur la position de trésorerie du groupe.
- Le directeur financier d'Ipsos passe la main.
- Viridien annonce un nouveau programme de retraitement sismique sur le bloc 22 au large de l’Angola afin de soutenir le prochain cycle d'octroi de licences.
- Aramis met en œuvre un programme de rachat d'actions.
- Argan signe pour la construction d'un nouvel entrepôt logistique de 30 000 m2 à l'est de Paris.
- Qwamplify vend son fonds de commerce Qwamplify Pro.
- Klarsen distribue des BSA à ses actionnaires.
- Theraclion espère une décision mi-2026 de la FDA pour son dispositif Sonovein.
- Les principales publications du jour : Figeac, Pullup, Moulinvest, Prismaflex, Medincell… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Shell en pourparlers avancés pour acquérir LLOG Exploration pour plus de 3 milliards de dollars, selon Reuters.
- Alcon relève son offre pour Staar Surgical à 30,75 USD par action, contre 28 USD précédemment.
- WPP remporte un contrat publicitaire de 2,7 milliards de dollars avec le gouvernement britannique.
- ASML brocardé par un reportage de l'émission néerlandaise Nieuwsuur pour les liens d'au moins un de ses clients avec l'armée chinoise.
- TUI AG prévoit une hausse modérée de ses revenus pour 2026.
- Magnum Ice Cream confirme son inclusion dans l'indice AEX sur Euronext Amsterdam
- Diageo assure l'absence d'impact sur l'approvisionnement de Guinness pendant Noël malgré la grève à Belfast.
- Compass cherche à se séparer de la société de produits d'hygiène féminine The Honey Pot, a appris Reuters.
- GSK obtient la désignation de médicament orphelin de la FDA pour le traitement du cancer du poumon à petites cellules.
- Swatch Group et Citizen soupçonnés de pratiques anti-concurentielles en Italie.
- Nordex remporte des contrats pour des éoliennes aux Etats-Unis.
- Delivery Hero s'interroge sur ses options pour répondre aux préoccupations liées à la performance du cours de l'action.
- Temenos prévoit un nouveau programme de rachat d'actions d'une valeur de 100 millions de francs suisses.
- Fincantieri lance le "Seven Seas Prestige", premier des deux navires destinés à Regent Seven Seas Cruises.
- Les principales publications du jour : Flughafen Zürich, TUI AG, Clas Ohlson…
D'Amérique du Nord
- Paramount envisage en privé une augmentation, ou bien d'ajouter des avantages supplémentaires à l'offre sur Warner Bros, selon le FT.
- JPMorgan Chase a perdu 4% hier alors que la banque met en garde contre des coûts plus élevés que prévu en 2026.
- Nvidia va installer un logiciel de vérification de localisation activable par le client sur ses puces, à partir de la Blackwell.
- Amazon veut investir 35 MdsUSD en Inde d'ici 2030.
- GE Vernova renforce ses rachats d'actions et dope son dividende.
- CVS Health relève ses prévisions de bénéfices pour 2025.
- Eli Lilly prévoit d'investir plus de 6 milliards de dollars dans une nouvelle usine de fabrication à Huntsville, en Alabama.
- Pfizer s'associe à YaoPharma pour développer un médicament destiné à la gestion du poids.
- SpaceX vise une valorisation de 1 500 milliards de dollars pour son IPO en 2026, selon Bloomberg.
- Les principales publications du jour : Oracle, Adobe, Synopsys, Chewy…
D'Asie et d'ailleurs
- Les actionnaires d'Anglo American approuvent la fusion entre égaux avec Teck Resources.
- Le CEO de Coupang démissionne.
- Elliott prend 5% dans Toyota Industries.
- Tencent a été retirée de l'offre d'achat de Warner Bros par Paramount en raison des inquiétudes liées aux questions de souveraineté aux Etats-Unis.
- SK Hynix envisage la cotation d'actions de préférence aux Etats-Unis parmi plusieurs options.
- Hong Kong Exchanges lance un nouvel indice technologique, le HKEX Tech 100, qui suit six secteurs (intelligence artificielle, biotechnologies, mobilité intelligente, technologies de l'information, Internet et robotique).
- Meesho s'envole de 54% pour son IPO en Inde.
- Giga Device Semiconductor s'apprête à entrer en bourse à Hong Kong.
- Les principales publications du jour : MediaTek…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Les Européens sont faibles, juge Donald Trump (Politico), tandis que Jamie Dimon estime que les Etats-Unis ont besoin de l'Europe (Le Grand Continent).
- La décision de Trump d'autoriser Nvidia à vendre en Chine ses H200 aurait été motivée par les progrès d'Huawei sur ses puces (Bloomberg, en anglais).
- Opération "Trident" : l’itinéraire hors norme de l’indicateur Elias, entre voitures volées, cocaïne et Hezbollah (Le Monde).
- La quête de la superintelligence (Noéma, en anglais).
- Au cœur de Paris, l’opaque machine à cash de l’élite libanaise (Revue21).
- La RAM renchérit tout (The Verge, en anglais).
- Comment les entreprises d'IA simulent la prise de pouvoir des robots (Intelligencer, en anglais).
- Qui sont les élites économiques mondiales ? (CNRS).
- Comment les comédies musicales utilisent des motifs pour raconter des histoires (The Pudding, en anglais).
- Red-chip art : comment le streetwear, le luxe et les cryptos ont hacké le marché de l'art (L'ADN).