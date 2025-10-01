En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Les immatriculations de véhicules légers neufs en France ont progressé de 2,1% en septembre sur un an, selon la PFA.
- Crédit Agricole a discuté avec Rome des conditions d'un éventuel accord sur Banco BPM, selon Reuters.
- TotalEnergies a finalisé la cession de 50% d'un portefeuille éolien et solaire en France. Le groupe vend aussi des participations non-opérées en Norvège.
- Sanofi est visé par une enquête de la Commission européenne pour un éventuel abus de position dominante dans les vaccins contre la grippe saisonnière.
- Capgemini acquiert le groupe d'ingénierie nucléaire Seimaf.
- Accor finalise la deuxième tranche de son programme de rachat d'actions.
- Thales versera un acompte sur dividende de 0,95 EUR au titre de l'exercice 2025.
- Technip Energies remporte deux contrats en Espagne.
- Vallourec reçoit une commande de Petrobras.
- Aperam confirme ses objectifs 2025.
- Soitec doit trouver un successeur à Pierre Barnabé, son directeur général, qui partira dans six mois.
- Antin prend une participation majoritaire dans le groupe Swiftair.
- NRJ Group finalise la cession de Chérie 25 à RMC-BFM.
- Thermador finalise l'acquisition de Quilinox pour un montant de 10,9 millions d'euros.
- Figeac Aero remporte un contrat avec Bombardier.
- NSE finalise l’acquisition d’Ametra Intégration.
- HighCo finalise deux acquisitions.
- Dovetail Games (Pullup) lance Train Sim World 6, la nouvelle édition de sa simulation ferroviaire.
- Streamwide signe un contrat avec AT&T pour fournir l'application critique de nouvelle génération de FirstNet, destinée à la sécurité publique aux Etats-Unis.
- Artea et AB Science décalent la publication de leurs résultats semestriels.
- Inventiva change de directeur général.
- La cotation de Mexedia va reprendre après une suspension temporaire due à un risque d'abus de marché.
- L'administrateur judiciaire de Carmat a présenté au tribunal une demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation, qui sera examinée le 14 octobre. Si la liquidation est prononcée, les actions seront alors délistées et sans valeur.
- Les principales publications du jour : Lacroix, Stif, Delfingen, Groupe Pizzorno, Affluent Medical, Coheris, Icape, Osmosun, Hopscotch, Crosswood, SCBSM… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Banco de Sabadell rejette l'offre de rachat améliorée de BBVA.
- Rolls-Royce discute avec Boeing de la motorisation du remplaçant du B737.
- Aedifica estime que l'offre Cofinimmo pourrait être acceptée au quatrième trimestre.
- L'actionnaire chinois de Pirelli est ouvert à la vente de sa participation après le bras de fer sur la gouvernance.
- Les actionnaires de GVS approuvent la fusion avec Haemotronic.
- Sika acquiert un producteur de mortier danois.
- Givaudan va racheter le fabricant de parfums Belle Aire Creations aux Etats-Unis.
- Vestas Wind Systems reçoit des commandes pour des livraisons d'éoliennes en Italie et en Allemagne.
- Tenaris achève la première tranche de son programme de rachat d'actions de 600 millions de dollars.
- Georg Fischer conclut l'acquisition du groupe VAG.
- Stadler fournira des automotrices modernes Flirt Xl au S-Bahn Rhin-Ruhr.
- Ypsomed termine la construction de son second site de production allemand.
- Vaudoise Assurances rachète Ecofin Investment Consulting.
- La FDA homologue le Rhapsido de Novartis pour le traitement de l'urticaire.
- Pharming annonce que la FDA a accepté l'examen prioritaire d'une demande d'autorisation de mise sur le marché pour le Lenolisib chez les enfants âgés de 4 à 11 ans atteints du SDAA.
- Glanbia renforce son programme de rachat d'actions.
- Les principales publications du jour : Danske Bank…
D'Amérique du Nord
- Nike gagnait 4,5% hors séance hier soir après ses résultats trimestriels.
- Donald Trump annonce un accord avec Pfizer sur les prix des médicaments.
- Berkshire Hathaway négocie le rachat de la branche pétrochimie d'Occidental Petroleum pour 10 milliards de dollars, selon le WSJ.
- Qualcomm annonce qu'un tribunal américain rejette le reste de l'action en justice intentée par Arm Holdings.
- Exxon Mobil va licencier 2 000 personnes au Canada et en Europe.
- Global Infrastructure Partners (BlackRock) serait sur le point de conclure un accord de 38 milliards de dollars pour l'achat du groupe de services publics AES, selon le FT.
- Tesla annonce que la nouvelle Model Y Performance est désormais disponible aux Etats-Unis.
- Targa construit un pipeline de LGN de 500 miles dans le Permien.
- Fanduel et Amazon annoncent un partenariat exclusif de fournisseur de cotes.
- Les principales publications du jour : RPM International…
D'Asie et d'ailleurs
- LG Electronics propose des actions dans le cadre de l'introduction en bourse de sa filiale indienne dans la fourchette 1 080 roupies à 1 140 INR par action, a appris Bloomberg.
- Mitsubishi UFJ Financial vise 20% de Shriram Finance pour 2,6 milliards de dollars, révèle l'Economic Times.
- Marubeni Power et la société britannique SmartestEnergy créent une société de négoce d'électricité.
- Petrobras signe un contrat de 430 millions de dollars avec Elea pour des services de colocation de centres de données.
- Les principales publications du jour : pas grand-chose…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- L'IA européenne est-elle une cause perdue ? (Noéma, en anglais).
- Parmi les pays arabes et musulmans, qui soutient le plan de Trump pour Gaza ? (Le Grand Continent).
- Des forêts primaires ravagées, un écosystème dégradé, l’Europe dépassée : la Roumanie sous la coupe de la "mafia du bois" (Libération).
- La SEC s'apprête à autoriser les actions à s'échanger comme des crypto-monnaies (The Information, en anglais).
- Les véritables enjeux et la véritable histoire de l'obsession de Peter Thiel pour l'Antéchrist (Wired, en anglais).
- Polymarket, Pumpfun, TikTok Live : Ces plateformes qui façonnent la nouvelle "génération casino" (L'ADN).
- La Russie reste le premier fournisseur de combustible nucléaire des Etats-Unis (Bloomberg, en anglais).
- TrumpRx, un site pour payer cash certains médicaments sur un site web gouvernemental à un prix réduit négocié (Wall Street Journal, en anglais).
- Entre Kremlin et Occident, la dangereuse partie du patron mondial des échecs (XXI).