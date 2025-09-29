En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • TotalEnergies va céder 50% d'un portefeuille d'actifs solaires en Amérique du nord.
  • Stellantis nomme Joao Laranjo directeur financier.
  • Valentino, l'entreprise commune Mayhoola-Kering, est en pourparlers avec ses créanciers en vue d'un allègement de sa dette.
  • Seize ans après le crash du vol AF447 Rio-Paris, Air France et Airbus, initialement relaxés, sont rejugés en appel à Paris pour homicides involontaires.
  • Un juge fédéral américain a rejeté la plainte antitrust visant EssilorLuxottica, mais a accordé aux plaignants une dernière chance de déposer une version amendée d’ici le 17 octobre.
  • Chrysler (Stellantis) rappelle 123 396 véhicules aux Etats-Unis car certaines pièces de garniture détachées peuvent tomber, créant un danger, selon la NHTSA.
  • Saint-Gobain a inauguré une grosse usine de plaques de plâtre au Canada, entièrement alimentée en énergies renouvelables.
  • Valeo achève son programme de rachat d'actions.
  • Exosens décroche un contrat de 17 000 monoculaires de vision nocturne nouvelle génération avec l'armée espagnole.
  • La filiale japonaise de GL Events dans la tourmente à cause de l'exposition universelle d'Osaka, selon Libération.
  • Bonduelle réduit ses pertes annuelles et confirme viser une amélioration de sa rentabilité sur le nouvel exercice 2025/2026.
  • STIF prend le contrôle de Boss Products et vise 100 MEUR de chiffre d'affaires.
  • Poxel signe un financement obligataire de 2,5 MEUR avec IPF Partners pour financer sa période d'observation.
  Les principales publications du jour : Equasens, DLSI, Acanthe, FSDV, Inventiva, Passat, Dekuple, Ikonisys, Soditech

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Genmab va racheter Merus, une société de biotechnologie néerlandaise cotée au Nasdaq qui développe un médicament contre le cancer de la tête et du cou, pour 8 milliards de dollars (97 USD par action).
  • AstraZeneca s'introduit à la Bourse de New York tout en maintenant sa cotation au Royaume-Uni.
  • Lufthansa annonce la suppression de 4 000 postes d'ici 2030.
  • Tesco s'apprête à revoir à la hausse ses prévisions de bénéfices après les fortes ventes de l'été.
  • DSM-Firmenich aurait relancé des discussions avec Apollo et CVC pour la cession de son pôle santé animale et nutrition, valorisé autour de 3 milliards d’euros, selon Bloomberg.
  • Impresa a révélé que son actionnaire majoritaire était en pourparlers pour vendre une part importante de son capital à MFE-MediaForEurope.
  • Landis+Gyr cède ses activités EMEA à Aurelius pour une valeur d'entreprise de 215 millions de dollars.
  • Volkswagen aurait engagé des experts externes pour restructurer sa filiale en Inde, selon Reuters.
  • Givaudan investit 40 millions de francs dans une nouvelle usine de parfums en Chine.
  • ING Groep attend toujours le feu vert réglementaire pour la cession de ses activités en Russie.
  • Klöckner vent huit sites de distribution d'acier aux Etats-Unis.
  • Verisure lance son IPO à Stockholm, avec une fourchette de 12,25 et 13,50 EUR par action, soit une capitalisation comprise entre 12,9 et 13,9 MdsEUR.
D'Amérique du Nord

  • L'éditeur de jeux vidéo Electronic Arts préparerait son retrait de la cote boursière pour environ 50 milliards de dollars, a révélé vendredi le WSJ.
  • Occidental Petroleum est en pourparlers pour vendre sa division OxyChem pour au moins 10 milliards de dollars, selon le FT.
  • La FAA va assouplir les restrictions sur les livraisons de Boeing, selon des rumeurs concordantes.
  • Apple crée une application de type ChatGPT pour tester la nouvelle version de Siri, selon Bloomberg.
  • Donald Trump fait pression sur Microsoft pour que le groupe licencie Lisa Monaco, haute dirigeante en charge des relations avec les gouvernements, à cause de son passé de procureure générale adjointe.
  • Sikorsky (Lockheed Martin) reçoit un contrat de cinq ans pour la construction de 99 hélicoptères de transport lourd CH-53K pour le corps des Marines.
  • General Dynamics annonce que sa branche "bateaux électriques" a reçu 642 millions de dollars pour des travaux sur les sous-marins de classe Virginia.
  Les principales publications du jour : Carnival, Jefferies

D'Asie et d'ailleurs

  • Londres contraint de débloquer des fonds pour aider Jaguar Land Rover (filiale de l'indien Tata Motors) à surmonter la cyberattaque qui a désorganisé l'entreprise.
  • Softbank et Ark discuteraient d'un co-investissement dans Tether.
  • Sony Financial Group, des débuts tonitruants en bourse : 37% de hausse le jour de l'IPO.
  • Nidec perd 2% à Tokyo après avoir publié ses comptes dans les temps, mais sans la certification de ses auditeurs qui réclament davantage d'informations.
  • Le laboratoire australien Pro Medicus déclare ne pas être concerné par les droits de douane américains sur les produits pharmaceutiques.
  • Isuzu et Toyota développent conjointement un autobus routier à pile à combustible de nouvelle génération.
