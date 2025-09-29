En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- TotalEnergies va céder 50% d'un portefeuille d'actifs solaires en Amérique du nord.
- Stellantis nomme Joao Laranjo directeur financier.
- Valentino, l'entreprise commune Mayhoola-Kering, est en pourparlers avec ses créanciers en vue d'un allègement de sa dette.
- Seize ans après le crash du vol AF447 Rio-Paris, Air France et Airbus, initialement relaxés, sont rejugés en appel à Paris pour homicides involontaires.
- Un juge fédéral américain a rejeté la plainte antitrust visant EssilorLuxottica, mais a accordé aux plaignants une dernière chance de déposer une version amendée d’ici le 17 octobre.
- Chrysler (Stellantis) rappelle 123 396 véhicules aux Etats-Unis car certaines pièces de garniture détachées peuvent tomber, créant un danger, selon la NHTSA.
- Saint-Gobain a inauguré une grosse usine de plaques de plâtre au Canada, entièrement alimentée en énergies renouvelables.
- Valeo achève son programme de rachat d'actions.
- Exosens décroche un contrat de 17 000 monoculaires de vision nocturne nouvelle génération avec l'armée espagnole.
- La filiale japonaise de GL Events dans la tourmente à cause de l'exposition universelle d'Osaka, selon Libération.
- Bonduelle réduit ses pertes annuelles et confirme viser une amélioration de sa rentabilité sur le nouvel exercice 2025/2026.
- STIF prend le contrôle de Boss Products et vise 100 MEUR de chiffre d'affaires.
- Poxel signe un financement obligataire de 2,5 MEUR avec IPF Partners pour financer sa période d'observation.
- Les principales publications du jour : Equasens, DLSI, Acanthe, FSDV, Inventiva, Passat, Dekuple, Ikonisys, Soditech… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Genmab va racheter Merus, une société de biotechnologie néerlandaise cotée au Nasdaq qui développe un médicament contre le cancer de la tête et du cou, pour 8 milliards de dollars (97 USD par action).
- AstraZeneca s'introduit à la Bourse de New York tout en maintenant sa cotation au Royaume-Uni.
- Lufthansa annonce la suppression de 4 000 postes d'ici 2030.
- Tesco s'apprête à revoir à la hausse ses prévisions de bénéfices après les fortes ventes de l'été.
- DSM-Firmenich aurait relancé des discussions avec Apollo et CVC pour la cession de son pôle santé animale et nutrition, valorisé autour de 3 milliards d’euros, selon Bloomberg.
- Impresa a révélé que son actionnaire majoritaire était en pourparlers pour vendre une part importante de son capital à MFE-MediaForEurope.
- Landis+Gyr cède ses activités EMEA à Aurelius pour une valeur d'entreprise de 215 millions de dollars.
- Volkswagen aurait engagé des experts externes pour restructurer sa filiale en Inde, selon Reuters.
- Givaudan investit 40 millions de francs dans une nouvelle usine de parfums en Chine.
- ING Groep attend toujours le feu vert réglementaire pour la cession de ses activités en Russie.
- Klöckner vent huit sites de distribution d'acier aux Etats-Unis.
- Verisure lance son IPO à Stockholm, avec une fourchette de 12,25 et 13,50 EUR par action, soit une capitalisation comprise entre 12,9 et 13,9 MdsEUR.
- Les principales publications du jour : néant…
D'Amérique du Nord
- L'éditeur de jeux vidéo Electronic Arts préparerait son retrait de la cote boursière pour environ 50 milliards de dollars, a révélé vendredi le WSJ.
- Occidental Petroleum est en pourparlers pour vendre sa division OxyChem pour au moins 10 milliards de dollars, selon le FT.
- La FAA va assouplir les restrictions sur les livraisons de Boeing, selon des rumeurs concordantes.
- Apple crée une application de type ChatGPT pour tester la nouvelle version de Siri, selon Bloomberg.
- Donald Trump fait pression sur Microsoft pour que le groupe licencie Lisa Monaco, haute dirigeante en charge des relations avec les gouvernements, à cause de son passé de procureure générale adjointe.
- Sikorsky (Lockheed Martin) reçoit un contrat de cinq ans pour la construction de 99 hélicoptères de transport lourd CH-53K pour le corps des Marines.
- General Dynamics annonce que sa branche "bateaux électriques" a reçu 642 millions de dollars pour des travaux sur les sous-marins de classe Virginia.
- Les principales publications du jour : Carnival, Jefferies…
D'Asie et d'ailleurs
- Londres contraint de débloquer des fonds pour aider Jaguar Land Rover (filiale de l'indien Tata Motors) à surmonter la cyberattaque qui a désorganisé l'entreprise.
- Softbank et Ark discuteraient d'un co-investissement dans Tether.
- Sony Financial Group, des débuts tonitruants en bourse : 37% de hausse le jour de l'IPO.
- Nidec perd 2% à Tokyo après avoir publié ses comptes dans les temps, mais sans la certification de ses auditeurs qui réclament davantage d'informations.
- Le laboratoire australien Pro Medicus déclare ne pas être concerné par les droits de douane américains sur les produits pharmaceutiques.
- Isuzu et Toyota développent conjointement un autobus routier à pile à combustible de nouvelle génération.
- Les principales publications du jour : pas grand-chose…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Les économistes aimeraient Waller en prochain président de la Fed, mais penser qu'Hassett aura le job (Financial Times, en anglais).
- Pourquoi l'Amérique va perdre sa lutte mercantiliste (Bloomberg, en anglais).
- Comment Jensen Huang utilise l'argent de Nvidia pour contrôler l'écosystème IA (The Information, en anglais).
- Les démocrates se mentent à eux-mêmes sur les raisons de leur défaite (Yascha Mounk, en anglais).
- A Londres, Oxford Street dans l’ombre du blanchiment (XXI).
- Les étrangers adorent la France… mais ont toujours du mal avec les Français (Le Monde).
- James Graham : "la droite est bien plus forte pour raconter les histoires" (Bloomberg, en anglais).