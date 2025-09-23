En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- L'Oréal ne s'intéresserait qu'à l’activité beauté de Giorgio Armani dans le cadre d’une éventuelle prise de participation, tout en restant fidèle à sa stratégie centrée sur les cosmétiques, selon Bloomberg.
- Stellantis met six usines européennes au chômage technique.
- Le SAR446268 de Sanofi obtient la désignation Fast Track aux Etats-Unis pour le traitement de la dystrophie myotonique non congénitale de type 1.
- Bouygues Construction Australia choisie pour moderniser la station Davis en Antarctique.
- Air Liquide signe un contrat en Espagne pour le suivi des patients atteints de maladies respiratoires.
- Avantium, LVMH et Tereos signent des protocoles d'accord pour la production de plastique d'origine végétale.
- Argan renonce à céder un portefeuille d'actifs en raison de conditions de marché défavorables.
- Guerbet nomme un directeur général par intérim.
- Drone Volt vend un nouveau drone à Hydro-Québec.
- DBT signe un contrat de référencement avec une enseigne de la grande distribution.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Heineken va racheter les activités de boissons et de vente au détail de Florida Ice and Farm Company pour 3,2 milliards de dollars, renforçant ainsi sa présence en Amérique centrale.
- KBC Group a précisé qu’il étudie uniquement un éventuel rachat de l’assureur belge Ethias, et non d’ABN Amro, contrairement à ce qu’indiquaient certains médias.
- TUI maintient ses perspectives car la demande se maintient malgré les difficultés.
- Kingfisher revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices grâce à la vigueur du Royaume-Uni.
- ASM International n'atteindra pas son objectif 2025.
- Orsted a obtenu une injonction préliminaire pour reprendre les travaux du projet éolien Revolution Wind au large de Rhode Island, aux Etats-Unis, bloqués par l'administration Trump.
- La participation des actionnaires à l'offre de Banca Monte Dei Paschi sur Mediobanca atteint 86,33%.
- Fitch relève la notation crédit de Generali à "AA-".
- Smiths Group dépasse les prévisions grâce à la hausse de la demande pour ses kits de contrôle.
- Norma Group signe un accord pour la vente de son unité de gestion de l'eau et actualise ses perspectives pour 2025.
- Tomra Systems rachète CLYNK.
- Montana Aerospace conclut un nouveau financement de 300 millions d'euros.
- Peach Property étend un crédit de 203 millions d'euros de 7 ans.
D'Amérique du Nord
- Nvidia prévoit d'investir jusqu'à 100 milliards de dollars dans OpenAI.
- Pfizer a confirmé l'acquisition de Metsera pour un montant pouvant atteindre 7,3 milliards de dollars.
- Trump affirme que les femmes enceintes ne devraient pas prendre de Tylenol en raison du risque d'autisme, provoquant la chute de Kenvue. La FDA a par ailleurs approuvé une version de la leucovorine de GSK que l'entreprise avait précédemment retirée de l'examen de l'agence après avoir cessé de fabriquer le médicament.
- Google lutte en justice contre le démantèlement de son empire publicitaire.
- Oracle nomme un duo de directeurs généraux pour succéder à Safra Catz.
- The ODP Corporation, la société mère d'Office Depot, va être rachetée par Atlas Holdings pour 1 milliard de dollars.
- Uzbekistan Airways passe commande de 22 Boeing
- Meta présente Dating Assistant et Meet Cute, deux nouvelles fonctionnalités de rencontres sur Facebook.
- Exxon Mobil lance un septième projet de forage pétrolier au large du Guyana.
D'Asie et d'ailleurs
- Fortescue prévoit d'éliminer l'utilisation de combustibles fossiles dans l'ensemble de ses activités terrestres de production de minerai de fer en Australie d'ici à 2030.
