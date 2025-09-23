Le FOMO et IA font bon ménage

Le marché action américain est revenu en mode "FOMO", l'acronyme de "Fear Of Missing Out", le peur de manquer l'immanquable. En l'occurrence le marché haussier séculaire autour des investissements dans l'intelligence artificielle. La thématique IA, c'est 53% de hausse en 2025, comme on va le voir un peu plus loin. C'est aussi un écosystème de l'entre-soi de plus en plus prononcé.