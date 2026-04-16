Bourse : on reparle de SFR, Pernod Ricard concurrencé pour Brown-Forman, TotalEnergies vers un gros T1

Petite salve de résultats en Europe avec Pernod Ricard, Tesco, Rentokil ou Pluxee ce matin. TotalEnergies et Maurel profitent du bond des cours du baril. La rachat de SFR se précise.