En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Tesco fait état d'une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2026.
  • Rentokil Initial affiche une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre.
  • Barry Callebaut publie une hausse de son bénéfice net semestriel malgré un repli du chiffre d'affaires.
  • EasyJet anticipe une perte avant impôts sous-jacente de 540 à 560 millions de livres au premier semestre.
  • Entain réitère ses objectifs pour l'exercice 2026.
  • Stellantis en pourparlers pour relancer son partenariat avec le constructeur chinois Dongfeng Motor, selon Bloomberg.
  • Saipem remporte deux contrats offshore en Arabie saoudite pour environ 400 millions de dollars.
  • CSG signe un contrat de près de 300 millions d'euros avec un client européen.
  • Inditex révèle un accès non autorisé à des bases de données hébergées par un tiers.
  • Hays anticipe le maintien de conditions de marché difficiles à court terme.
  • Intertek acquiert les actifs du laboratoire solaire de Mitsui Chemicals en Inde.
  • L'ancien directeur général de Banca Monte Dei Paschi, Luigi Lovaglio, réélu à la surprise générale.
  • Fincantieri décroche son premier contrat auprès de l'U.S. Navy pour le programme LSM.
  • JD Sports Fashion cède des titres Applied Nutrition via un placement accéléré.
  • Freenet lance une revue stratégique pour waipu.tv, l'option d'une IPO à l'étude.
  • Proximus nomme Cécile Coune à la présidence du conseil d'administration.
  • Les créanciers de Gerresheimer acceptent de reporter l'échéance de publication des comptes annuels.
  • Le suédois Sivers Semiconductors envisage une double cotation sur le Nasdaq à New York.
  • Les principales publications du jour : Tesco, Aker BP, VAT Group, Rentokil

D'Amérique du Nord

  • Doug Field, ancien de Tesla et Apple, quitte Ford dans le cadre d'une réorganisation, révèle le WSJ.
  • Johnson Controls envisage la cession d'activités valorisées jusqu'à 4,5 milliards de dollars, selon Bloomberg.
  • Alphabet pourrait engranger 100 milliards de dollars de plus-value grâce à son investissement dans SpaceX, encore selon Bloomberg.
  • Snap licencie 1000 personnes en invoquant les progrès de l'IA.
  • Live Nation Entertainment a illégalement monopolisé le marché de la billetterie, selon un jury fédéral de New York.
  • PPG fait l'acquisition du fabricant de marquage routier Ozark Materials.
  • L3Harris annonce une expansion d'un milliard de dollars pour doper sa production de moteurs-fusées à propergol solide en Virginie.
  • Les principales publications du jour : Netflix, PepsiCo, Abbott, Charles Schwab, Prologis, …

D'Asie et d'ailleurs

  • Elliott entre au capital de Daikin et prône une revue de portefeuille.
  • CATL fait pression pour être retiré de la liste noire du Pentagone liée à l'armée chinoise, révèle Bloomberg.
  • Les principales publications du jour : néant…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures