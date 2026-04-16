En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Bouygues, Iliad et Orange en pourparlers avancés pour le rachat de SFR auprès d'Altice, croit savoir Bloomberg.
- Sazerac a fait une offre de 15 milliards de dollars pour Brown-Forman, courtisé par Pernod Ricard, selon le WSJ.
- Pernod Ricard confirme ses perspectives de moyen terme, mais souffre à court terme.
- Vinci remporte un contrat autoroutier en République tchèque.
- GTT reçoit une commande du chantier naval Hudong-Zhonghua pour la conception des cuves de quatre nouveaux méthaniers.
- Pluxee confirme ses objectifs financiers annuels après les résultats de son premier semestre fiscal.
- Exail Technologies dévoile un bond de 40% de son chiffre d'affaires.
- Kaufman & Broad vise pour 2026 un chiffre d'affaires comparable à 2025.
- Gérard Perrier veut passer sur Euronext Growth.
- Eurobio Scientific signe un accord définitif en vue de l'acquisition de la division "Lab Products" de CareDx dédiée à la transplantation.
- Sirius Media annonce que sa filiale de production est en redressement judiciaire.
- Les principales publications du jour : Pernod Ricard, Virbac, Lagardère, Maurel, Ipsos, Pluxee, Icade, GL Events, Covivio, Planisware, Thermador, Marie Brizard, Wallix, Pullup Entertainment, Ateme, Theraclion, VOGO, Vinpai… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Tesco fait état d'une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2026.
- Rentokil Initial affiche une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre.
- Barry Callebaut publie une hausse de son bénéfice net semestriel malgré un repli du chiffre d'affaires.
- EasyJet anticipe une perte avant impôts sous-jacente de 540 à 560 millions de livres au premier semestre.
- Entain réitère ses objectifs pour l'exercice 2026.
- Stellantis en pourparlers pour relancer son partenariat avec le constructeur chinois Dongfeng Motor, selon Bloomberg.
- Saipem remporte deux contrats offshore en Arabie saoudite pour environ 400 millions de dollars.
- CSG signe un contrat de près de 300 millions d'euros avec un client européen.
- Inditex révèle un accès non autorisé à des bases de données hébergées par un tiers.
- Hays anticipe le maintien de conditions de marché difficiles à court terme.
- Intertek acquiert les actifs du laboratoire solaire de Mitsui Chemicals en Inde.
- L'ancien directeur général de Banca Monte Dei Paschi, Luigi Lovaglio, réélu à la surprise générale.
- Fincantieri décroche son premier contrat auprès de l'U.S. Navy pour le programme LSM.
- JD Sports Fashion cède des titres Applied Nutrition via un placement accéléré.
- Freenet lance une revue stratégique pour waipu.tv, l'option d'une IPO à l'étude.
- Proximus nomme Cécile Coune à la présidence du conseil d'administration.
- Les créanciers de Gerresheimer acceptent de reporter l'échéance de publication des comptes annuels.
- Le suédois Sivers Semiconductors envisage une double cotation sur le Nasdaq à New York.
- Les principales publications du jour : Tesco, Aker BP, VAT Group, Rentokil…
D'Amérique du Nord
- Doug Field, ancien de Tesla et Apple, quitte Ford dans le cadre d'une réorganisation, révèle le WSJ.
- Johnson Controls envisage la cession d'activités valorisées jusqu'à 4,5 milliards de dollars, selon Bloomberg.
- Alphabet pourrait engranger 100 milliards de dollars de plus-value grâce à son investissement dans SpaceX, encore selon Bloomberg.
- Snap licencie 1000 personnes en invoquant les progrès de l'IA.
- Live Nation Entertainment a illégalement monopolisé le marché de la billetterie, selon un jury fédéral de New York.
- PPG fait l'acquisition du fabricant de marquage routier Ozark Materials.
- L3Harris annonce une expansion d'un milliard de dollars pour doper sa production de moteurs-fusées à propergol solide en Virginie.
- Les principales publications du jour : Netflix, PepsiCo, Abbott, Charles Schwab, Prologis, …
D'Asie et d'ailleurs
- Elliott entre au capital de Daikin et prône une revue de portefeuille.
- CATL fait pression pour être retiré de la liste noire du Pentagone liée à l'armée chinoise, révèle Bloomberg.
- Les principales publications du jour : néant…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Les Etats-Unis enquêtent sur les trade suspects sur le pétrole, avant les déclarations de Trump (Bloomberg).
- Le Pentagone a approché Ford et GM pour évoquer la fabrication d'armement (Wall Street Journal).
- Trump aurait discuté du mème "Jésus" avec Bill Pulte avant de le publier (Axios).
- Qui sont les "crypto bros" européens ? (FT Alphaville).
- Pourquoi Anthropic et OpenAI restreignent l'accès à leurs derniers modèles (The Economist).
- Comment la dupe economy a conquis le marché de la beauté (L'ADN).
- Le "moment Apple" de Figma (The Information).
- Pourquoi les Américains achètent-ils des smoothies à 22 dollars alors qu'ils sont très inquiets pour l'économie ? (The Conversation).
- Les Américains deviennent un peu plus amicaux envers la Chine (Axios)
- Le régime iranien a changé, mais en pire (Wall Street Journal)
- Un moment Ferrari pour Hermès ? (Bloomberg)
- La marque de chaussures qui se transforme en fournisseur de services de calcul pour l'IA (Financial Times)
- Un improbable axe Sánchez-Meloni est en train d’émerger sur Israël et l’Iran (Le Grand Continent)