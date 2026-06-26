En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- TotalEnergies va réduire l'intensité carbone de ses produits suite à une décision de justice.
- Une filiale de Vinci remporte un contrat de 210 millions d'euros pour la construction d'un hôpital français.
- CACEIS (Crédit Agricole) va verser 31,7 millions de livres aux clients de WealthTek suite au blâme du régulateur britannique.
- Michelin fermera son site BFGoodrich dans l'Alabama.
- Scor anticipe un impact de 50 millions de dollars suite à une décision arbitrale concernant ses traités avec Covéa.
- Air France-KLM émet 500 millions d'euros d'obligations.
- Dominique Pautrat est nommé président du conseil d'administration d'Equasens, succédant à Thierry Chapusot.
- Les actionnaires d'Alan Allman Associates approuvent l'ensemble des résolutions de l'Assemblée Générale Mixte 2026.
- Gérard Brémond, fondateur de Pierre & Vacances, est décédé.
- MaaT Pharma annonce son intention de demander un réexamen suite à l'avis négatif du CHMP sur MaaT013 dans la maladie aiguë du greffon contre l'hôte.
- Mexedia finalise l'acquisition de 51% de Stantup Service pour une contrepartie totale de 16,5 millions d'euros.
- Bluelinea réduit son capital avant une future levée de fonds.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Stellantis et Nissan en pourparlers pour racheter des actifs de Marelli en faillite.
- Le gendarme financier allemand enquête sur les comptes 2025 de Zalando.
- Le parquet requiert des expertises suite aux décharges sauvages de Nestlé.
- Rio Tinto envisagerait une coentreprise dans le fret et la logistique avec Vitol.
- BP Plc et Iberdrola réallouent 211 millions d'euros à leur projet d'hydrogène vert.
- Moody's relève la note de Munich Re.
- Idorsia finalise un accord de prêt de 250 millions de francs suisses avec des fonds gérés par Pharmakon Advisors.
- Wise Group va lancer un programme de rachat d'actions de plus de 500 millions de dollars.
- Le nouveau modèle électrique de Ferrari doit être digéré, selon un dirigeant de l'entreprise.
- Bayer remporte un jugement favorable à la Cour suprême des États-Unis dans les poursuites liées au Roundup.
- Ryanair ajuste sa politique d'attribution des sièges suite à l'enquête de l'autorité britannique de la concurrence.
- Crédit Agricole informe le gouvernement de son intention de monter au capital de Banco BPM.
- Swatch demande des dommages et intérêts dans le litige contre Samsung.
- Vestas décroche des commandes de 869 MW aux États-Unis.
- ITV conclut un accord de 1,6 milliard de livres pour la vente de ses activités de diffusion et de streaming à Sky.
D'Amérique du Nord
- ON Semiconductor va racheter Synaptics pour 7 MdsUSD.
- Microsoft augmente les prix de ses consoles Xbox dans le monde entier à partir d'août.
- OpenAI envisagerait de repousser son introduction en bourse à l'année prochaine, selon le New York Times.
- Le conseil d'administration de JPMorgan souhaite que Jamie Dimon reste PDG encore quelques années.
- RTX décroche une extension de contrat de 1,11 milliard de dollars auprès de l'US Navy.
- Les tests de résistance d'American Express confirment un coussin de fonds propres au seuil réglementaire minimal.
- TechnipFMC remporte un contrat pour les projets de Var Energi en mer du Nord.
- General Dynamics remporte un contrat de 209,3 millions de dollars avec l'US Army pour le programme Abrams.
- Robinhood finalise une émission d'obligations convertibles de 2,2 MdUSD.
D'Asie et d'ailleurs
- TSMC affirme que toutes ses usines fonctionnent normalement malgré les fortes pluies à Taïwan.
- Saudi Aramco reprend le chargement de pétrole à Ras Tanura après quatre mois d'arrêt.
- Samsung prépare un investissement de 648 milliards de dollars dans les puces en contexte de boom IA.
- Kioxia prévoit une introduction en Bourse aux États-Unis en 2027 et une division d'actions au Japon.
- BHP scinde le poste de président Amériques en deux fonctions distinctes.
- I-Pulse, soutenu par BHP, obtient une subvention de 250 MUSD du CHIPS Act pour ses semi-conducteurs en carbure de silicium.
- Bungie, filiale de Sony, supprime des postes.
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Pourquoi les grands laboratoires d'IA recrutent-ils autant de philosophes ? (The Economist).
- Concentration boursière et portefeuilles de fonds (Klement on Investing).
- Pourquoi l’Europe a besoin d’une Bourse unique et transparente (The Conversation).
- Sur TikTok, Gabriel Attal applique la méthode de Bardella pour capter les plus jeunes (L'ADN).
- Optimiser sa tonte de pelouse (The Pudding).
- Oubliez le travail. Le revenu passif, c'est le nouveau rêve américain. (Wall Street Journal).
- Anthropic a recruté un économiste aux . . . points de vue intéressants sur la survie de l'humanité (FT Alphaville).
- Qui sont les coupeurs de feu ? (Aeon).