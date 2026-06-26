En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • TotalEnergies va réduire l'intensité carbone de ses produits suite à une décision de justice.
  • Une filiale de Vinci remporte un contrat de 210 millions d'euros pour la construction d'un hôpital français.
  • CACEIS (Crédit Agricole) va verser 31,7 millions de livres aux clients de WealthTek suite au blâme du régulateur britannique.
  • Michelin fermera son site BFGoodrich dans l'Alabama.
  • Scor anticipe un impact de 50 millions de dollars suite à une décision arbitrale concernant ses traités avec Covéa.
  • Air France-KLM émet 500 millions d'euros d'obligations.
  • Dominique Pautrat est nommé président du conseil d'administration d'Equasens, succédant à Thierry Chapusot.
  • Les actionnaires d'Alan Allman Associates approuvent l'ensemble des résolutions de l'Assemblée Générale Mixte 2026.
  • Gérard Brémond, fondateur de Pierre & Vacances, est décédé.
  • MaaT Pharma annonce son intention de demander un réexamen suite à l'avis négatif du CHMP sur MaaT013 dans la maladie aiguë du greffon contre l'hôte.
  • Mexedia finalise l'acquisition de 51% de Stantup Service pour une contrepartie totale de 16,5 millions d'euros.
  • Bluelinea réduit son capital avant une future levée de fonds.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Stellantis et Nissan en pourparlers pour racheter des actifs de Marelli en faillite.
  • Le gendarme financier allemand enquête sur les comptes 2025 de Zalando.
  • Le parquet requiert des expertises suite aux décharges sauvages de Nestlé.
  • Rio Tinto envisagerait une coentreprise dans le fret et la logistique avec Vitol.
  • BP Plc et Iberdrola réallouent 211 millions d'euros à leur projet d'hydrogène vert.
  • Moody's relève la note de Munich Re.
  • Idorsia finalise un accord de prêt de 250 millions de francs suisses avec des fonds gérés par Pharmakon Advisors.
  • Wise Group va lancer un programme de rachat d'actions de plus de 500 millions de dollars.
  • Le nouveau modèle électrique de Ferrari doit être digéré, selon un dirigeant de l'entreprise.
  • Bayer remporte un jugement favorable à la Cour suprême des États-Unis dans les poursuites liées au Roundup.
  • Ryanair ajuste sa politique d'attribution des sièges suite à l'enquête de l'autorité britannique de la concurrence.
  • Crédit Agricole informe le gouvernement de son intention de monter au capital de Banco BPM.
  • Swatch demande des dommages et intérêts dans le litige contre Samsung.
  • Vestas décroche des commandes de 869 MW aux États-Unis.
  • ITV conclut un accord de 1,6 milliard de livres pour la vente de ses activités de diffusion et de streaming à Sky.

D'Amérique du Nord

  • ON Semiconductor va racheter Synaptics pour 7 MdsUSD.
  • Microsoft augmente les prix de ses consoles Xbox dans le monde entier à partir d'août.
  • OpenAI envisagerait de repousser son introduction en bourse à l'année prochaine, selon le New York Times.
  • Le conseil d'administration de JPMorgan souhaite que Jamie Dimon reste PDG encore quelques années.
  • RTX décroche une extension de contrat de 1,11 milliard de dollars auprès de l'US Navy.
  • Les tests de résistance d'American Express confirment un coussin de fonds propres au seuil réglementaire minimal.
  • TechnipFMC remporte un contrat pour les projets de Var Energi en mer du Nord.
  • General Dynamics remporte un contrat de 209,3 millions de dollars avec l'US Army pour le programme Abrams.
  • Robinhood finalise une émission d'obligations convertibles de 2,2 MdUSD.

D'Asie et d'ailleurs

  • TSMC affirme que toutes ses usines fonctionnent normalement malgré les fortes pluies à Taïwan.
  • Saudi Aramco reprend le chargement de pétrole à Ras Tanura après quatre mois d'arrêt.
  • Samsung prépare un investissement de 648 milliards de dollars dans les puces en contexte de boom IA.
  • Kioxia prévoit une introduction en Bourse aux États-Unis en 2027 et une division d'actions au Japon.
  • BHP scinde le poste de président Amériques en deux fonctions distinctes.
  • I-Pulse, soutenu par BHP, obtient une subvention de 250 MUSD du CHIPS Act pour ses semi-conducteurs en carbure de silicium.
  • Bungie, filiale de Sony, supprime des postes.

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