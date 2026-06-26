Bourse : ON Semi rachète Synaptics, OpenAI hésiterait sur l'IPO, note salée pour la Scor

Le silicium ne connaît pas la crise : ON Semiconductor s'offre Synaptics pour 7 milliards de dollars, Samsung promet une enveloppe colossale et Kioxia prépare déjà son entrée à Wall Street. OpenAI, en revanche, hésite sur son IPO.