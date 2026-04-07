Bourse : OPA en vue sur UMG, Samsung en forme, Oracle recrute chez Schneider

Les marchés financiers rouvrent en Europe après un long weekend. L'actualité tourne autour de l'offre de rachat d'UMG par Pershing Square, le débauchage de la directrice financière de Schneider par Oracle et l'offensive des LLM américains contre leurs homologues chinois.