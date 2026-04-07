En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Klépierre a nommé Stanley Shashoua président du conseil de surveillance, pour succéder à David Simon, décédé en mars.
- TotalEnergies, Shell et d'autres majors manifestent un intérêt précoce pour un gisement profond dans le golfe du Mexique.
- Hilary Maxson (Schneider) part prendre la direction financière d'Oracle.
- Le lunsekimig de Sanofi a atteint les critères d’évaluation principal et secondaires clés dans les études respiratoires de phase II dans l’asthme et la rhinosinusite chronique avec polypose nasale.
- Alstom rachète les activités de piles à combustible à hydrogène de Cummins dédiées au ferroviaire.
- Bureau Veritas rachète Lotusworks pour se renforcer sur les marchés liés à l'IA.
- Michelin finalise l'acquisition de Flexitallic.
- Airbus enregistre une commande de trois hélicoptères auprès de sociétés vietnamiennes
- EssilorLuxottica a finalisé une transaction pour entrer au capital de la chaîne de distribution thaïlandaise Top Charoen.
- Spie met la main sur un acteur tchèque des salles propres.
- Aperam confirme ses perspectives pour le T1.
- Exosens obtient une commande de solutions d'imagerie numérique pour drones intercepteurs.
- Aelis Farma obtient une subvention de 458 000 EUR dans le cadre de France 2030.
- Latécoère dégage un flux de trésorerie positif sur ses activités poursuivies mais reste confronté à un environnement difficile.
- Les principales publications du jour : LDC, Latécoère… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Pershing Square, le fonds de Bill Ackman, propose de racheter Universal Music Group dans le cadre d'une offre en numéraire et en actions évaluée à 30,40 EUR par titre.
- BP Plc exhorte ses actionnaires à approuver les modifications du reporting climatique. ISS recommande de voter contre.
- Iberdrola lance un programme de plus de 13,7 milliards d'euros pour moderniser le réseau écossais.
- L'Italie s'apprête à nommer le nouveau patron de Leonardo dès cette semaine, selon Bloomberg. Alessandro Ercolani et Stefano Donnarumma parmi les favoris.
- Des élus américains chercheraient donc à limiter l'accès de la Chine aux machines de production de puces, ce qui serait une mauvaise nouvelle pour ASML et consorts.
- Siemens AG réduit de moitié ses parts dans Siemens Energy, pour descendre à 5,5%.
- EMS-Chemie dégage un chiffre d'affaires de 487 MCHF au premier trimestre.
- Alcon lance sa nouvelle lentille intraoculaire aux Etats-Unis.
- Stadler Rail retire son recours contre l'attribution d'une commande à Siemens.
- Seadrill annonce la prolongation du contrat du West Polaris au Brésil.
- Les principales publications du jour : EMS-Chemie…
D'Amérique du Nord
- OpenAI, Anthropic et Google collaboreraient pour tenter de freiner les concurrents chinois, selon Bloomberg.
- Microsoft s'engage à investir 10 milliards de dollars pour renforcer ses capacités en IA et cybersécurité au Japon.
- L'iPhone pliable d'Apple se heurte à des obstacles techniques et des retards de livraison sont possibles selon Nikkei Asia.
- Tesla a des ambitions au Japon.
- Broadcom et Google concluent un accord de fourniture de TPU et de solutions réseau jusqu'en 2031.
- Amazon a conclu un accord avec la poste américaine sur les livraisons, selon le WSJ.
- Elbit Systems décroche un contrat de 750 millions de dollars pour la fourniture de lance-roquettes à la Grèce.
- CrowdStrike muscle son plan de rachat d'actions de 500 millions de dollars.
- Neurocrine Biosciences va racheter Soleno Therapeutics pour 2,9 milliards de dollars.
- Le redémarrage de Three Mile Island freiné par des retards dans les projets de transport d'électricité, selon Constellation Energy.
- La directrice financière d'OpenAI émet des doutes sur la viabilité d'une IPO en 2026.
- SpaceX serait en pourparlers avec le fonds souverain saoudien PIF pour un investissement de 5 milliards de dollars lors de son IPO, selon Reuters.
- Les principales publications du jour : néant…
D'Asie et d'ailleurs
- Samsung Electronics prévoit un bénéfice inédit au T1 fiscal, dopé par l'IA.
- Wipro va acquérir Mindsprint, filiale d'Olam Group, pour 375 millions de dollars en numéraire.
- Les principales publications du jour : néant…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Comment la Chine pourrait gagner la guerre en Iran sans tirer un seul coup de feu (Doomberg).
- Le buffet de l'IA est fermé (Axios).
- BlackRock lance un ETF pour contester le monopole d'Invesco sur les ETF Nasdaq 100 (Bloomberg).
- Une histoire du GPU (Sheet.Works).
- Comment est fixé le prix d'un litre de carburant ? (The Conversation).
- Le plan pour rendre les IPO "great again" (The Economist).
- A quel point Mark Zuckerberg est-il malfaisant ? (The Ruffian).
- Aux Etats-Unis, la guerre de l'électricité a commencé (L'ADN).
- Le prodige des échecs de 20 ans qui fait des ravages parmi les meilleurs grands maîtres du monde (Wall Street Journal).
- Inde, le piège des antibiotiques (Aeon).