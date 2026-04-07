En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Klépierre a nommé Stanley Shashoua président du conseil de surveillance, pour succéder à David Simon, décédé en mars.
  • TotalEnergies, Shell et d'autres majors manifestent un intérêt précoce pour un gisement profond dans le golfe du Mexique.
  • Hilary Maxson (Schneider) part prendre la direction financière d'Oracle.
  • Le lunsekimig de Sanofi a atteint les critères d’évaluation principal et secondaires clés dans les études respiratoires de phase II dans l’asthme et la rhinosinusite chronique avec polypose nasale.
  • Alstom rachète les activités de piles à combustible à hydrogène de Cummins dédiées au ferroviaire.
  • Bureau Veritas rachète Lotusworks pour se renforcer sur les marchés liés à l'IA.
  • Michelin finalise l'acquisition de Flexitallic.
  • Airbus enregistre une commande de trois hélicoptères auprès de sociétés vietnamiennes
  • EssilorLuxottica a finalisé une transaction pour entrer au capital de la chaîne de distribution thaïlandaise Top Charoen.
  • Spie met la main sur un acteur tchèque des salles propres.
  • Aperam confirme ses perspectives pour le T1.
  • Exosens obtient une commande de solutions d'imagerie numérique pour drones intercepteurs.
  • Aelis Farma obtient une subvention de 458 000 EUR dans le cadre de France 2030.
  • Latécoère dégage un flux de trésorerie positif sur ses activités poursuivies mais reste confronté à un environnement difficile.
  • Les principales publications du jour : LDC, LatécoèreLe reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Pershing Square, le fonds de Bill Ackman, propose de racheter Universal Music Group dans le cadre d'une offre en numéraire et en actions évaluée à 30,40 EUR par titre.
  • BP Plc exhorte ses actionnaires à approuver les modifications du reporting climatique. ISS recommande de voter contre.
  • Iberdrola lance un programme de plus de 13,7 milliards d'euros pour moderniser le réseau écossais.
  • L'Italie s'apprête à nommer le nouveau patron de Leonardo dès cette semaine, selon Bloomberg. Alessandro Ercolani et Stefano Donnarumma parmi les favoris.
  • Des élus américains chercheraient donc à limiter l'accès de la Chine aux machines de production de puces, ce qui serait une mauvaise nouvelle pour ASML et consorts.
  • Siemens AG réduit de moitié ses parts dans Siemens Energy, pour descendre à 5,5%.
  • EMS-Chemie dégage un chiffre d'affaires de 487 MCHF au premier trimestre.
  • Alcon lance sa nouvelle lentille intraoculaire aux Etats-Unis.
  • Stadler Rail retire son recours contre l'attribution d'une commande à Siemens.
  • Seadrill annonce la prolongation du contrat du West Polaris au Brésil.
  • Les principales publications du jour : EMS-Chemie

D'Amérique du Nord

  • OpenAI, Anthropic et Google collaboreraient pour tenter de freiner les concurrents chinois, selon Bloomberg.
  • Microsoft s'engage à investir 10 milliards de dollars pour renforcer ses capacités en IA et cybersécurité au Japon.
  • L'iPhone pliable d'Apple se heurte à des obstacles techniques et des retards de livraison sont possibles selon Nikkei Asia.
  • Tesla a des ambitions au Japon.
  • Broadcom et Google concluent un accord de fourniture de TPU et de solutions réseau jusqu'en 2031.
  • Amazon a conclu un accord avec la poste américaine sur les livraisons, selon le WSJ.
  • Elbit Systems décroche un contrat de 750 millions de dollars pour la fourniture de lance-roquettes à la Grèce.
  • CrowdStrike muscle son plan de rachat d'actions de 500 millions de dollars.
  • Neurocrine Biosciences va racheter Soleno Therapeutics pour 2,9 milliards de dollars.
  • Le redémarrage de Three Mile Island freiné par des retards dans les projets de transport d'électricité, selon Constellation Energy.
  • La directrice financière d'OpenAI émet des doutes sur la viabilité d'une IPO en 2026.
  • SpaceX serait en pourparlers avec le fonds souverain saoudien PIF pour un investissement de 5 milliards de dollars lors de son IPO, selon Reuters.
  • Les principales publications du jour : néant…

D'Asie et d'ailleurs

  • Samsung Electronics prévoit un bénéfice inédit au T1 fiscal, dopé par l'IA.
  • Wipro va acquérir Mindsprint, filiale d'Olam Group, pour 375 millions de dollars en numéraire.
  • Les principales publications du jour : néant…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures