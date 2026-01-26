En France
- Des actionnaires de LVMH demandent de la clarté sur la succession de Bernard Arnault.
- Danone annonce un rappel de plusieurs lots de laits infantiles.
- La Libye va signer un accord de développement pétrolier de 25 ans avec TotalEnergies et ConocoPhillips pour attirer plus de 20 MdsUSD d'investissements.
- Airbus met en garde ses salariés face aux risques géopolitiques.
- La créatrice de la ligne homme d'Hermès, Véronique Nichanian, quitte son poste après 37 ans et passe le relais à la jeune créatrice britannique Grace Wales Bonners.
- Pernod Ricard réorganise ses marques en nommant Nodjame Fouad à la tête de l’unité "Gold", qui regroupe notamment Irish Distillers, Chivas Brothers et Martell Mumm Perrier-Jouët, tandis que Stéphanie Durroux dirigera l’unité "Crystal" (spiritueux non vieillis, liqueurs et gin notamment).
- Air France-KLM suspend ses vols vers le Moyen-Orient en raison des tensions persistantes.
- EP Group, le holding de Daniel Kretinsky, propose de racheter Fnac Darty à 36 EUR par action, dans le cadre d'une offre recommandée par le conseil, sans volonté de retirer le titre de la cote à l'issue de l'opération.
- Hopium peine à sécuriser la 5e tranche de financement de son plan de de continuation.
- Europlasma annonce l'interruption de la production à la Fonderie de Bretagne après un incident industriel.
- Le tribunal de commerce d'Orléans place Vergnet en liquidation judiciaire. La direction étudie un appel.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Ryanair revoit à la hausse ses prévisions de croissance tarifaire grâce à de solides réservations pour début 2026.
- Rheinmetall et OHB en pourparlers pour un service de type Starlink pour l'armée allemande, selon le FT.
- Volkswagen ne poursuivra pas son projet de construction d'une usine Audi aux États-Unis tant que les droits de douane sur les véhicules automobiles ne seront pas réduits, selon son PDG Oliver Blume au Handelsblatt.
- EFG International va acquérir la banque privée zurichoise Quilvest Switzerland.
- Basic-Fit prévoit un chiffre d'affaires 2025 conforme aux prévisions et annonce ses perspectives pour 2026.
- S4 Capital annonce des résultats pour 2025 supérieurs aux prévisions révisées et au consensus.
- BioArctic annonce que la FDA accorde une évaluation prioritaire à la demande supplémentaire pour Leqembi Iqlik.
D'Amérique du Nord
- Les Etats-Unis sont en pourparlers avec Chevron et d'autres majors et parapétrolières sur un plan visant à relancer rapidement la production au Venezuela, selon Bloomberg.
- Amazon prévoit de lancer une nouvelle phase de suppression de 14 000 postes dans le cadre de son plan de réorganisation, qui prévoyait 30 000 réductions d'emplois.
- Dominion Energy estime que la vague de froid qui touche les USA devrait avoir l'un des impacts opérationnels les plus importants jamais enregistrés en hiver.
- Merck & Co n'est plus en discussions pour racheter le spécialiste des médicaments contre le cancer Revolution Medicines, rapporte le Wall Street Journal.
- Eaton finalise l'acquisition d'Ultra PCS Limited.
D'Asie et d'ailleurs
- Softbank renonce à racheter le groupe de centres de données américain Switch.
- Chugai Pharma vise une autorisation de mise sur le marché en 2028 pour un premier médicament contre l'obésité.
- Zijin Mining démarre la production de la phase 2 de la mine de cuivre Julong.
Lectures
- Le gars qui a presque remplacé Warren Buffett (Wall Street Journal).
- Les adolescents propagent le mythe préféré d'Himmler (The Atlantic).
- Au Royaume-Uni, le gouvernement offre une dernière tournée aux mythiques pubs britanniques (Le Monde).
- La déclaration intégrale commentée de Mark Carney à Davos (Le Grand Continent).
- Donald Trump ou pas, le Groenland, futur pivot logistique arctique (The Conversation).
- Le dernier gestionnaire actif (Net Interest).
- Comment l’Assemblée nationale est devenue un champ de bataille déconnecté de la société (Le Monde).