Les points de friction se multiplient sur les marchés

La période pour le moins agitée que traversent les relations internationales n'a, au final, qu'un impact limité sur les marchés actions. A l'aube de la dernière semaine du mois, le bilan de janvier est globalement positif, même si les gains sont loin d'être solides, exception faite de la Corée du Sud où la frénésie de 2025 n'a pas pris fin avec la nouvelle année.