En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Le nouveau PDG de Kering prévoit de présenter son plan stratégique au premier semestre 2026.
- Les salariés du Parisien exhortent LVMH à ne pas céder le titre à Vincent Bolloré.
- Alstom fournira à NJ Transit 200 wagons et 12 locomotives supplémentaires pour un montant total de 1 milliard d'euros.
- TotalEnergies prend 10% dans la coentreprise développant le train 4 du projet Rio Grande LNG.
- Le Tzield de Sanofi approuvé en Chine comme premier traitement de fond pour les patients adultes et pédiatriques atteints de diabète de type 1 de stade 2.
- GTT reçoit une commande de Samsung Heavy Industries pour la conception des réservoirs d'une unité flottante de GNL.
- Rubis confirme ses objectifs 2025 malgré l'impact défavorable de la baisse du dollar.
- Compagnie Chargeurs Invest annonce que sa filiale Museum Studio entre en discussion exclusive pour acquérir, exploiter et développer Chaplin's World dans le monde entier.
- Atos prévoit de supprimer 135 emplois en France.
- Metavisio rachète un distributeur français de produits informatiques.
- Les principales publications du jour : TFF Group, Lanson-BCC, Haulotte, LightOn, Fleury Michon, Entech, Groupe Partouche… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- CVC Capital Partners, InPost, JDE Peet's, Just Eat Takeaway et Warehouses De Pauw vont entre dans l'AEX aux dépens de AMG Critical Materials, Flow Traders, Hal Trust, Havas et Pharming.
- Novo Nordisk va supprimer 9000 emplois, dont 5000 au Danemark, pour faire des économies. Le groupe revoit en baisse ses objectifs.
- La croissance d'Inditex ralentit.
- Le PDG de Rheinmetall prévoit un "guichet unique" pour les besoins de l'Europe en matière de défense.
- Ben & Jerry’s perturbe la réunion des investisseurs de la branche glace d'Unilever.
- Volkswagen prévoit d'investir 1 milliard d'euros dans l'IA d'ici à 2030.
- Galderma lance Alastin en Chine.
- Associated British Foods prévoit une croissance des ventes de 1 % pour Primark au cours du second semestre de l'exercice.
- Vistry enregistre une baisse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au premier semestre.
- Bâloise améliore son bénéfice et son chiffre d'affaires au premier semestre.
- Guy Gecht élu à la présidence du conseil d'administration de Logitech.
- Puig publie une bénéfice net de 275 millions d'euros au S1.
- Le bénéfice de base ajusté d'Athens International Airport recule de 0,6% au premier semestre.
- Addtech rachète l'entreprise allemande Innovatek.
- Munters va porter à 7% sa participation dans la société norvégienne Capsol.
D'Amérique du Nord
- Oracle flambe de 28% hors séance après ses trimestriels.
- GameStop gagne 6% hors séance après ses trimestriels.
- Apple lance ses iPhone 17 et un modèle ultrafin, sans révolution IA.
- Microsoft va actualiser sa politique en matière de flexibilité du travail en passant à trois jours par semaine au bureau. Microsoft qui se tournerait vers l'IA Anthropic pour réduire sa dépendance à OpenAI, selon The Information.
- Arm Holding dévoile une nouvelle génération de puces mobiles optimisées pour l'IA.
- Malgré une médiation fédérale, nouvel échec des négociations chez Boeing.
- Robinhood lance un réseau social de trading.
- Block obtient le rejet d'une plainte d'actionnaires liée à la faille de sécurité de Cash App en 2021.
- Accenture acquiert IAMConcepts.
- Klarna a fixé à 40 USD le prix de son introduction en bourse aux Etats-Unis, un niveau supérieur à la fourchette initiale (35 à 37 USD), valorisant la fintech 15,1 MdsUSD.
D'Asie et d'ailleurs
- Elliott prend pied au capital de The Kansai Electric Power, révèle le FT.
Lectures
