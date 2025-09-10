En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Le nouveau PDG de Kering prévoit de présenter son plan stratégique au premier semestre 2026.
  • Les salariés du Parisien exhortent LVMH à ne pas céder le titre à Vincent Bolloré.
  • Alstom fournira à NJ Transit 200 wagons et 12 locomotives supplémentaires pour un montant total de 1 milliard d'euros.
  • TotalEnergies prend 10% dans la coentreprise développant le train 4 du projet Rio Grande LNG.
  • Le Tzield de Sanofi approuvé en Chine comme premier traitement de fond pour les patients adultes et pédiatriques atteints de diabète de type 1 de stade 2.
  • GTT reçoit une commande de Samsung Heavy Industries pour la conception des réservoirs d'une unité flottante de GNL.
  • Rubis confirme ses objectifs 2025 malgré l'impact défavorable de la baisse du dollar.
  • Compagnie Chargeurs Invest annonce que sa filiale Museum Studio entre en discussion exclusive pour acquérir, exploiter et développer Chaplin's World dans le monde entier.
  • Atos prévoit de supprimer 135 emplois en France.
  • Metavisio rachète un distributeur français de produits informatiques.
  Les principales publications du jour : TFF Group, Lanson-BCC, Haulotte, LightOn, Fleury Michon, Entech, Groupe Partouche

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

D'Amérique du Nord

  • Oracle flambe de 28% hors séance après ses trimestriels.
  • GameStop gagne 6% hors séance après ses trimestriels.
  • Apple lance ses iPhone 17 et un modèle ultrafin, sans révolution IA.
  • Microsoft va actualiser sa politique en matière de flexibilité du travail en passant à trois jours par semaine au bureau. Microsoft qui se tournerait vers l'IA Anthropic pour réduire sa dépendance à OpenAI, selon The Information.
  • Arm Holding dévoile une nouvelle génération de puces mobiles optimisées pour l'IA.
  • Malgré une médiation fédérale, nouvel échec des négociations chez Boeing.
  • Robinhood lance un réseau social de trading.
  • Block obtient le rejet d'une plainte d'actionnaires liée à la faille de sécurité de Cash App en 2021.
  • Accenture acquiert IAMConcepts.
  • Klarna a fixé à 40 USD le prix de son introduction en bourse aux Etats-Unis, un niveau supérieur à la fourchette initiale (35 à 37 USD), valorisant la fintech 15,1 MdsUSD.
  Les principales publications du jour

D'Asie et d'ailleurs

Le reste de l'agenda mondial des publications

