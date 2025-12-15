En France
Annonces importantes (et moins importantes…
- Orange va racheter les 50% de l'opérateur espagnol MasOrange qu'il ne détient pas pour 4,25 milliards d'euros.
- Sanofi s'attend à du retard dans la soumission du dossier réglementaire du tolébrutinib dans la sclérose en plaques secondaire (SEPSPnr) aux Etats-Unis et un échec en phase III dans la sclérose en plaques primaire progressive (SEP-PP).
- STMicroelectronics et SpaceX fêtent dix ans de collaboration technologique, au cœur de Starlink, qui a permis grâce à des puces sur mesure et à la technologie BiCMOS de fournir un internet haut débit par satellites en orbite basse à plus de 8 millions de clients dans 150 pays.
- GTT a annoncé la nomination à compter du 5 janvier 2026 de François Michel en tant que directeur général, reprenant les fonctions assurées à titre intérimaire par le PDG du groupe Philippe Berterottière.
- Technip Energies remporte un contrat d’ingénierie pour le premier projet de captage et de stockage du carbone en Thaïlande.
- Spie boucle son programme de rachat d'actions 2026.
- Forvia va rembourser 200 millions d'euros d'obligations par anticipation.
- Hydrogen Refueling Solutions lève 8,5 MEUR avec son augmentation de capital à 1,90 EUR.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- ArgenX interrompt sa phase III UplighTED avec l'efgartigimod SC dans le traitement de la maladie oculaire thyroïdienne pour cause d'inefficacité.
- Exor rejette la proposition de Tether d'acquérir une participation dans la Juventus.
- Toujours cabotin, le directeur général de Ryanair, Michael O'Leary, envisage de céder sa place à un successeur plus "sympathique" d'ici 2035, selon le FT.
- Kongsberg fournira 240 MUSD de missiles à l'armée de l'air américaine.
- Sika va acquérir une entreprise de mortier en Suède.
- Swedish Orphan Biovitrum va acquérir la société américaine de biotechnologie Arthrosi pour un montant pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars.
- Next en pourparlers pour racheter la chaîne de magasins de chaussures Russell & Bromley, selon Sky News.
- Novartis construit un nouveau centre de production aux Etats-Unis.
- Schweiter s'attend à une baisse de son chiffre d'affaires en 2025.
D'Amérique du Nord
- Biogen, CDW Corporation, GlobalFoundries, Lululemon Athletica, On Semiconductor et The Trade Desk seront retirées de l'indice Nasdaq 100, tandis que les entrants sont Alnylam Pharmaceuticals, Ferrovial, Insmed, Monolithic Power Systems, Seagate et Western Digital.
- Après Cisco qui a rejoint son niveau de 2000, Bank of America dépasse son record de 2007.
- Oracle reporte à 2028 plusieurs centres de données destinés à OpenAI, selon Bloomberg. Le groupe dément.
- "Zootopia 2" de Walt Disney devrait rejoindre le club des films ayant généré 1 milliard de dollars de recettes au box-office.
- ServiceNow serait sur le point de racheter Armis pour 7 milliards de dollars, selon Bloomberg.
- Coca-Cola engage des négociations de dernière minute pour tenter de sauver la vente de Costa Coffee, selon le FT.
- Intel conclut un accord de 1,6 milliard de dollars avec la start-up SambaNova, spécialisée dans les puces IA, a appris Bloomberg.
- Un jury californien condamne Johnson & Johnson à verser 40 millions de dollars pour manquement à l'information sur les risques du talc pour bébé.
- iRobot, qui fabrique les robots domestiques Roomba, a fait faillite et sera racheté par l'entreprise chinoise Picea Robotics, son principal fournisseur et créancier.
D'Asie et d'ailleurs
- Les détenteurs d'obligations China Vanke rejettent la prolongation du délai de paiement, augmentant ainsi le risque de défaut.
- Honda Motor, Toyota Motor et Nissan envisageraient d’importer au Japon des véhicules produits aux Etats-Unis en profitant d’un possible allègement réglementaire, selon Nikkei.
- Fortescue va prendre le contrôle total du développeur de cuivre canadien Alta Copper en rachetant les 64% qu’il ne détient pas encore pour 1,40 CAD par action, une offre valorisant le groupe avec une prime de 50% sur son cours moyen pondéré des 30 derniers jours.
- Asahi Group envisagerait, selon Bloomberg, de créer une équipe dédiée à la cybersécurité après une attaque par ransomware en septembre qui a paralysé ses systèmes, avec des répercussions attendues jusqu’en 2026.
- Lamborghini (Volkswagen) a retenu un turbocompresseur du japonais IHI pour sa future sportive hybride rechargeable Temerario.
Lectures
- Tout le monde s'est planté sur les droits de douane de Trump, Trump compris (Wall Street Journal, en anglais).
- Faut-il mettre du cash sous le sapin ? (The Conversation, en anglais).
- Nate Soares, chercheur sur l'IA, prévoit une apocalypse (Le Monde).
- Volkswagen se prépare à la première fermeture de son usine en Allemagne en 88 ans d'histoire (Financial Times, en anglais).
- Des milliardaires chinois ont des dizaines d'enfants nés aux USA grâce à des mères porteuses (Wall Street Journal, en anglais).
- Que font les hommes chinois "surnuméraires" (The Economist, en anglais).
- Voilà pourquoi Elon Musk parle soudain de centre des données dans l'espace (The Information, en anglais).
- La cryptosphère rêve d'un entre-soi dans les Caraïbes(Financial Times, en anglais).